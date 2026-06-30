BETA株式会社、シリーズAラウンドにて総額約10.2億円の資金調達を実施

BETA株式会社

採用動画制作事業および就活メディア「メイキャリ（https://www.youtube.com/@meicari）」を運営するBETA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：長沼 健一）は、2026年6月30日付で、第三者割当増資および金融機関からの借入により、シリーズAラウンドにて総額約10.2億円の資金調達を実施いたしました。

調達の概要

https://meicari.jp/[表1: https://prtimes.jp/data/corp/185474/table/1_1_c97a3cbaa05a54b1c409b81e8e429521.jpg?v=202606301052 ]

※ 各引受先の引受額・株式数は開示しておりません。

引受先

【エクイティ】

- 三井住友海上キャピタル株式会社（リードインベスター）- KUSABI（運営：Wedge株式会社）- 三菱UFJキャピタル株式会社- 愛知キャピタル株式会社

【デット】

資金使途

- 複数の金融機関ならびに日本政策金融公庫

調達した資金は、事業基盤の強化および組織体制の拡充に充当し、サービス提供体制の一層の強化に取り組んでまいります。

代表取締役CEO 長沼 健一 コメント

このたびの資金調達にあたり、ご支援を賜りました投資家ならびに金融機関の皆様に、心より御礼申し上げます。当社は「国際競争力のある新しい産業を創る」というミッションのもと、事業基盤の強化と組織体制の拡充に取り組んでまいります。お客様により高い価値をお届けできるよう、引き続き着実に歩みを進めてまいります。

出資者コメント

三井住友海上キャピタル株式会社（リードインベスター）

投資部 マネージャー 西島 太郎

この度、BETA社への投資機会をいただき、感謝申し上げます。求職者による、テキストだけでは伝わらない「働く現場のリッチな情報」へのニーズはかつてないほど高まっています。採用市場は今、従来のナビサイト依存から、動画によるリアルな情報の発信・取得へと劇的な転換期にあります。同社は、若年層から絶大な支持を得るハイクラス就活向けトップクラスのメディア「メイキャリ」の圧倒的な発信力と、独自のオペレーションによる高品質な制作体制を垂直統合した、唯一無二の採用DXゲームチェンジャーです。同社が推進する「動画情報の提供を通じたプラットフォーム戦略」は、情報の非対称性を解消し、採用ミスマッチという社会課題を解決する不可欠なインフラになると確信しています。卓越した先見性と実行力を兼ね備えた長沼社長のもと、さらなる飛躍を遂げ、世の中の豊かな「キャリア形成」に大きく寄与することを期待しています。



KUSABI（運営：Wedge株式会社）

代表パートナー 永井 研行

BETA社は、累計600社超の顧客基盤を有するHRDX支援事業と、就活領域で国内有数のYouTubeメディア「メイキャリ」を通じて、独自のポジションを確立しています。KUSABIでは、創業時より同社を支援してまいりましたが、単なる動画制作会社ではなく、動画を起点に企業と求職者をつなぐ「HRデータプラットフォーム」へ進化する可能性に大きな魅力を感じております。特に、動画視聴行動から蓄積されるインテントデータは、今後の採用市場において重要な競争優位性となり得ると考えております。新卒採用領域で培った強固な基盤を活かし、中途採用市場やHR SaaS領域へ事業を拡大していくことで、さらなる飛躍を期待し、今回の追加出資を決定いたしました。



三菱UFJキャピタル株式会社

名古屋投資部 副部長 長谷川 修

BETA株式会社様は就活領域における採用動画制作、メディア事業を展開するスタートアップ企業として、テキストよりも動画/SNSでの情報収集を行う傾向が顕著な昨今の時流に対応し、大手広告代理店等とは異なるポジションを築かれています。市場モデルの変革、顧客価値向上など新たな社会インフラを創出する意味での社会的意義や当社の成長力に期待を込めて出資を決定致しました。当社の更なる事業成長をご支援して参りたいと思います。



愛知キャピタル株式会社

代表取締役 井下 克一

あいぎんベンチャーファンド2号（愛称：金しゃち2）は成長性のあるベンチャー企業への支援を通じて、地域活性化に寄与することを目的としています。BETA社は採用における課題の解決を掲げ、採用動画を制作しています。今後、さらなる規模の拡大により、より多くの企業、学生に高い価値を提供できるものと期待しております。愛知キャピタルの母体であるあいちフィナンシャルグループの持つリソースを活用し、今後一層の支援をしてまいりたいと思います。

会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/185474/table/1_2_5f5d64932b8fdb57a17bccb89f6488e4.jpg?v=202606301052 ]

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先

BETA株式会社 広報担当 後（うしろ）：https://b-inc.co.jp/contact/



