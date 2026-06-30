自治体の資料開示業務をAIで効率化する「データマスキングサービス」を提供開始

株式会社システムエグゼ

株式会社システムエグゼ（本社 東京都中央区、代表取締役 社長執行役員：大場 康次）は、このたび、自治体の資料開示業務における個人情報・機密情報の黒塗り・墨消し作業をAIで効率化する「データマスキングサービス」の提供を開始しました。

本サービスは、当社独自のクラウドプラットフォームサービス「EXE-Cloud」と、株式会社インサイトテクノロジー （以下 インサイトテクノロジー）が提供する「Insight Masking」の独自マスキング技術を組み合わせ、PDF内の対象情報の検知からマスキングまでを一貫して支援します。

これにより、手作業による煩雑な黒塗り・墨消し作業を削減し、開示対応に伴う負荷の軽減、作業品質の平準化、非開示箇所の判断基準の標準化に貢献します。

当社は本サービスを通じて、自治体における資料開示業務の効率化と、担当者が本来注力すべき業務への集中を支援してまいります。

提供の背景

自治体の資料開示請求では、個人情報や機密情報を非公開にするため、黒塗りや墨消しといったマスキング作業が発生します。

一見すると単純な作業に見えますが、実際には非開示箇所の判断、法令や条例に基づく確認、再確認、記録管理まで求められるため、担当者の負荷が大きくなりやすい業務です。

さらに、開示件数が増えるほど手作業の比率が高まり、処理時間の長期化、判断基準のばらつき、ミスの発生、説明責任への対応といった課題が顕在化します。

こうした課題を踏まえ当社は、2025年10月に「Insight Masking」を提供するインサイトテクノロジーとパートナーシップを締結しました。お客様が資料開示業務に割く時間を大幅に短縮し、本来注力すべき業務に集中できるよう、Oracle Cloudをベースとした独自のクラウドプラットフォームサービス「EXE-Cloud」と、AIで個人情報や機密情報を自動抽出し、豊富なマスキングアルゴリズムで高速に黒塗り・墨消しを行う「Insight Masking」を組み合わせた「データマスキングサービス」の提供を開始しました。

サービス概要

本サービスは、PDFに含まれる個人情報・機密情報を自動検知し、黒塗りや墨消しを施したPDFを生成します。

個人情報や機密情報を含む文書を外部へ提出する際には、マスキングが不可欠ですが、目視確認には膨大な工数がかかり、判断基準も担当者ごとにぶれやすくなります。

特に大量文書になるほど負荷は増大し、提出期限前に作業が集中しがちです。

本サービスでは、AIによりPDF内の個人情報・機密情報を自動検知し、黒塗りや墨消し済みのPDFを生成します。

さらに、ルール設定とメモ機能により、非開示箇所の判断基準の標準化とノウハウ共有を進められます。

墨消しに加えて文字置換にも対応しており、墨消し後のテキストの置換処理まで一連で処理できます。

サーバのクラウド運用や管理に不安をお持ちのお客様でも、当社が一貫して対応するため、安心してご利用いただけるサービスです。

サービス全体の流れデータマスキング前後の差分イメージ利用シーン- 情報開示請求資料の作成- 監督省庁や外部機関への報告資料の作成- 顧客提出用資料の秘匿化

▽データマスキングサービス

https://solutions.system-exe.co.jp/oracle-cloud/service#tab_4

▽EXE-Cloud

https://solutions.system-exe.co.jp/oracle-cloud/service

▽Insight Masking

https://www.insight-tec.com/products/masking/

株式会社インサイトテクノロジー様からのエンドースコメント

株式会社インサイトテクノロジーは、株式会社システムエグゼ様が「データマスキングサービス」の提供を開始されたことを心より歓迎申し上げます。

本サービスは、自治体における資料開示業務で求められる個人情報や機密情報のマスキング作業を、AIとマスキング技術の組み合わせにより効率化するものです。

これにより、担当者の作業負荷軽減だけでなく、判断基準の標準化や作業品質の平準化にもつながるものと期待しています。

株式会社インサイトテクノロジー

※Insight Maskingは、株式会社インサイトテクノロジーにおける登録商標または商標です。

※本リリースに記載されている会社名、製品名、サービス名は、当社または各社、各団体の商標もしくは登録商標です。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社システムエグゼ 総務部 広報チーム

お問い合わせ先：https://www.system-exe.co.jp/contact/

【サービスに関するお問い合わせ先】

株式会社システムエグゼ クラウドビジネス推進本部

お問い合わせ先：https://solutions.system-exe.co.jp/oracle-cloud/inquiry