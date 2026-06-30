楽天市場ショップ向け、LINE自動接客サービス「ECソムリエ」がRMSサービススクエアでの提供を2026年6月29日より開始しました。

ECデータバンク株式会社

ECデータバンク株式会社（本社：千葉県柏市、代表取締役：島野和幸）は、楽天市場の店舗向けLINE公式アカウント内でAIが24時間365日自動で商品提案を行うチャットサービス「ECソムリエ」を、2026年6月29日（月）よりRMSサービススクエアにて提供開始いたしました。

開発の背景

楽天市場の多くの店舗では、LINE公式アカウントを活用したマーケティングに取り組んでいますが、

- セール時のみ配信で普段は放置状態- 専任担当者不在による運用不足- フォロワーはいるが売上につながらない- ブロック率が高くエンゲージメント（関係性）の希薄化

といった課題を抱えています。



近年、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなど大手ECプラットフォームでは、AI技術を活用した商品提案機能が相次いで導入されており、「AI提案 → 購入」が商品購入の新たなトレンドとして注目されています。

しかし、個々の店舗レベルでこのような高度な機能を導入することは技術的・コスト的に困難でした。



ECソムリエは、これらの課題を解決し、楽天店舗のLINEアカウントで大手EC並みのAI商品提案体験を実現するサービスとして開発されました。

ECソムリエがもたらす3つの価値

【24時間365日の完全自動運用】

AIが24時間365日自動で稼働するため、人が対応する必要がありません。

初期設定後は90日に1回のAPIライセンスキー更新のみで、放置での運用が可能です。

専任担当者がいない店舗でも安心してご利用いただけます。

【コスト負担ゼロでの導入】

ECソムリエから送信するメッセージはLINEのメッセージ通数を消費しないため、現在のLINEプランのままで追加費用なく導入できます。

webhook中継機能により、他社LINEサービスとの併用も可能です。

【2つの提案方式でユーザビリティ向上】

カテゴリ選択による商品提案（メニューから選ぶだけで商品を案内）と、自然言語チャットによる商品提案（話しかけると最適な商品を紹介）の2方式に対応。

ユーザーの好みに応じた利用が可能で、エンゲージメント向上につながります。

ご利用条件

- 月額20,000円（税抜）- 初期費用なし- 30日間無料トライアル提供

楽天CSV一括編集機能の費用、R-SNSへのお申し込みが事前に必要となります。

▼ECソムリエ 公式Webサイト

https://ec-sommelier.jp/

▼新規お申し込み

RMSサービススクエア（2026年6月29日より受付開始）

https://service.rms.rakuten.co.jp/product/0189-0002/1

ECデータバンク株式会社 概要

ECデータバンク株式会社

ECショップを多店舗運営する「まくら株式会社」で培われてきたインターネット業界でのノウハウを活かし、EC支援・メディア開発支援を行うため、2019年3月に新会社として設立。単にツールやシステムの提供をするだけではなく、コンサルティング業務を通し、事業内容や規模、状況に応じてカスタマイズしたサービスをご提案しています。



■会社名:ECデータバンク株式会社

■代表者:島野 和幸

■資本金:300万円

■設立:2019年3月1日

■所在地:〒277-0005 千葉県柏市柏4-8-14 柏染谷ビル4F

■TEL:04-7167-3015 （代表） FAX:04-7167-3017

■URL:https://ecdb.co.jp/

■ショップ運営自動化システム:EC-UP https://ec-up.jp/

■Email:info@ecdb.jp

■事業内容

１．ネットショップ運営の自動化・効率化サービスの提供 、賑わい演出・ひとけシステムの提供

２．ネットショップのコンサルティング業務



【 本件に関するお問い合わせ先 】

担当者名：島野和幸

TEL：04-7167-3015

Email：info@ecdb.jp