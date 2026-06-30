【 神奈川県初上陸 】食肉センター直送の鮮度抜群のホルモンを堪能「焼肉食堂（卸）溝口食肉センター」7/1（水）OPEN！

株式会社ホットランドホールディングス

築地銀だこ(https://www.gindaco.com/) を展開する 株式会社ホットランドホールディングス(https://hotland.co.jp/) の連結子会社で、「銀だこハイボール酒場(https://alwayssaisei.co.jp/hb/)」や「おでん屋たけし(https://alwayssaisei.co.jp/oden/)」など酒場事業を展開する 株式会社オールウェイズ(https://alwayssaisei.co.jp/) （本社：東京都中央区、代表取締役社長：内田善行）は、2026年7月1日（水）、神奈川県初出店となる『焼肉食堂（卸）溝口食肉センター』を神奈川県川崎市にオープンいたします。

食肉センター直送ならではの鮮度抜群のホルモンをはじめ、大盤サイズに仕上げた人気No.1メニュー「名物豚タン塩」、お皿いっぱいに盛り付けた国産牛カルビなど、こだわりの厳選肉をリーズナブルな価格でご提供。仕事帰りの一杯からご家族でのお食事まで、幅広いシーンで気軽に楽しめる “焼肉食堂” が、ついに神奈川県へ初上陸します。

食肉センター直送だから実現できる鮮度と価格

『焼肉食堂（卸）食肉センター』は、い志井グループが手掛ける人気焼肉ブランドです。2010年に東京都調布市で「焼肉食堂（卸）調布食肉センター」をオープンして以来、食肉センター直送ならではの鮮度抜群のホルモンと、高いコストパフォーマンスを強みに、多くのお客様からご支持をいただいてきました。

「焼肉食堂（卸）調布食肉センター」外観＆内観

看板メニューの新鮮なホルモンをはじめ、カルビやハラミ、タンなどの定番メニューも品質とボリュームにこだわり、「美味しい焼肉を、お腹いっぱい、リーズナブルに楽しんでいただきたい」という想いのもと、世代を問わず気軽に立ち寄れる “焼肉食堂” として、地域の皆さまに親しまれています。

おすすめメニュー

厳選ホルモン5種盛 1,600円（税込 1,760円）新鮮ホルモン各種

食肉センター直送ならではの鮮度を誇るホルモンを豊富に取り揃えています。なかでも人気No.1の「レバー」は、臭みを感じさせない鮮度と、とろけるような食感が自慢。ひと口頬張れば、噛むほどに濃厚な旨味と上品な甘みが広がる、当店自慢の逸品です。

名物豚タン塩 1,000円（税込 1,100円）名物豚タン塩

当店ならではの贅沢な大盤サイズでご提供する 「名物豚タン塩」 は、タン本来の旨味と食感を存分に楽しめる当店自慢の看板商品。タン塩専用ネギ塩ダレ（200円・税込220円）をたっぷり絡めて頬張れば、タンの旨みをさらに引き立て、ごはんもお酒も思わず進む味わい。ご来店の際には、ぜひご賞味いただきたい人気No.1の逸品です。

カルビ 980円（税込 1,078円）カルビ

国産牛を使用した「カルビ」は、肉の濃厚な旨みと上品な脂の甘みを存分に味わえる、焼肉の王道メニュー。お皿いっぱいに豪快に盛り付けた迫力満点の一皿は、見た目のインパクトも抜群です。炭火で焼き上げることで香ばしさが加わり、噛むたびにあふれるジューシーな肉汁が食欲をかき立てます。幅広い世代に愛される、当店自慢の人気商品です。

神奈川県初出店！『焼肉食堂（卸）溝口食肉センター』

内観内観

当店舗は、JR南武線「武蔵溝ノ口駅」北口、東急田園都市線・大井町線「溝の口駅」東口から徒歩3分の好立地。周辺にはオフィスや商業施設が立ち並び、お仕事帰りの一杯やご友人とのお食事、ご家族でのお食事など、さまざまなシーンで気軽にご利用いただけます。

店内では七輪を使用し、炭火ならではの香ばしい香りと、肉本来の旨みを閉じ込めた本格焼肉をご提供。食肉センター直送だからこそ実現できる鮮度抜群のホルモンや、ボリューム満点の看板メニューを、リーズナブルな価格でお楽しみいただけます。

焼肉好きの方はもちろん、「新鮮なホルモンを気軽に味わいたい」「コストパフォーマンス良くお腹いっぱい楽しみたい」という方にもおすすめです。

鮮度・ボリューム・価格の三拍子がそろった『焼肉食堂（卸）溝口食肉センター』で、炭火焼肉ならではの美味しさをぜひご堪能ください。

グランドオープン記念キャンペーン開催！

今回のオープンを記念し、2026年7月1日（水）より、『焼肉食堂（卸）溝口食肉センター』限定で、グランドオープンキャンペーンを実施いたします。期間中は、「ハイボール」「氷結(R)無糖レモン」「お茶割り」を、終日何杯でも1杯330円（税込）でご提供いたします。

【 キャンペーン概要 】

■開催期間

2026年7月1日（水）～

■実施内容

「ハイボール」「氷結(R)無糖レモン」「お茶割り」を、終日何杯でも1杯330円（税込）でご提供いたします。

■対象商品

・ハイボール

・氷結(R)無糖レモン

・お茶割り

※上記対象商品を何杯でも1杯330円（税込）にてご注文いただけます※通常サイズのみ対象です（メガサイズは対象外）※『焼肉食堂（卸）溝口食肉センター』限定で実施いたします※本キャンペーンは予告なく内容を変更または終了する場合がございます

【 店舗概要 】

店舗名：焼肉食堂(卸) 溝口食肉センター

住 所：〒213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口1丁目8-3 2階

交通アクセス：

JR南武線 武蔵溝ノ口駅 北口 徒歩3分

東急田園都市線・大井町線 溝の口駅 東口 徒歩3分

電話番号：044-874-0737

営業時間：

16：00～23：00（フードL.O. 22：00、ドリンクL.O. 22：30）

席数：38席（テーブル：32席、カウンター：6席）

お支払い方法 ：

現金、クレジットカード（VISA、Master、JCB、AMEX、Diners）、PayPay

喫煙室：有

※写真はすべてイメージです

※今後の営業状況により、商品内容や営業時間などが予告なく変更となる場合がございます

< 運営会社 >

株式会社オールウェイズ

「銀だこハイボール酒場」、「おでん屋たけし」など酒場事業を展開・運営

https://alwayssaisei.co.jp/

https://www.hotland.co.jp/business/



ホットランドグループは、これからも “ぜったいうまい!! 食” を通じて、ほっとしたひと時をお楽しみいただけるよう、より良い商品、サービスの提案をしてまいります。