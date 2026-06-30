TikTok GO Travel Partner Connect 2026にてstudio15所属クリエイター『ももみ』がトップパフォーマンスクリエイターとして受賞！

studio15株式会社

TikTokを中心としたショートムービー（短尺動画）領域で広告代理店事業・プロダクション事業を展開するstudio15株式会社（スタジオフィフティーン、本社：東京都世田谷区、代表取締役：岩佐 琢磨、以下 studio15）は、TikTok GO Japanが開催する公式イベント「TikTok GO Travel Partner Connect 2026」において、所属クリエイター「ももみ｜年100泊旅好き女子」がTikTok GOを通じた宿泊施設への送客実績でトップパフォーマンスを記録し、表彰を受けたことをお知らせいたします。

■TikTok GOとは

TikTok GO公式オフラインイベントでstudio15所属クリエイターが受賞！

「TikTok GO」とは、TikTok上で発見した旅行先やホテル、観光地などのスポットを動画でチェックしながら、ワンタップで予約ページにアクセスできる機能です。TikTokの場所タグを活用することで、動画や検索からシームレスに気になるスポットや体験情報にアクセスし、発見から予約までをアプリ内でシームレスに体験できます。

TikTok GOは2025年より日本で正式に提供開始されており、studio15は数少ないTikTok GO公式パートナーです。

※TikTok GOのプレスリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001302.000030435.html)

■TikTok GOクリエイターと公式パートナーが集まる公式イベント

※受賞したももみとstudio15のTikTok GO担当畠山、イベントの模様

2026年5月15日（金）に招待制で開催された公式イベント「TikTok GO Travel Partner Connect 2026」は、TikTok GOにおいて多くの素晴らしい投稿や取り組みを生み出したクリエイターおよびパートナーを称え、今後の成長に繋がる学びや新たな繋がりを見つける機会として開催されました。



本イベントのハイライトである「Q1 Honor Awards」にて、最も高い送客パフォーマンスを発揮したクリエイターとして、studio15所属の「ももみ｜年100泊旅好き女子」が選出、表彰されました。「ももみ」は、TikTok GO関連のショート動画における月間投稿本数が60本以上と非常に多く、施設の魅力をさまざまな観点から紹介、それぞれの動画にまとめることで、小さなニーズをしっかりと捉えたコンテンツを発信できるところが身を結び受賞にいたりました。

■受賞クリエイター「ももみ｜年100泊旅好き女子」について

ももみ | 年100泊旅好き女子

「もっと旅をおしゃれで可愛く🦩」をテーマに、女子旅スポットやリゾート地にまつわるVlogや宿泊施設紹介に特化した活動を行い、コンテンツを通じて多様な施設への認知、興味関心を促進し、送客にも貢献。

また「年100泊したフォトライター」として活動しているほか、千代田区観光インスタグラマーとしての公式レポート実績などもあり、知識も豊富。人混みを避け手軽に非日常を味わいたい女性を中心に支持を集めている。

ももみ | 年100泊旅好き女子

【TikTok】@momomi_ometabi(https://www.tiktok.com/@momomi_ometabi)

【Instagram】@momomi_ometabi(https://www.instagram.com/momomi_ometabi/)

【YouTube】@momomi_ometabi(https://www.youtube.com/@momomi_ometabi)

【Note】https://note.com/momomi_ometabi(https://note.com/momomi_ometabi)

受賞コメント

この度は素晴らしい賞をいただきありがとうございます！

ふだんから旅とホテルが大好きで旅行関連の投稿をしていましたが、まさか1位を受賞するとは思わずびっくりしています。今後も旅先や宿泊先で悩む方の後押しになるような情報を発信していきますので、よろしくお願いいたします！

■イベントおよび受賞概要

イベント名：TikTok GO Travel Partner Connect 2026

開催日時：2026年5月15日（金）17:00～

会場：TikTok渋谷ヒカリエオフィス

主催：TikTok GO Japan

受賞者：ももみ｜年100泊旅好き女子（studio15所属）

studio15が提供する宿泊施設コンテンツ制作サービス

宿泊施設向け、トラベルクリエイター無料投稿サービス

studio15では、『ももみ』をはじめとする実力派トラベルクリエイターを多数擁しており、その運用ノウハウを活かした宿泊施設向けの無料プロモーション施策「トラベルクリエイター無料投稿サービス」を提供しています。

「トラベルクリエイター無料投稿サービス」は、TikTok GOの機能が付与されているクリエイターを特定のホテルや宿泊施設へ誘致、撮影会を行い、施設やその周辺の魅力を集約した縦型ショート動画の撮影・場所タグのついた投稿を無償で支援するサービスです。

宿泊施設は客室等の提供のみで質の高いショート動画を多数創出でき、クリエイターは予約獲得による成果報酬を得られるため、双方が持続的にメリットを享受できる仕組みです。

資料請求はこちら :https://studio15.co.jp/column/tiktok-go-for-hotels-materialsstudio15ではTikTok GOクリエイターを募集しています

studio15では、TikTok GOを初めとしたショート動画領域で自身の才能を収益化したいクリエイターを広く募集しています。

提携いただいたクリエイターには、無料で宿泊施設を撮影可能な企画の招待や固定費での案件相談など、フリーで活動いただくよりも多くのメリットを提供しています。まずはstudio15公式LINEへのご登録をお願いいたします。

クリエイター向けLINE登録はこちら :https://page.line.me/205xgogk?openQrModal=true

＜studio15事業概要＞

TikTokを中心としたショートムービー（短尺動画）領域で広告代理店事業・プロダクション（事務所）事業を展開。2019年設立、所属クリエイターは300組、総フォロワー数は約1.4億人。これまでに美容・コスメ、ファッション、食品など300社超のTikTokプロモーションを支援。自社ショートドラマ「ドラマみたいだ」は累計5億回再生を記録するなど、Z世代に刺さるコンテンツ制作も得意としています。

また、TikTok Shopの公式パートナープログラムにおいて、「TikTok Shop Partner（TSP）」、「TikTok Affiliate Partner（TAP）」、そして「Creator Agency Partner（CAP）」「Independent Software Vendor（ISV）」4種の資格を取得、TikTok GOにおいても公式パートナー資格を取得しクリエイターの撮影会を支援する「トラベルクリエイター無料投稿サービス」を提供しています。

■取材実績一覧

・テレビ：NHK総合、TBSテレビ、日本テレビ、毎日放送、朝日放送テレビ

・新聞（全国紙）：日経新聞、毎日新聞、朝日新聞、読売新聞

・業界誌・業界メディア：文化通信、電氣新聞、DG LAB HAUS

・マーケティングメディア・ECメディア・専門誌：宣伝会議、販促会議、MarkeZine、TikTok for Business、ECのミカタ、日本ネット経済新聞、日経クロストレンド

・エンタメメディア・雑誌：週刊プレイボーイ、Popteen、モデルプレス、オリコンニュース、日刊SPA!、マイナビ学生の窓口、日経エンタテイメント！、渋谷トレンドリサーチ

その他、共同通信やYahoo!ニュースほかWEBメディアなど多数掲載！

TikTok Media Buying Professional取得済み

TikTok製品に精通した専門家に与えられる、TikTokメディアバイイング認定資格「Media Buying Professional」を、10名以上のメンバーが取得済み。TikTok運用に不可欠な専門知識を備え、成果に直結する提案・支援を行っています。

■studio15会社概要

所在地：〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-23 サンタワーズB棟 8階

会社URL：https://studio15.co.jp/

設立：2019年1月23日

代表者：代表取締役 岩佐 琢磨

親会社：株式会社セレス（東証プライム市場上場：3696）https://ceres-inc.jp/

Wantedly：https://www.wantedly.com/companies/company_1490059

Instagram：https://www.instagram.com/studio15inc/

TikTok：https://www.tiktok.com/@studio15.inc

X：https://twitter.com/studio15inc

podcast番組『SNSクリエイターズ』：https://podcastranking.jp/1737166286

ドラマみたいだTikTok：https://www.tiktok.com/@doramamitaida01

ドラマみたいだYouTube：https://www.youtube.com/@doramamitaida