株式会社ナレッジセンス

株式会社ナレッジセンス（本社：東京都港区、代表取締役CEO 門脇 敦司、以下ナレッジセンス）は、当社が提供する法人向け生成AIエージェント「ChatSense」のNotebook機能において、回答方針や前提条件をNotebookごとに指定できる「カスタム指示」機能を、本日2026年6月30日よりリリースしたことをお知らせします。

法人向けセキュア「Notebook AI」サービス、カスタム指示機能を実装

ChatSenseでは、資料をソースとして追加し、その内容をもとに質問・要約・スライド化などができる法人向け「Notebook AI」サービスを提供しています。先日のベータ版リリース以降も継続的に機能拡張を進めており、今回新たに、Notebookごとに回答方針や前提条件を指定できる「カスタム指示」機能を実装しました。詳しくはお問い合わせください。 https://chatsense.jp/contact(https://chatsense.jp/contact?utm_source=344&utm_medium=prtimes)

■ リリースの背景

ChatGPTをはじめとする生成AIは、業務効率化やサービス品質向上を目的として、多くの法人で導入が進んでいます。ナレッジセンスの提供する「ChatSense」においても、セキュリティの高い環境や社内データの追加学習機能など法人向けの強みが注目され、東証プライム上場企業を含む大手企業等、500社以上に導入されています。

ChatSenseのNotebook機能は、資料をもとに質問・生成ができる法人向けAIサービスとして、2026年6月22日にベータ版をリリースして以来、多くのユーザー企業にご利用いただいています。一方で、現場のユーザーからは「Notebookごとに前提条件や回答方針が違うのに、毎回の質問に前提を書き直すのが手間」「営業資料Notebookは平易な口調で、技術仕様書Notebookは正確な専門用語で答えてほしい、というように使い分けたい」「社外向けと社内向けで、AIの回答スタイルを変えたい」というご要望を多くいただいておりました。

こうした声に応えるため、本日2026年6月30日より、Notebookごとに回答方針や前提条件を指定できる「カスタム指示」機能をリリースしました。Notebookに設定した内容は、そのNotebookでの毎回の回答に自動的に反映されます。質問のたびに前提を打ち直す必要がなくなり、案件や資料の性質に合わせた回答スタイルをNotebook単位で固定できます。

Notebook機能について: https://chatsense.jp/function/notebook

■ 機能の特徴

1. Notebookごとに回答方針・前提条件を指定可能

Notebookに対して、「専門用語を平易な表現に置き換える」「常に出典のページ番号を併記する」「社外向けの丁寧な口調で回答する」など、回答方針や前提条件を自由に指定できます。設定内容はそのNotebookでの毎回の回答に自動的に反映されます。

2. 毎回の質問に前提を書き直す手間を削減

カスタム指示として一度設定しておけば、質問のたびに前提条件や回答スタイルを入力し直す必要がなくなります。資料の性質や案件ごとに最適化された回答を、短いプロンプトだけで引き出せます。

3. Notebook単位で回答スタイルを統一

営業資料・技術仕様書・社外向けFAQ・社内向け業務マニュアルなど、Notebookの用途に応じて回答スタイルを使い分けられます。Notebookを共有するメンバーの間でも、同じ前提・同じトーンの回答が得られるため、組織全体での回答品質のばらつきを抑えられます。

Notebookでのスライド生成について: https://chatsense.jp/blog/notebooklm-slide-creation

■ 法人向けChatGPTサービス「ChatSense（チャットセンス）」とは

「ChatGPT」は、2022年秋に米OpenAI社がリリースした大規模言語モデルの一種です。ナレッジセンスが提供するChatSenseとは、セキュリティを強化した形でChatGPTを利用しつつ、コスト面でも優位性のあるサービスで、法人・自治体の業務効率を向上させるサービスです。以下の特徴がございます。

1. チャット内容をAIの学習から守る機能

エンタープライズプラン、スタンダードプラン、無料のスタータープラン、全てで利用可能な共通の機能です。

2. プロンプトを社内共有できる機能など、豊富な独自機能

通常のChatGPTには見られない法人契約向けの機能が特徴です。他にも、メンバーの一括管理機能、フォルダ＆ドラッグ整機機能など、日々アップデートを重ねており、そのほとんどが、無料プランから利用可能です。

3. ChatSenseは初期費用が無料、最低利用期間の縛りがない

「使ってみないとわからない」という企業のみなさまの気持ちに応えるため、導入のハードルをなるべくさげ、無料で利用可能な範囲を大きく広げています。

ChatGPTの法人契約のメリットについてはこちらもご覧ください。

https://chatsense.jp/blog/chatgpt-business-plan(https://chatsense.jp/blog/chatgpt-business-plan?utm_source=344&utm_medium=prtimes)

■ ナレッジセンスについて

ナレッジセンスは、企業のDXを加速し、あらゆる社員の生産性を向上させるため、法人向けChatGPTサービス「ChatSense」・事業コンサルティングを提供しています。ChatSenseだけでなく、生成AIに関する複数のサービスをリリースし、グローバルのユーザーに提供している実績がございます。ナレッジセンスでは、生成AIを活用して社員の業務効率を加速したい企業からのご相談をお待ちしております。

https://knowledgesense.jp/(https://knowledgesense.jp/?utm_source=344&utm_medium=prtimes)

ナレッジセンスは、生成AIを利用して社員の生産性を大幅に向上させ、デジタルトランスフォーメーションを推進するための活動に尽力して参ります。

以上

■ 会社概要

会社名：株式会社ナレッジセンス

本社：東京都港区六本木七丁目18番18号 住友不動産六本木通ビル2階

代表者：代表取締役CEO 門脇 敦司

設立：2019年4月10日

事業内容：「ChatSense」および生成AIテストサービス「Ozone」などの企画・運営 / 生成AIを活用したDX戦略コンサルティング / 社内外向けのソリューション開発

Claudeの法人契約について: https://chatsense.jp/blog/claude-business-plan

スライドAIエージェント https://chatsense.jp/gallery/slide-gen(https://chatsense.jp/gallery/slide-gen?utm_source=344&utm_medium=prtimes)

法人向けエージェント「Cowork」 https://chatsense.jp/function/cowork(https://chatsense.jp/function/cowork?utm_source=344&utm_medium=prtimes)