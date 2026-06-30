オーダーカーテンを中心にインテリアコーディネートを提案する株式会社ジアス(本社：埼玉県さいたま市北区、代表取締役社長：笹 佳美)は、東日本旅客鉄道株式会社大宮支社(以下、JR東日本大宮支社)より、これまでの「座席モケット端材アップサイクルプロジェクト」を通じた廃棄物の削減および再資源化への貢献を高く評価され、2026年6月11日に感謝状を受領しました。





JR東日本大宮支社より受領した感謝状









■感謝状贈呈の背景とジアスの取り組み

JR東日本大宮支社では、車両の定期検査において座席モケットを新しく張り替える際、「座席モケット端材」が発生し、それが廃棄されていたことが課題となっていました。

そこで、地元さいたま市に自社縫製工場を構え、アップサイクル商品づくりの実績を持つ当社にお声掛けをいただき、2023年11月より共同開発プロジェクトが始動いたしました。





創業から長年培ってきたカーテンの細やかな縫製技術を活かし、耐久性にすぐれたモケット生地をクッションやトートバッグ、ペンケースといった魅力的な鉄道グッズへと生まれ変わりました。





モケット端材のアップサイクルグッズ例





これまで「鉄道のまち大宮 鉄道ふれあいフェア」や鉄道グッズ専門店「GENERAL STORE RAILYARD 大宮」などで計5回にわたり数量限定販売を行い、鉄道ファンをはじめ多くの地域住民のみなさまから大きな反響をいただいております。

また、2024年には一般社団法人ソーシャルプロダクツ普及推進協会が主催する「ソーシャルプロダクツ・アワード2024」にて「ソーシャルプロダクツ賞」を受賞するなど、対外的にもその高い社会的価値を評価されてきました。









■今回の評価ポイント - 社会的価値と地域連携

この度の感謝状では、当社とJR東日本大宮支社が連携し、単なる廃棄物の削減にとどまらず「地域との連携や社会的価値の創出」に多大なる貢献を果たした点を評価いただきました。

1社だけでは実現が難しい環境課題に対しても、地元企業同士がそれぞれの強みを活かして深く結びつくことで、地域に根ざした持続可能な循環型社会、そして「地元の方々が誇れる街づくり」に寄与できるという、地域創生の新たな可能性を証明する形となりました。









■今後の展望

今回の栄えある受賞を励みに、株式会社ジアスは今後もサステナビリティやエコをテーマとしたファブリック開発、および端材・オフカット生地の有効活用に一層注力してまいります。

JR東日本大宮支社とのパートナーシップをさらに強固なものとしながら、さらなる廃棄物削減を目指すとともに、今後は他の自治体や異業種との連携も視野に入れ、持続可能な消費生産形態の確保と、地域経済の活性化に貢献してまいります。





感謝状授与式の様子(2026年6月11日)









■ジアスのCSR・サステナビリティへの取り組み

ジアスでは、地球環境にやさしく、サステナブルな社会の実現を目指した活動を推進しています。

自社縫製工場における端切れの利活用やエコファブリックの開発など、当社の具体的なCSR活動については下記URLよりご覧いただけます。

URL： https://www.jias.co.jp/csr









■会社概要

商号 ： 株式会社ジアス

代表者 ： 代表取締役社長 笹 佳美

所在地 ： 〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町1-315

設立 ： 1987年7月21日

事業内容： オーダーカーテンの提案・販売・縫製、家具・照明を含む

インテリアのトータルコーディネート

資本金 ： 9,500万円

URL ： https://www.jias.co.jp/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ジアス カスタマーエンゲージメントセンター

TEL ： 0120-78-2381

お問い合せフォーム： https://jias-net.jp/pages/contact