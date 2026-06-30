モアナ サーフライダー ウェスティン リゾート＆スパ





ハワイ・ワイキキの歴史あるビーチフロントリゾート、モアナ サーフライダー ウェスティン リゾート＆スパは、2026年7月1日(水)より阪急うめだ本店で開催される「ハワイフェア2026」に出店いたします。

期間中、同ホテルは4階 コトコトステージ41にてブースを構え、長年愛され続けるモアナベアやキーチェーンをはじめ、創業125周年を記念した限定ロゴ入りトートバッグやエコバッグなど、日本初登場を含む特別なオリジナルアイテムを販売いたします。





モアナベア

125周年クッキー

トートバッグ、エコバッグ





今回の出店では、創業125周年を迎えたモアナ サーフライダーの歴史と魅力を感じていただける限定アイテムをご紹介いたします。会場はモアナ サーフライダーをイメージした上品なリゾート空間として演出され、伝統と洗練が息づく“ワイキキのファーストレディ”の世界観をご体感いただけます。





1901年にワイキキ初のホテルとして開業したモアナ サーフライダー ウェスティン リゾート＆スパは、“ワイキキのファーストレディ”として親しまれながら、125年にわたり世界中のゲストを迎えてきました。2026年に創業125周年を迎えた同ホテルは、歴史的なヴィクトリア様式の建築美と心温まるおもてなしを受け継ぎながら、時代とともに洗練を重ねてきました。今回の出店を通じて、ホテルの歴史とエレガンスを感じられる記念アイテムとともに、ハワイ・ワイキキの魅力をお届けいたします。





また、阪急うめだ本店「ハワイフェア2026」では、9階のハワイフェア会場と各階の対象売場でのお買い物により応募できる「ぐるっと！ALOHAキャンペーン」も実施されます。同キャンペーンの賞品として、モアナ サーフライダー ウェスティン リゾート＆スパのタワーオーシャンビュー1泊2名様宿泊券が用意され、ハワイへの旅心をさらに高める特別な機会となります。





Renovated Lobby Overview

Tower Ocean Room





■出店概要

会期 ： 2026年7月1日(水)～7月7日(火)

出店場所 ： 阪急うめだ本店 4階 コトコトステージ41

販売予定商品： モアナベア、モアナベアキーチェーン、

創業125周年記念限定ロゴ入りトートバッグ、エコバッグほか

主催 ： 阪急うめだ本店









■阪急うめだ本店「ハワイフェア2026」開催概要

＜9階 催場・祝祭広場＞

2026年7月1日(水)～7月13日(月)

※7月7日(火)は終日閉場

※7月6日(月)および催し最終日は午後5時終了





＜9階 阪急うめだギャラリー・アートステージ＞

2026年7月1日(水)～7月13日(月)

※催し最終日は午後5時終了





＜9階以外のフロア＞

2026年7月1日(水)～7月14日(火)









■モアナ サーフライダー ウェスティン リゾート＆スパについて

ワイキキで最も歴史あるリゾート、モアナ サーフライダー ウェスティン リゾート＆スパは、「ワイキキのファーストレディ」として知られ、ヴィクトリア調の優雅さと現代的な快適さが見事に融合しています。ワイキキビーチの目の前という比類ないロケーションを誇り、ホノルルのショッピング、ダイニング、エンターテイメントスポットへも徒歩圏内です。

ホテルには、個性豊かな3つのウィング、エレガントな屋外プール、最新鋭の機器を備えたフィットネスセンター、ワイキキ唯一のビーチフロントスパ、受賞歴のあるオーシャンフロントのバーやレストランが揃い、悠然と佇む樹齢100年を超えるシンボリックなバニヤンツリーが訪れる人々を迎えます。









■ウェスティン(R) ホテル&リゾートについて

ウェスティン ホテル & リゾートは、ホスピタリティ業界におけるウェルネスのリーディングブランドとして、10年以上にわたりゲストの旅のひとときがより豊かで快適なものとなるよう、心と体のバランスを整えるサービスをご提供しています。ブランドのコンセプトであるウェルネスは「快適な睡眠をとる (Sleep Well)」「健康的な食事をする (Eat Well)」「身体を動かす(Move Well)」「心を満たす(Feel Well)」「仕事を充実させる (Work Well)」「楽しみながら過ごす(Play Well)」の6つのウェルビーイングの柱に基づいており、さまざまなプログラムやサービスをご用意しています。世界40以上の国と地域に235軒を超えるホテルとリゾートを展開し、受賞歴のある「ヘブンリーベッド(R)」、TRXフィットネス機器を備えた「WestinWORKOUT(R)」フィットネススタジオ、HypericeやBalaを活用したリカバリー＆トレーニングプログラムを含む「Gear Lendingプログラム」、栄養価の高い「Eat Wellメニュー」など、ゲストに独自のウェルネス体験をご提供します。