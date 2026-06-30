スヌーピーミュージアムでは2026年7月18日(土)～2026年8月30日(日)の期間中、「宇宙」をテーマに家族で楽しめる体験型イベント「KIDS SNOOPY SPACE MISSION」を開催します。お子さまが宇宙飛行士を目指してミッションにチャレンジしたり、宇宙のことを楽しく学ぶことができる体験型イベントです。





KIDS SNOOPY SPACE MISSION キービジュアル





1969年3月8日、アストロノーツ(宇宙飛行士)のスヌーピーが「PEANUTS」コミックに初登場しました。同年には、アポロ10号の月着陸船のコールサインとして「スヌーピー」が採用され、人類初の月面着陸を成し遂げたアポロ11号を支える存在となりました。その後もスヌーピーと宇宙とのつながりは続き、50年以上を経た2022年には、無重力インジケーターとしてアルテミスIに搭乗し宇宙へ。こうした歴史から、スヌーピーは“月に行った世界初のビーグル犬”として世界中で親しまれています。

さらに2026年4月には、アルテミスIIは月の裏側を通過し、約57年ぶりに人類を地球から最も遠い地点へと導いたことで大きな話題となりました。人類が再び月を目指す「新たな宇宙時代」の幕開けとして、現在、世界中で宇宙への注目が高まっています。





そこで、スヌーピーミュージアムでは昨年に続き「KIDS SNOOPY SPACE MISSION」の開催を決定！話題の“月面探査”に、どうやらスヌーピーも行きたい様子・・・？月面探査に出かける宇宙旅行をテーマに、宇宙のことを楽しく学ぶことができる体験です。

暑い夏のお出かけやお子さまの自由研究のテーマ探しに、室内で快適に楽しめる「KIDS SNOOPY SPACE MISSION」をぜひご活用ください。









■メインイベント「月を目指せ！宇宙飛行士のフライトミッション」

宇宙飛行士になりきって、月へ向かうミッションに挑戦！

専用の宇宙ベストを身に着け、ミッションシートを受け取ったら出発準備完了。

宇宙飛行士になったあなたは、スヌーピーと一緒に月面を目指してミッションに挑戦します。

無事に月に到着した証の、「ミッションクリアステッカー」をゲットしてください。





KIDS SNOOPY SPACE MISSION フォトスポットイメージ





※画像はイメージです。実際とは異なります。





ミッションクリアステッカー





※ステッカーの画像はイメージです。





・開催期間：2026年7月18日(土)～2026年8月30日(日)

・開催場所：スヌーピーミュージアム

・対象 ：4歳～小学生以下のお子さま

・参加費 ：無料 ただし、当日スヌーピーミュージアムにご入館が必要です。

※イベントの内容は変更となる可能性があります。









■「アストロノーツ・スヌーピー」のグリーティング

「KIDS SNOOPY SPACE MISSION」開催初日を記念し、宇宙服のスヌーピーがミュージアムにお越しのみなさまをお出迎えするグリーティングを開催します。

この季節にしか会うことのできない、貴重な姿のスヌーピーにぜひ会いにきてください。





・開催日：2026年7月18日(土)

・時間 ：(1)10:00～10:30 (2)12:30～13:00 (3)14:30～15:00

※列が途切れ次第、早めに終了する場合がございます。

・場所 ：スヌーピーミュージアム エントランス





※開催時間および運営方法は、当日の状況に応じて急遽変更となる可能性があります。あらかじめご了承ください。

※開催時間にこれからご入館いただく方をお迎えするグリーティングです。開催時間外のチケットをお持ちの方、すでにご入館のお手続きをされた方、ご退館済みの方のご案内はできかねます。

※グリーティング開催中は、開催時間の前売券をお持ちの方を優先的にご案内いたします。前売券をお買い求めの際は、お時間の間違いがないようにお気をつけください。

※スヌーピーとの2ショット撮影はできません。ハイタッチなどの触れ合いは可能です。

※混雑状況に応じて、館外の入場列にてお待ちいただく可能性がございます。

※以下の行為は固くお断りいたします。

・長時間立ち止まる、グリーティング開催エリア以外でスヌーピーをお待ちになる等、運営の妨げとなるような行為

・深夜や早朝から館外でお待ちになる等、近隣にお住まいの方のご迷惑となるような行為

※その他、スタッフの指示に従っていただき、スムーズなご入館にご協力をお願いいたします。









■親子で一緒に楽しめる「オリジナル望遠鏡づくりワークショップ」

専用ペンで削るとカラフルな色があらわれるスクラッチシートに、オリジナルのスヌーピーや好きなイラストを描き、完成したシートを貼りつけて自分だけの望遠鏡を作るワークショップです。あなただけの望遠鏡をつくってみませんか？





「オリジナル望遠鏡づくりワークショップ」イメージ





・開催日時：2026年8月11日(火・祝)11:00～16:00(最終受付15:30)

・対象 ：スヌーピーミュージアムにご入場の4歳～小学生以下のお子さまと

その保護者さま

・実施場所：スヌーピーミュージアム隣接 まちライブラリー

・所有時間：30分程度

・体験料金：1,600円(税込)

・受付方法：現場にて受付・支払い予定





※参加人数に限りがございます。









＜同時開催企画＞

■季節を楽しめるシーズンイベント「ハッピー・サマー」

スヌーピーミュージアムでは、「HAPPY SEASONS!」と題して約2か月ごとに季節を楽しめるシーズンイベントを通年で開催しています。

2026年7月4日(土)～8月30日(日)は、シーズンイベント「ハッピー・サマー」を開催中。スヌーピーとアイスクリームの大きなステッカーが目印のエントランスをはじめ、館内の至るところに夏を満喫するスヌーピーやアイスクリームモチーフの装飾が登場。館内全体がハッピーでカラフルな雰囲気に包まれます。

たくさんのスヌーピーたちに癒されながら、心躍るひとときをお過ごしください！





「ハッピー・サマー」キービジュアル





■チケット販売情報

チケットはe+にて好評販売中！スムーズなご入場のため、前売券のご購入がおすすめです。

https://eplus.jp/sf/word/0000136396









＜スヌーピーミュージアム概要＞

●所在地 ： 東京都町田市鶴間3-1-4

●開館時間 ： 平日10:00～18:00、

土日祝・お盆期間(8月10日、12日～15日)10:00～19:00

●休館日 ： 2026年8月18日、2027年1月1日

●アクセス ： 東急田園都市線・南町田グランベリーパーク駅より徒歩4分

●電話番号 ： 042-812-2723

●公式サイト ： https://snoopymuseum.tokyo/

●公式SNS ： Instagram(@snoopymuseumtokyo)

https://www.instagram.com/snoopymuseumtokyo/

Facebook(@snoopymuseumtokyo)

https://www.facebook.com/snoopymuseumtokyo/

X(@snoopy_m_tokyo)

https://x.com/snoopy_m_tokyo

●オンラインストア： https://online.snoopymuseum.tokyo/









■「ピーナッツ」とは

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、ソニーグループが80％、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが20％を保有しています。1950年にコミック「ピーナッツ」に初めて登場して以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TVで親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のあらゆる世代のファンの皆様には、多種多様な商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で展開されるコミックなどを通じて、「ピーナッツ」ブランドを楽しんでいただいています。また、「ピーナッツ」は、近年75周年を迎え、世界規模での展示や各種アクティビティ、コラボレーション、デジタルマーケティングキャンペーンなど、これまでにない取り組みを実施しました。









■チャールズ M. シュルツ美術館(正式名称：Charles M. Schulz Museum & Research Center)とは

2002年に開館したチャールズ M. シュルツ・ミュージアムアンドリサーチセンター(シュルツ美術館)は、チャールズ M. シュルツ氏のアートの保護と、展示、解釈を行うとともに、漫画家や漫画芸術への理解を醸成することを使命としています。シュルツ美術館は、サンフランシスコから50マイル北上したカリフォルニア州サンタローザに所在し、「ピーナッツ」の原画の世界一大きなコレクションを所蔵し全世代を対象にした企画展やプログラムを提供しています。また、シュルツ美術館は参照サービスを提供し、強力な巡回展プログラムもサポートしています。

詳しい情報は、公式サイト( https://schulzmuseum.org/ )をご覧ください。また、Facebook、Instagram、Threadsにて公式アカウント( @schulzmuseum )でも情報を発信しています。









■「ピーナッツ」関連URL

・日本のスヌーピー公式サイト

https://www.snoopy.co.jp/

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」

https://www.facebook.com/SnoopyJapan

・日本のスヌーピー公式X(旧Twitter) アカウント「Snoopy Japan」

https://twitter.com/snoopyjapan









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