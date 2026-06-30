水面に映る光に抱かれ、都会の喧騒を忘れて過ごす至福のムーンライト・エスケープ。ハレクラニ沖縄「クワイエットプール」にて、大人のための極上ヴァカンスを愉しむナイトプールを期間限定でオープン

ハレクラニ沖縄

ハレクラニ沖縄（所在地：沖縄県国頭郡恩納村名嘉真1967-1 総支配人：福永 健司）は、2026年7月1日(水)から9月30日(水)までの期間、16歳以上のお客様限定の「ナイトプール」を営業いたします。

当リゾートを象徴する場所の一つである「クワイエットプール」が、夜の訪れとともに幻想的な光に彩られます。心地よい夜風を感じながら、感性を研ぎ澄ます「大人のためのムーンライト・エスケープ」をご提案いたします。

五感を解き放つ、夜のアンビエントな空間

ライトアップされた水面がたゆたい、幻想的な雰囲気に包まれるプールサイド。陽光に満ちた昼の表情から一転、夜の帳(とばり)が洗練された華やぎを添え、クワイエットプールに新たな魅力を吹き込みます。

波音を背景に、お好みのドリンクを傍らに添えてグラスを傾けるひととき。水の音に耳を傾け、光の移ろいを眺める時間は、この場所だからこそ出逢える、ハレクラニ沖縄が誇る究極の贅沢です。揺らめく光と穏やかな語らいが、夏の夜の忘れがたい記憶として深く刻まれます。

揺らめく光の波紋に身を委ね、心から自由になれる時間は、感性を満たす美しい余白。潮風が優しく吹き抜ける、この夏だけの特別な夜の装いとともに、ドラマチックなヴァカンスが今ここから始まります。

ムーンライト・エスケープ 2026

期 間：2026年7月1日(水)～9月30日(水)

場 所：クワイエットプール

時 間：19:30～21:30

対 象：16歳以上のお客様

料 金：ラウンジャー利用 おひとり様 7,700円

カバナ利用 おひとり様 16,500円 (1棟3名様までご利用可能)

※料金には、2ドリンク、税金・サービス料が含まれております。

ご予約・お問い合わせ

アクティビティカウンターおよびコンシェルジュデスク

TEL: 098-953-8600 (ハレクラニ沖縄代表番号)

※タトゥー・刺青をされているお客様も、当プールを自由にご利用いただけます。すべてのお客様が心地よくお過ごしいただけるよう、デザインや大きさによってはラッシュガードなどを着用いただくようご依頼する場合がございます。

※荒天時や風の影響により、お客様の安全確保のため催行が中止となる場合がございます。予めご了承ください。

※ご宿泊のお客様限定でのご案内となります(事前予約も承っております)。

※提供内容や期間、時間、料金は予告なく変更となる場合がございます。

ハレクラニ沖縄について

ハワイを代表するホテル「ハレクラニ」の2つ目のホテルであり、ハワイ以外では初のホテルである「ハレクラニ沖縄」は沖縄本島の恩納村に位置するラグジュアリーなビーチリゾートです。周囲の地理的景観を生かして 建設されたこのホテルは、沖縄海岸国定公園内の約8万7,000平方メートル におよぶ敷地面積と豊かな自然に囲まれ、全長 約1.7kmの海岸線沿いに面しています。4つの個性あふれるレストランをはじめ、バーやBBQエリア、スパハレクラニ、フィットネスジム、ラグジュアリーなブティック、約200平方メートル の広さを持つ会議・コンベンションスペース、5つのプール（屋外４、屋内１）など、多彩な施設を備えています。メインプールの「オーキッドプール」は、ハレクラニのシンボルであるカトレアを約150万個ものモザイクタイルで描いています。ハレクラニ沖縄は世界の中で最も特別でラグジュアリーなホテルだけが加盟できるザ・リーディングホテルズ・オブ・ザ・ワールド（LHW）の、日本で3番目の加盟ホテルです。また、2023年より、ラグジュアリー・トラベラーとホテルやクルーズなどをつなぐ世界的ラグジュアリー・トラベル・ネットワーク「ヴァーチュオソ（Virtuoso）」に、沖縄のホテルで唯一加盟しています。