AI作成のメルマガでも、役に立つなら78.5％の人が読み続ける【株式会社コンビーズ】

株式会社コンビーズ

株式会社コンビーズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山崎 祐一郎）は6月17日、AIを活用して作成されたメルマガの継続購読意向に関するアンケート結果を公表した。

▼AI機能搭載の誰にでも愛されるメール配信ツール▼

https://x.gd/X1x2A(https://x.gd/X1x2A)

調査背景

AIを利用したコンテンツに対しては、機械的な印象や正確性への懸念がある一方、情報収集の効率化に対する期待もある。

継続して読まれるかどうかは、AIの利用そのものとは別の要因で決まる可能性がある。

今回の調査は、内容が役に立つ場合に、読者がAI作成メルマガを読み続けたいと考えるかを把握するために実施された。

調査結果

有効回答200件のうち、「ややそう思う」は116件（58.0％）で最多となった。

次いで「とてもそう思う」が41件（20.5％）で、肯定的な回答は合計157件（78.5％）となった。

「どちらともいえない」は21件（10.5％）、「あまりそう思わない」は18件（9.0％）、「まったくそう思わない」は4件（2.0％）だった。

調査結果が示すもの

結果から、AIを利用しているかどうかよりも、内容が役に立つかどうかが継続購読の判断に強く影響していることが分かる。

メルマガでは、読者に関係する情報を分かりやすく整理し、具体的な行動や判断に役立つ形で届けることが重要とみられる。

実用性、関連性、読みやすさを満たすことで、AI活用に対する抵抗感は大きく下がる可能性がある。

調査概要

調査対象：何らかのメルマガを受け取っている読者

調査人数：200名

調査期間：2026年6月17日

調査方法：アンケート

調査結果：AI作成でも役立てば読み続けたい人が約8割

※本調査は独自調査であり、すべてのメルマガ運用に同様の傾向が当てはまることを保証するものではありません。

同社は、メール配信ツールの提供を通じて、メールマーケティングや情報発信に関する研究・支援を行っている。

▼AI機能搭載の誰にでも愛されるメール配信ツール▼

https://x.gd/X1x2A(https://x.gd/X1x2A)

会社情報

社名：株式会社コンビーズ / Combeez Inc.

所在地：〒150-6145 東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア

代表取締役：山崎 祐一郎

設立：2002年

事業内容：メール配信ツール「コンビーズメール」「コンビーズメールプラス」「コンビーズメールライト」の販売