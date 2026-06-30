アイエスエフネット、株式会社HBAより「プライムパートナー」として認定されました

株式会社アイエスエフネット

株式会社アイエスエフネット（本社：東京都港区/代表取締役：渡邉幸義、以下アイエスエフネット）は、このたび株式会社HBA（本社：北海道札幌市、代表取締役執行役員社長 白幡 一雄、以下「HBA」）より、「プライムパートナー」として認定されましたことをお知らせいたします。









◆パートナーシップ締結の背景

HBAは、北海道内の自治体・官公庁・流通系の企業様を中心に、ソフトウェア開発を中心とした質の高いサービスを幅広く展開されており、近年はインフラ事業にも強力に注力されています。

アイエスエフネットとHBAは、2006年の取引開始以来、継続的なコミュニケーションを通じて段階的に連携を深めてまいりました。官公庁や自治体向けの重要インフラからスポットの構築案件まで、幅広く確実な実績を積み重ねています。

2026年6月1日時点では、アイエスエフネットのエンジニア7名が従事するなど、安定した協業体制を構築しています。

このたび、これまでの取引実績が認定基準をクリアしたことに加え、アイエスエフネットのエンジニアの「ITスキルの高さ」および、成長意欲や創意工夫力、お客様に尽くす姿勢といった「ポータブルスキル（人間力）」など、総合的な業務遂行能力が高く評価され、本認定に至りました。



本認定は、札幌エリアで22社、東京エリアで27社が認定対象となっております。その中でも、インフラに関するサービスを提供している企業としては、アイエスエフネットがはじめての選出となりました。

◆協業による主な取り組み内容

本認定により、アイエスエフネットとHBA両社は以下のような取り組みを通じて連携をさらに強化してまいります。

- 優先的な案件のご案内- 本部間を横断した要員最適化の調整- 専用相談窓口の設置- 定期的な意見交換の実施- 「プライムパートナー会」等交流会への参加

◆今後の展望

本認定を通じて、優秀なITエンジニアの育成と技術力の向上に努め、HBAの推進するインフラ事業をはじめとしたビジネスのさらなる発展に伴走し、ひいてはお客様への最大限の価値提供に貢献してまいります。

アイエスエフネットは今後も、質の高いエンジニアリングサービスの提供を通じて、お客様のビジネスの発展と地域社会のITインフラを支え、より一層の信頼と実績を築いてまいります。





◆株式会社HBAについて

情報化社会のさらなる発展に貢献するために、北海道のIT産業を先駆的に牽引するとともに、全国のお客様に様々なサービスをご提供しております。

https://www.hba.co.jp/

◆株式会社アイエスエフネットについて

アイエスエフネットは、クラウドやネットワーク、セキュリティ領域でソリューションを展開するITインフラ企業です。社会のIT課題解決を牽引する主要取引先のオファリング戦略を支援し、技術力をパッケージ化した最適なソリューションを提供することで、ビジネス価値向上に貢献しています。約2,300名のエンジニアが在籍し、国内14拠点、アジア3カ国（中国、韓国、シンガポール）に拠点を展開。「人財育成会社」を企業ブランドに掲げ、高度なITインフラエンジニアの育成を通じて、お客様のビジネス変革を支えています。

アイエスエフネットHP：https://www.isfnet.co.jp/

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