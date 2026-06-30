【静岡県袋井市】1日1組だけの家族葬ホール「パルモ葬祭 かぞくホール堀越」が7月11日にオープン

イズモ株式会社

パルモグループ イズモ株式会社（本社：静岡県浜松市中央区 代表取締役：鈴木悦也）は、静岡県袋井市内に4店舗目、累計55店舗目となる葬儀場「パルモ葬祭 かぞくホール堀越」をオープンいたします。

袋井ICから車で5分、堀越ICから車で2分。好立地の新ホール

パルモ葬祭 かぞくホール堀越は、東名高速道路 袋井ICから車で5分、国道1号線 堀越ICから車で2分。地域にお住まいの方にとって分かりやすい場所にあるだけでなく、遠方からのアクセスも抜群です。ご家族・親族をはじめ知人やご友人まで、どなたでも参列しやすく使いやすい家族葬専用の葬儀場です。

パルモ葬祭 かぞくホール堀越 外観イメージ1日1組貸し切りのコンパクトさも魅力

セレモニーを執り行う式場は10～30名程度での少人数のご葬儀にちょうどいい広さ。1日1組のみをご案内するため、家族だけで気兼ねなく過ごしたい方にぴったりです。さらにパルモ葬祭 かぞくホール堀越は式場と控室が隣り合った造りをしているため、小さなお子さまやご高齢の方がいらっしゃる場合でも、会場内の移動が大変スムーズ。故人さまを囲んで自宅にいるのような雰囲気で、お別れまでのひとときをお過ごしいただけます。

パルモ葬祭 かぞくホール堀越 式場イメージ7月中に式場の見学・相談にお越しの方には抽選会も

パルモ葬祭 かぞくホール堀越では、随時式場内のご見学・相談を受け付けています。式場や控室、シャワールームなど、普段は目にする機会が少ない細かな箇所までじっくりご見学いただけます。さらに、実際の式場をご覧いただきながら、家族葬や葬儀費用に関する相談も承ります。「ご葬儀についてそろそろ考えたいがイメージがわかない」という方には特におすすめです。

7月中に見学にお越しくださった方はもれなく、うなぎや商品券、生活用品が当たる抽選会にご参加いただけます。

パルモ葬祭 かぞくホール堀越 店舗情報

所在地：静岡県袋井市堀越2-21-4

TEL：0120-414-219

オープン日：2026年7月11日

WEBサイト：https://palmo-sosai.jp/ceremonyhall/horikoshi.html

パルモ葬祭とは

静岡県・愛知県を中心に葬祭サービスを提供しています。年間施行件数は静岡県内No.1の実績（TPCマーケティングリサーチ(株)調べ 葬儀施行件数(2024年12月～2025年11月)）。厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査に合格した葬祭ディレクター在籍数は地域トップクラスです。お葬式の専門知識・技術を有するスタッフが、地域のみなさまに寄り添いサポートします。

詳細を見る :https://palmo-sosai.jp/