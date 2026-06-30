行政不服審査請求4本目――大阪市が「プベルル酸の存在を前提としていた」と回答、「意思決定なし・文書不存在」決定の取消しを求める

株式会社薫製倶楽部

株式会社薫製倶楽部（岡山県都窪郡早島町、代表取締役：森雅昭）は、大阪市長に対し、令和8年4月20日付「不存在による非公開決定」（大大保第8033号）の取消しを求める行政不服審査請求を提出しました。本リリースは、当社が提出した審査請求書および当社が受領した行政文書の内容について、確認された事実を整理し公表するものです。本件審査請求では、大阪市自身が令和8年5月21日付の回答（大大保第8072号）において「食中毒の対応において、プベルル酸の存在を前提としていた」と記載した事実を主たる根拠として主張しています。

■ 審査請求の概要

・審査請求人：株式会社薫製倶楽部（代表取締役 森雅昭）

・審査庁：大阪市長

・対象処分：令和8年4月20日付 大大保第8033号 不存在による非公開決定

・審査請求の趣旨：本件処分を取り消すとの裁決を求める

・根拠法令：行政不服審査法（平成26年法律第68号）

■ 公開請求の対象文書

当社は令和8年4月4日付で、大阪市（保健所を含む）が令和6年3月22日以降、小林製薬の製造した紅麹に関連する事案において「プベルル酸」という用語を使用するに至った意思決定の過程が分かる一切の行政文書の公開を請求しました。

■ 本件処分（大大保第8033号）の内容

大阪市は、上記公開請求に対し、次の理由により不存在による非公開決定を行いました。

「『プベルル酸』という用語を使用するという本市としての意思決定は行っていないことから、当該公文書をそもそも作成又は取得しておらず、実際に存在しないため。」

（出典：令和8年4月20日付 大大保第8033号 不存在による非公開決定通知書）

すなわち本件処分は、「意思決定を行っていない→文書が存在しない」という論理構造により文書の不存在を説明したものです。

■ 審査請求書で指摘した点

当社は審査請求書において、本件処分が違法かつ不当であるとして、次のとおり指摘しました。

（1）大大保第8072号における大阪市自身の記載

大阪市は、令和8年5月21日付 大大保第8072号「令和8年5月5日付け質問書に対する回答について」において、次のとおり記載しています。

「食中毒の対応において、プベルル酸の存在を前提としていた。」

（出典：令和8年5月21日付 大大保第8072号）

当社は、この記載は、大阪市が食中毒対応の場面において「プベルル酸の存在を前提として」職務を遂行していたことを示すものであると審査請求書に記載しました。

（2）理由付けの整合性に関する指摘

当社は審査請求書において、「意思決定を行っていない」という不存在の理由と、「前提としていた」という大大保第8072号の記載とは整合しないと指摘しました。組織として何らかの前提を共有して業務が行われた場合、その前提の形成に関わる情報共有・判断・指示等の過程が想定され、これらに関する行政文書が存在しないとする積極的な根拠は示されていない旨を記載しました。

（3）「組織的意思決定と実務上の前提は別物」との説明について

大阪市は大大保第8072号において、「組織としての意思決定と実務上の前提は別物であり、齟齬はない」旨の説明を加えています。これに対し当社は、情報公開制度における「文書の不存在」は当該文書が客観的に存在しないことを意味するものであり、「前提としていた」という事実があるのであれば、その前提形成に係る記録・情報が何らかの形で存在したはずであって、組織的意思決定に該当しないことは文書不存在の実質的根拠にはならないと審査請求書に記載しました。

■ 審査請求書の添付書類

1．令和8年4月20日付 大大保第8033号（不存在による非公開決定通知書）の写し

2．令和8年5月21日付 大大保第8072号（質問書回答）の写し

3．令和8年6月9日付 質問書の写し

■ 本件の位置づけ

当社は、令和6年の紅麹関連事案における「プベルル酸」に関する行政対応の経緯を確認するため、複数の行政機関に対して情報公開請求を行い、不開示・不存在の決定に対して順次行政不服審査請求を提起してきました。本件はそのうちの一件です。当社は、審査の結果が示された際には、改めて情報を公開してまいります。

■ 会社概要

・会社名：株式会社薫製倶楽部

・代表者：代表取締役・薬剤師 森 雅昭

・所在地：〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟611-1

・TEL：086-483-0602

・Email：sales@kunsei.co.jp

■ 関連サイト

紅麹問題検証サイト：https://kunsei.com/archives/category/benikoji