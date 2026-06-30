9月1日グランドオープンを控える無人島リゾート「HINATA大島」、7月30日に完全招待制の先行現地内覧会を開催

株式会社レジャークリエイトホールディングス宮崎県日南市の沖合に浮かぶ広大な無人島「大島」

株式会社レジャークリエイトホールディングス（本社：宮崎県、代表取締役：河野 信吉）は、宮崎県日南市の沖合に浮かぶ広大な無人島を舞台にした高級プライベートリゾート「HINATA大島」の、2026

年9月1日（火）のグランドオープンに向けて事業を推進しております。

これに伴い、8月1日（土）からのプレオープンに先駆け、2026年7月30日（木）に報道関係者様・旅行業界関係者様を対象とした完全招待制の「先行現地内覧会」を開催いたします。

当リゾートは、地元出身の起業家である弊社会長が総投資額14億円（自社資金10億円）を投じて挑む無人島活性化プロジェクトであり、ヘリコプター、またはクルーザーで美しい海を渡るアプローチから、五感を満たす特別な体験と心地よい「余白」を愉しむ唯一無二の贅沢を提案いたします。

なお、公式WEBサイトにおきましては、グランドオープンに先駆けて一般ゲスト向けの客室予約受付を開始しており、無人島を舞台にした新たなラグジュアリーの選択肢として、国内外のトラベルマインドの高い層より関心を集めております。

現代のラグジュアリーを再定義する「HINATA大島」の4つの価値

1. 総投資額14億円。官民一体となり、日南出身の起業家が人生を賭して挑む、無人島の再生ストーリー

かつては豊かな観光資源でありながら、時代の波に取り残されていた日南市の大島。この現状を憂い、「少しでも故郷の役に立てるなら」と腹をくくったのが、地元日南生まれの弊社会長です。国・市からの地方創生交付金4億円に加え、自社から10億円の資金を投じ、全財産を注ぎ込む覚悟で大島の活性化へ着手いたしました。単なる商業リゾートの枠を超え、地域の雇用を生み出し、大島を「全国へ、そして世界へ」と轟かせる、地方創生の新たなモデルケースを目指しています。

2. 自然の美を惹き立てる、直線美と和モダンの建築デザイン

島内に点在するプライベートヴィラは、日本の伝統的な美意識と現代建築が融合した、洗練された和モダンの平屋造り。無駄な装飾を完全に排除した空間は、窓外に広がる太平洋の雄大な青と、島の手つかずの緑を一枚の絵画のように愉しむための設計です。空間そのものが、ゲストの心に心地よい「余白」を生み出します。

3. 静寂の中で心身を調える、全棟プライベートサウナと絶景の湯

HINATA大島--受付棟「朴木」の外観パース図HINATA大島--受付棟「朴木」の内装

客室には、特別な滞在価値を裏付ける極上のプライベートスペックを設えています。

4. 土地の記憶を五感で知る、選び抜かれた精神のエクスペリエンス

- 畳調の和サウナ：世界的なサウナブランドであるスウェーデン・TYLO社製のストーブを採用。モダンな畳調の仕上げを施した希少な意匠が、五感を和ませる極上の調いへと誘います。- オーシャンビューの木製風呂：大きなガラス窓の向こうに広がる海と木々を眺めながら、波の音に耳を傾ける静謐の湯。- 客室タイプ：広大なプライベートテラスを備えた最上位の『Ocean Suite Villa（2～4名様）』、洗練された隠れ家である『Ocean Villa（2名様）』の2種をご用意。HINATA大島--各ヴィラのプライベートサウナHINATA大島--浴室

島に流れる贅沢な時間をどう過ごすかは、ゲストの自由。自らの心と向き合い、満たすための特別な体験をご用意しております。

- 和食鉄板焼の真髄：宮崎の豊かな風土が育んだ厳選食材。その生命の輝きを確かな技法で一皿に表現する、五感を満たす至高のコース。- ホースセラピー：島で穏やかに暮らす馬たちとのふれあい。言葉を持たない豊かさに触れ、心身を深く癒やす時間。- 伝統に触れるわら綯（な）い体験：宮崎県日之影町「わら細工たくぼ」監修。伝統的な手仕事に没頭し、自ら調えたお守りを持ち帰る精神の旅。

【宿泊予約スケジュールと限定特典】- 6月23日（火）：事前予約受付開始（公式WEBサイトにて受付中）- 8月1日（土）～8月31日（月）：プレオープン期間- - 【プレオープン限定特典】宮崎空港～大島ヘリポート間のヘリコプター送迎を無料にてご提供。- - 【プレオープン特別価格】1名様1泊10万円～（1泊のみ・朝夕食、サービス料・消費税込）の特別プランをご用意。- 9月1日（火）：グランドオープン（1泊1人15万円～/1棟・サービス料・消費税込）※ヘリ送迎代 2名様180,000円～

施設概要

- 施設名：HINATA大島（ひなたおおしま）- 所在地：宮崎県日南市南郷町中村乙8004-1- 客室数：全7棟- 公式サイト（現在、事前ご予約を受付中）：https://lchd-hinataohshima.com※7月30日（木）に報道関係者様を対象とした「先行現地内覧会」を開催いたします。メディア関係者様へのお知らせおよびお申込方法は、本リリース下部の「メディア関係者限定公開情報」をご覧ください。