Amazon売上数量前年比158％*1達成　国内でも販売好調　鈴木ハーブ研究所の体毛ケア*2《パイナップル豆乳シリーズ》

株式会社 鈴木ハーブ研究所

株式会社鈴木ハーブ研究所は、日本国内Amazonでの商品売上数が前年比158％*1を達成したことをお知らせいたします。販売中の商品の中でも、「パイナップル豆乳除毛クリーム(https://s-herb.com/pineapple_soymilk/pine_cream/)」が売上数量前年比141％*1と特に売り上げをけん引しています。国内だけでなく、アメリカAmazonでも売上前年比146％*1を達成(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000187.000076897.html)しており、国内外問わず支持が拡大しています。

*1 2024/5/1～2025/4/30までの数量と2025/5/1～2026/4/30までの数量比較

*2 体毛ケアとは、体毛処理後の肌を整えお手入れを楽にすることです。

【販売好調の背景】

《パイナップル豆乳シリーズ》は、肌へのやさしさと実感力にこだわった体毛ケア*2シリーズです。自宅で手軽に体毛ケアができる点や、お子さまや敏感肌の方も使用できる点が支持されています。

弊社が実施したアンケート（2026年6月発信 「小学生の体毛事情に関する調査(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000188.000076897.html)」）によると、小学6年生の39％が体毛ケアを行っているという結果が出ています。このような背景から、お子さまへの使用のためにパイナップル豆乳シリーズ製品をご購入いただくケースも増えています。

中でも「パイナップル豆乳除毛クリーム(https://s-herb.com/pineapple_soymilk/pine_cream/)」は、除毛力はもちろん、気になったときに体毛をすぐ処理できる手軽さ、敏感肌でも使える点やマイルドな香りなどが支持され、売上を伸ばしています。

【商品詳細】

【商品名】パイナップル豆乳除毛クリーム(https://amzn.asia/d/02GpTcNU)

【内容量】230ｇ

【Amazon販売価格】3,750円（税込）

【商品特長】気になる箇所に塗布し、5分～15分待ち洗い流すだけで簡単に体毛を処理できる除毛クリーム。除毛クリーム特有のツンとした香りを独自技術でコーティングしやさしい香りへ。除毛後の肌をいたわるホエイ、豆乳発酵液、ユズセラミドなどの保湿成分を配合。お子さまからお使いいただける除毛クリームです。

■商品URL

https://amzn.asia/d/02GpTcNU(https://amzn.asia/d/02GpTcNU)

《合わせ使いがおすすめ》

【商品名】パイナップル豆乳ローションプレミアム(https://amzn.asia/d/08PdvWZg)

【内容量】100mL

【Amazon販売価格】5,270円（税込）

【商品特長】継続して塗ることで体毛ケア*2と美肌ケアができる化粧水。独自開発の大豆由来エキス「エストロガノン(R)」などの体毛ケアサポート成分、パイナップルエキスなどの美肌ケア成分も複数配合。1歳から、お顔を含む全身に使用可能。除毛クリームで毛を処理したあとに使うことで浸透（角質層）アップ。 ※成分はすべて整肌成分

■商品URL

https://amzn.asia/d/08PdvWZg(https://amzn.asia/d/08PdvWZg)

*2 体毛ケアとは、体毛処理後の肌を整えお手入れを楽にすることです。

【パイナップル豆乳シリーズについて】

体毛ケアと美肌ケアを両立させる全14種（詰め替え用込16種）のラインナップ。自宅で体毛ケアと美肌ケアが同時にできる手軽さも支持され、リピーターの多い商品シリーズ。シリーズ内でも一番人気の「パイナップル豆乳ローションプレミアム(https://s-herb.com/pineapple_soymilk/premium/)」はお子さまのファースト体毛ケアとしても好評。

【会社概要】

株式会社鈴木ハーブ研究所

代表取締役社長：鈴木さちよ

本社所在地：〒319-1112

茨城県那珂郡東海村村松2461

URL：https://s-herb.com

設立年：2004年9月

従業員数：45人

事業内容：化粧品の研究開発・販売