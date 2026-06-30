「BEAR KIDS」、7店舗目の開設を発表 - フランチャイズ体制を強化し、発達支援サービスを拡充

株式会社NUD

株式会社NUD（本社：大阪府大阪市城東区、代表取締役：鍛冶田 諒）は、児童発達支援・放課後等デイサービス「BEAR KIDS」の7店舗目となる『BEAR KIDS 東淀川瑞光店』（大阪市東淀川区瑞光2丁目7-20）を2026年7月にプレオープンし、2026年8月にグランドオープンいたします。

BEAR KIDSは現在、大阪市内を中心に6店舗を展開し、170を超えるご家庭にご利用いただいております。2026年4月には旭新森店を開設し、このたびの東淀川瑞光店はそれに続く7店舗目の事業所となります。

また、東淀川瑞光店は株式会社ミライネが運営するフランチャイズ加盟店舗です。BEAR KIDSでは全国で加盟パートナーの募集を進めており、直営店に加えてフランチャイズによる出店も進むなど、ブランドの展開が加速しています。

全国でフランチャイズ加盟企業を募集

BEAR KIDS 東淀川瑞光店

全国でフランチャイズ加盟企業を募集

BEAR KIDSでは、発達支援を必要とする子どもたちとそのご家族に、地域を問わず質の高い療育を届けることを目指し、フランチャイズ事業を推進しています。現在、直営店とフランチャイズ店舗の双方で出店を進めており、加盟に関するお問い合わせや出店相談も増加しています。今後も、より多くの地域へ発達支援サービスを届けるため、全国規模で事業の拡大に取り組んでまいります。

また、代表の鍛冶田諒は、フランチャイズビジネスに特化したYouTube番組「FC版 令和の虎」に出演し、BEAR KIDSの事業モデルや全国展開に向けた構想について発信しました。番組出演を通じて、加盟希望者や事業に関心を持つ方々との接点も広がっており、理念に共感するパートナーとのネットワークが全国へ広げています。

法人・個人を問わず、フランチャイズ加盟をご検討の皆様を募集しております。

▼BEAR KIDS フランチャイズ募集ページ

https://bear-kids.jp/fc/

▼代表・鍛冶田諒「FC版 令和の虎」出演動画

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=_-xggMuY_7c ]

▼「BEAR KIDSって何してるの？」 箕輪厚介氏との対談動画

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=iCOJWohTjcI ]

利用ニーズの高まりを受け、わずか４年で7店舗目を開設

障害児サービス種類ごとの利用者数の推移

近年、発達支援へのニーズは全国的に高まり続けています。こども家庭庁の公表資料によると、障害児通所支援の利用者数は令和５年度時点で約５１.５万人に達し、そのうち児童発達支援は平成2５年度比で２.９倍、放課後等デイサービスは5.２倍まで増加しています。

私たちBEAR KIDSは、「子どもたちの『今』と『未来』を共に創造する」を理念に掲げ、一人ひとりの特性や可能性に向き合いながら、子どもたちとそのご家族に寄り添った支援を行っています。

また、2026年4月に開設した「BEAR KIDS 旭新森店」では、オープン直後から多くのお問い合わせをいただいており、利用者数も順調に増加しています。

こうした地域における発達支援ニーズの高まりを受け、わずか4年で7店舗目となる東淀川瑞光店を開設する運びとなりました。

BEAR KIDSの療育の特徴

BEAR KIDS独自通貨「ベアマネー」

BEAR KIDSでは、LEGOを用いた独自の療育方法を取り入れ、遊びを通じてコミュニケーション能力や社会性、問題解決能力の向上を図っています。さらに、独自通貨「ベアマネー」を導入し、日々の取り組みを通じてお金の使い方や計画性を学んでいます。

このように、お子様の発達特性や個性に基づいた支援を行い、保護者との連携を重視しながら自己肯定感と将来の可能性を育んでいます。

東淀川瑞光店 概要

施設名：BEAR KIDS 東淀川瑞光店

所在地：大阪市東淀川区瑞光2丁目7-20

プレオープン：2026年7月

グランドオープン：2026年8月

運営会社：株式会社ミライネ

店舗詳細はこちら

▼https://share.google/pJmTD756RGRFIfpEQ

会社概要

会社名：株式会社BEAR KIDS

代表者：鍛冶田 諒

設立：2015年7月7日

所在地：大阪府大阪市城東区今福東1丁目9-16 今福センタービル2階

事業内容

・放課後等デイサービス事業

・児童発達支援事業

・障がい福祉関連事業

・フランチャイズ本部運営

公式サイト：https://bear-kids.jp/

FC募集サイト：https://bear-kids.jp/fc/