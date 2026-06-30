分散する猫の情報と出会いをひとつに。ねこ専用コミュニティプラットフォーム「ねこみっけ」iOS版を正式リリース

株式会社オープンセサミ

株式会社オープンセサミ（本社：神奈川県相模原市、代表取締役：高田陽）は、猫好きのためのコミュニティプラットフォーム「ねこみっけ」のiOS版を正式リリースいたしました。

ねこみっけは、猫ごとのプロフィールカード「マイニャンバーカード」を作成し、愛猫の記録や交流を楽しめるほか、ペットショップや保護猫との出会い、猫関連施設の検索、クチコミ閲覧、猫ニュースの閲覧など、猫に関するさまざまな情報や出会いをひとつにつなぐサービスです。

個人の猫好きユーザーだけでなく、ペットショップ、ブリーダー、保護猫団体、猫カフェ、動物病院、猫グッズショップなどの猫関連事業者・団体も利用でき、猫との出会いや情報発信の場として活用できます。また、認証を受けた保護猫団体には、ねこみっけのフル機能を永年無料で提供しています。

iOS版の公開により、Webアプリ版と同じアカウントで、スマートフォンからより手軽に投稿、交流、情報収集を行えるようになりました。

ねこみっけは、個人だけでなくペットショップや保護猫団体など、あらゆる猫関連サービスを行っている方が利用でき、登録するとGoogleマップ上に対応するアイコンが表示されます。

猫に関する情報や出会いは、目的ごとに分散している

個人ペットショップブリーダー保護猫団体ねこカフェ動物病院ペットホテルペットシッターねこグッズショップペット葬儀・霊園ねこレンタルペット探偵その他の団体

愛猫の記録を残したい方、これから猫を迎えたい方、保護猫活動を行う方、ブリーダーやペットショップ、猫カフェなど猫関連施設を探したい方、猫に関わる人々の目的や立場はさまざまです。

一方で、現在の情報発信や出会いの場は、SNSや複数のホームページなどに分散しています。

また、猫を取り巻く世界には、それぞれの立場や価値観の違いから生まれる距離も存在します。

ねこみっけは、そうした分断を少しでも埋めたいという思いから開発されました。

生まれてきた猫の命は、どれも等しく大切です。

「すべてのねこの しあわせのために」

ねこみっけは、この想いのもと、猫に関わる人と情報がゆるやかにつながる場所を目指してまいります。

猫ごとに作れる「マイニャンバーカード」

ねこみっけの中心機能が「マイニャンバーカード」です。

名前、種類、誕生日、性別、写真、動画などを登録し、1匹ごとのプロフィールカードを作成できます。作成したカードには日々の投稿を蓄積でき、愛猫の成長記録として活用できます。

また、ユーザー同士でカードを交換し、コレクションとして楽しむこともできます。

猫を飼っていない方も「おねだりカード」でコレクションを増やしていけます。

個人だけでなく、保護猫団体や猫関連事業者も利用可能

マイニャンバーカード・オモテ面マイニャンバーカード・ウラ面

ねこみっけでは、猫の立場や目的に応じて6種類のカードカテゴリを用意しています。

「かいねこ」は一般家庭で暮らす猫、「うりねこ」はペットショップやブリーダーが紹介する猫、「あげねこ」は保護猫団体等が譲渡先を募集する猫、「カフェねこ」は猫カフェで活躍する猫です。

一般家庭等で飼われている猫店等で販売されている猫ねこカフェの猫ねこレンタルの猫譲渡先を探している猫一般の方が誰でも会いに行ける猫

さらに、販売や譲渡によって新しい家族のもとで暮らすようになった猫を「かこねこ」と呼び、譲渡元のプロフィールに記録として残す仕組みも用意しています。

猫との出会いだけでなく、その後の歩みも見守れることが、ねこみっけの特徴のひとつです。

猫好きのための情報プラットフォーム

ねこみっけでは、猫関連施設の検索やクチコミ投稿にも対応しています。

ペットショップ、ブリーダー、保護猫団体、猫カフェ、動物病院、ペットホテル、ペットシッター、猫グッズショップなど、幅広い施設情報を掲載できます。

また、猫ニュースやユーザー投稿を見るだけでも利用できるため、猫を飼っている方だけでなく、猫が好きな方の情報収集ツールとしても活用できます。

代表取締役より

ねこみっけで実現したかったのは、猫に関する情報や出会いがひとつにつながる場所です。

私たちは猫との出会いだけでなく、その後の「猫生」も大切にしたいと考えています。

販売や譲渡によって新しい家族のもとへ旅立った猫たちが、その後どのように暮らしているのか。

「かこねこ」として歩みが見えることで、猫を送り出した事業者や団体の実績や信頼も伝わっていきます。

そして、大切な猫が旅立った後も、その存在が消えてしまうわけではありません。

「天使ねこ」となったマイニャンバーカードは残り続け、その猫が生きた証や思い出を未来へつないでいきます。

猫との出会いから、その後の猫生、そして思い出まで。

ねこみっけが、そのすべてを見守り続けられる場所になればと願っています。

株式会社オープンセサミ 代表取締役 高田 陽

今後の展開

天使ねこになると、カードに羽根がつきます

ねこみっけは、iOS版の正式リリースを皮切りに、スマートフォンからの利用体験をさらに向上させ、今後はAndroid版の公開、猫関連施設・団体向け機能の拡充、交流機能の改善、猫関連情報の充実を進めて参ります。

■サービス概要

株式会社オープンセサミについて

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/184975/table/1_1_e3ccfb0536a80440f83377fec918804f.jpg?v=202606301052 ]

株式会社オープンセサミは、2000年の七夕に設立されたソフトウェア開発会社です。

会社名は、『千夜一夜物語』（アラビアンナイト）に登場する宝物庫の扉を開く魔法の呪文に由来します。

これまで、主にゲームソフト開発に携わってまいりました。

■会社概要

お問い合わせ先

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/184975/table/1_2_e4fb383c553419cdabbdd932e350fb9e.jpg?v=202606301052 ]

ねこみっけ運営事務局

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/184975/table/1_3_4ca5b98cba02b11767c8b698a508376f.jpg?v=202606301052 ]

※「ねこみっけ」は登録商標です（登録番号：第7001119(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2025-020282/40/ja)）

※「マイニャンバーカード」は登録商標です（登録番号：第7042854号(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2025-052267/40/ja)）