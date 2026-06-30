ディセンシア、ロイヤル会員限定イベントを開催 ～お客様の声に耳を傾ける少人数制サロンイベントを実施～

株式会社DECENCIA

ポーラ・オルビスグループの株式会社DECENCIA（本社：東京都品川区、代表取締役：西野英美）は、ECチャネルを中心に展開するブランドだからこそ、「お客さまのリアルな声を大切にしたい」という想いのもと、2026年6月20日、東京・渋谷にて、ロイヤル会員を対象とした限定イベント『ディセンシア 特別美白※1体験会』を開催いたしました。

本イベントは、日頃よりご愛用いただいているお客さまへの感謝をお伝えするとともに、お客さまの声を直接伺い、今後の商品・サービスづくりに活かしていくことを目的に実施したものです。

当日は、美白※1ケアをテーマに、お客さまからのご質問が多い、「シミケアに関する疑問」や「敏感肌用商品にビタミンC※2を採用した理由」などに応えつつ、シミのメカニズムやビタミンC誘導体※2について学ぶセミナーのほか、お手入れのポイントなどを体験いただきました。ディセンシア社員やトレーナーとの対話を通じて、商品への理解を深めながら、お客さまとブランドが直接対話する特別な時間となりました。

※1 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐこと ※2 アスコルビン酸２-グルコシド（有効成分）





知る ― 美白※1をもっと身近に感じるセミナー

イベント内では、ディセンシアのトレーナーによる美白※1セミナーを実施しました。

当日は、シミができるメカニズムを模型を使って説明したり、ビタミンC誘導体※2の特徴などを分かりやすく紹介し、「なんとなく使う」のではなく、商品が持つ特徴や美白※1ケアのポイントをご理解いただくことで、日々のお手入れへの納得感を深めていただきました。

愛用している商品だからこそ、あらためてその魅力や背景を知ることで、毎日のお手入れをより前向きに楽しんでいただく機会となりました。

※1 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐこと ※2 アスコルビン酸２-グルコシド（有効成分）



体験する ― トレーナーと一緒にお手入れ会

続いて、実際の商品を使用したお手入れ会を開催しました。

トレーナーより、効果的なハンドプレスの仕方や力加減に加え、シミができやすい部位や見落としがちなケアポイントなどをレクチャーしました。参加者の普段のお手入れ方法を確認しながら、一人ひとりのお悩みや疑問に合わせて直接アドバイスを行いました。普段のお手入れ方法を見直すきっかけになった、という声もいただきました。

すでに、ディセンシアホワイト シリーズをご愛用中のお客さまにとっても、新たな魅力や効果的な使い方をお伝えできたことで、美白※ケアへの理解がさらに深まり、日々のお手入れへの期待や楽しさを感じていただける時間となりました。

※ メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐこと



語り合う ―愛用者の声に耳を傾ける交流の場

イベント後半には、参加者とディセンシア社員・トレーナーが直接対話する時間を設けました。

お気に入りの商品や普段のお手入れ方法についてお話を伺うほか、商品への期待や肌悩み、日頃感じていることなど、さまざまなご意見をお聞きする機会となりました。

長年ブランドをご愛用いただいているお客さまならではの率直なお声やご要望に触れることができ、ブランドにとっても、お客さまの本音やニーズ、今後の商品・サービスづくりにつながる示唆をいただく機会となりました。

ディセンシアは今後も、お客さま一人ひとりの声に耳を傾けながら、商品・サービスの向上に活かし、肌と心に寄り添うブランド体験を提供してまいります。

ディセンシアホワイト 商品特徴





【新発想】ビタミンC※1が届きにくい肌状態に着目。 独自のアプローチを取り入れたシリーズ

『ディセンシアホワイト シリーズ（医薬部外品）』

美白※2有効成分ビタミンC誘導体※1の“キャッチ力”という新概念に基づく美白※2シリーズ「ディセンシアホワイト スパイク―VＣ（医薬部外品）」を、2026年3月10日（火）に発売いたしました。

敏感悩みのある方でも、美白※2ケアに求めるのはなによりも美白※2力。つまり、シミやくすみ悩みに対する高い効果感を重視していることが、ディセンシア独自の調査により明らかになりました。さらに、一番魅力的に感じている美白有効成分は“ビタミンC誘導体”であるという結果も得られています。

敏感状態の肌の多くは、健やかな状態と比較してバリア機能が低下しています。外部刺激を受けやすく、さまざまなリスクを抱える敏感状態では、健常な状態と比較して、美容成分のエースであるビタミンC※1のサポートがより大切であると考えます。そこで、ディセンシアは、ビタミンC※1のパフォーマンスを最大限に活かすために「ビタミンC※1をロスなく受け取る状態」の肌に整っていることが美白※2の鍵と捉え、「SVCT（ビタミンCトランスポーター）」に着目しました。

※1 アスコルビン酸２-グルコシド（有効成分）※2 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐこと

■ 販売チャネル

・ DECENCIA 公式オンラインショップ：https://www.decencia.co.jp/

・ @cosme STORE（一部店舗）・FLAGSHIP

取扱い店舗リスト：https://www.decencia.co.jp/store/

・ 一部総合通販サイト

■ 株式会社DECENCIAについて

ディセンシアは、ポーラ・オルビスグループの敏感肌向けスキンケアブランドです。ポーラ化成工業 研究所の品質基準と独自の敏感肌知見に基づき、本質を追求した商品開発をしています。「肌の不公平をなくしたい」という想いから、敏感肌に悩む方々の心と肌を解放するスキンケアを提供しています。

・ ディセンシア 公式オンラインショップ：https://www.decencia.co.jp/

・ ディセンシア コーポレートサイト：https://www.decencia.co.jp/company/

・ ディセンシア お客さまセンター TEL：0120‐714‐115