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PPIHグループ初のデジタル社債 お預かりした資金を若者支援に活用し、こども食堂支援と学生生活支援を実施
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（以下、PPIH）は、グループ初のデジタル社債を、25年6月に申込受付を開始し実施しました。この度、デジタル社債でお預かりした資金を活用し、若年層応援としてこども食堂支援と学生生活支援を実施します。
この度の支援は、地域で子どもたちを支える居場所の提供を応援すること、学生の皆さまの毎日の暮らしを支えることの2つを主な軸として取り組みます。社会貢献というだけではなく、地域生活に寄り添う企業を目指します。物価高や生活コストの上昇が続くなか、日々の暮らしに近いところで、いま弊社にできる支援をかたちにしていきます。
■こども食堂支援
地域に根ざして活動するこども食堂を支援します。子どもたちが安心して過ごせる居場所作り、地域コミュニティのつながり作り、孤立防止、食支援、多世代交流などの取り組みを応援します。全国のこども食堂が「地域の日常を支える拠点」として継続的に活動できるよう、『認定NPO法人 全国こども食堂支援センター・むすびえ』とプロジェクトを立ち上げ、全国子ども食堂への助成金（総額4,000万円）を寄付します。
＊こども食堂とは＊
子どもが一人でも安心して来られる無料または低額の食堂。各地で自発的に運営され、多くは子どもを中心に幅広い世代の人たちが食を通じて交流する「みんなの居場所」となっています。制度の裏付けはありませんが、箇所数は12,602カ所（2026年3月時点）あることが明らかになっています。
■学生生活応援
学生のみなさまに向けて、食品や日用品など、毎日の暮らしに近いところで支援を行います。majicaアプリ専用ページから応募・アンケートにご回答いただいた方の中から930名に35,000円相当のmajicaマネーを付与いたします（※すでにエントリーは終了しています）。学費そのものではなく、毎日の生活に必要な支出の一部を支えることで、少しでも安心して日常を過ごしていただけるよう後押しします。
■その他の取り組み
この度の若年層支援の一環として海外インターンシップにも取り組んでいます。これまでに夏・冬あわせて21名の学生が参加し、海外の弊社グループ社員とともにワークショップを行っていただきました。26年夏の実施に向けても準備を進めており、成長意欲の高い学生の皆さまとの接点作りにもつなげています。
インターンシップ詳細はコチラ（ https://www.ppihgroup.jp/recruit/newgraduate/intern/ ）
関連リンク
PPIHコーポレートサイト
https://ppih.co.jp/
この度の支援は、地域で子どもたちを支える居場所の提供を応援すること、学生の皆さまの毎日の暮らしを支えることの2つを主な軸として取り組みます。社会貢献というだけではなく、地域生活に寄り添う企業を目指します。物価高や生活コストの上昇が続くなか、日々の暮らしに近いところで、いま弊社にできる支援をかたちにしていきます。
地域に根ざして活動するこども食堂を支援します。子どもたちが安心して過ごせる居場所作り、地域コミュニティのつながり作り、孤立防止、食支援、多世代交流などの取り組みを応援します。全国のこども食堂が「地域の日常を支える拠点」として継続的に活動できるよう、『認定NPO法人 全国こども食堂支援センター・むすびえ』とプロジェクトを立ち上げ、全国子ども食堂への助成金（総額4,000万円）を寄付します。
＊こども食堂とは＊
子どもが一人でも安心して来られる無料または低額の食堂。各地で自発的に運営され、多くは子どもを中心に幅広い世代の人たちが食を通じて交流する「みんなの居場所」となっています。制度の裏付けはありませんが、箇所数は12,602カ所（2026年3月時点）あることが明らかになっています。
■学生生活応援
学生のみなさまに向けて、食品や日用品など、毎日の暮らしに近いところで支援を行います。majicaアプリ専用ページから応募・アンケートにご回答いただいた方の中から930名に35,000円相当のmajicaマネーを付与いたします（※すでにエントリーは終了しています）。学費そのものではなく、毎日の生活に必要な支出の一部を支えることで、少しでも安心して日常を過ごしていただけるよう後押しします。
■その他の取り組み
この度の若年層支援の一環として海外インターンシップにも取り組んでいます。これまでに夏・冬あわせて21名の学生が参加し、海外の弊社グループ社員とともにワークショップを行っていただきました。26年夏の実施に向けても準備を進めており、成長意欲の高い学生の皆さまとの接点作りにもつなげています。
インターンシップ詳細はコチラ（ https://www.ppihgroup.jp/recruit/newgraduate/intern/ ）
関連リンク
PPIHコーポレートサイト
https://ppih.co.jp/