飲むウェルビーイング「Shizuoka Matcha Therapy」、IVS2026 Startup Marketおよび静岡ウェルネス・フーズEXPO2026に出展

ファンピッキング株式会社

ファンピッキング株式会社（本社：静岡県浜松市、代表取締役：夏目 環）は、静岡茶を活用したウェルネスブランド「Shizuoka Matcha Therapy」として、2026年7月1日（水）に京都で開催される「IVS2026 Startup Market」、および2026年7月23日（木）・24日（金）の2日間、静岡市で開催される「静岡ウェルネス・フーズEXPO2026」に出展いたします。

会場では、静岡県産のお茶を“味わうウェルネス体験”として紹介するとともに、朝比奈の玉露「おくみどり」、川根で受賞歴のある浅蒸し茶「はるみどり」「いなぐち」を、数量限定で販売いたします。いずれも先着5名限定で、産直価格にてお買い求めいただけます。

また、Shizuoka Matcha Therapyが目指す、ウェルネスとしてのお茶のグローバル展開についても紹介いたします。現在アップデート中の「Tea Counseling AI」についても、今後の展開を楽しみにお待ちください。

■ Shizuoka Matcha Therapyについて

「Shizuoka Matcha Therapy」は、日本茶を単なる飲料ではなく、心と身体に寄り添う“飲むウェルビーイング”として再定義する静岡発のウェルネスブランドです。

抹茶や日本茶が持つ香り、味わい、余白のある時間に着目し、一人ひとりの状態に合わせたお茶の提案体験を通じて、日常の中で自分を整える新しいウェルネス習慣の創出を目指しています。

現在は、静岡茶を中心とした商品展開に加え、AIを活用したパーソナライズ提案サービス「Tea Counseling AI」の開発・アップデートを進めています。

■ IVS2026 Startup Marketでの出展について

2026年7月1日(水)、京都市勧業館「みやこめっせ」で開催される「IVS2026 Startup Market」に出展いたします。

IVS Startup Marketは、スタートアップや投資家、大企業、支援機関などが集まる国内最大規模級のスタートアップカンファレンス「IVS」内で開催される展示交流スペースです。

当日は、Shizuoka Matcha Therapyの取り組みを紹介しながら、静岡茶の新しい価値を国内外のスタートアップ関係者、投資家、事業会社に向けて発信します。

【出展概要】

・イベント名：IVS2026 Startup Market

・日程：2026年7月1日(水) SB-37

・会場：京都市勧業館「みやこめっせ」

・住所：京都府京都市左京区岡崎成勝寺町9番地の1

・公式サイト：https://www.ivs.events/

・出展内容：Shizuoka Matcha Therapyの事業紹介、静岡茶商品の紹介・販売予定

■ 静岡ウェルネス・フーズEXPO2026での出展について

2026年7月23日（木）・24日（金）の2日間、静岡市で開催される「静岡ウェルネス・フーズEXPO2026」に出展いたします。

同EXPOは、静岡発のフードテック・ウェルネスビジネスの創出等を目的に、県内外のスタートアップやソリューション企業、食品・ウェルネス関連事業者などが集まる展示会です。

Shizuoka Matcha Therapyは、静岡茶を“味わうウェルネス”として紹介し、静岡県産茶の魅力を体験できる展示・販売を行います。

【出展概要】

・イベント名：静岡ウェルネス・フーズEXPO2026

・日程：2026年7月23日（木）・24日（金）

・会場：グランシップ6F

・住所：静岡県静岡市駿河区東静岡二丁目3番1号

・公式サイト：https://shizuoka-wellnessfoods-expo.com/

・出展内容：静岡茶商品の紹介・販売、Shizuoka Matcha Therapyの事業紹介

■ IVS会場限定販売・シングルオリジン商品について

会場では、静岡県産茶の魅力をより深く味わっていただけるよう、生産者から直接買い付けた厳選茶を、数量限定で販売いたします。

今回ご用意するのは、静岡を代表する茶産地である朝比奈と川根のお茶です。一般的に広く親しまれている「やぶきた」とは異なる品種のお茶も取り揃え、品種ごとの香り、旨み、甘み、余韻の違いをお楽しみいただけます。

いずれも、生産者とのつながりを活かした会場限定の特別価格でご提供いたします。各商品とも先着5名様限定での販売となります。

朝比奈の玉露「おくみどり」

静岡県藤枝市岡部町・朝比奈地域で育まれた玉露です。朝比奈は、京都の宇治、福岡の八女と並び、日本三大玉露産地のひとつとして知られる歴史ある茶産地です。

今回販売する玉露は、「皇室献上茶謹製茶園指定園」にも選ばれた茶園で育てられた茶葉を一枚一枚丁寧に手摘みしました。

品種「おくみどり」は、濃厚な旨みとまろやかな甘み、深みのある緑の水色が特徴です。玉露ならではの被覆栽培により、渋みをおさえながら、ふくよかで丸みのある味わいを楽しめます。

朝比奈の風土と丁寧な栽培から生まれる、上品な香りと奥行きのある旨みを感じられる一品です。

※イベント数量分で本年度分は完売です。

朝比奈の手摘み煎茶 一番茶

玉露と同じ茶園で育った、手摘みの一番茶です。

一番茶ならではのやわらかな新芽を丁寧に摘み取り、まろやかな旨みと自然な甘みを引き出しています。手摘みならではの繊細な香りと、雑味の少ない澄んだ味わいが特徴です。

玉露ほど濃厚すぎず、煎茶としての爽やかさも楽しめるため、上質な静岡茶を日常の中で味わいたい方にもおすすめです。

※イベント数量分で本年度分は完売です。

川根の浅蒸し茶「はるみどり」

静岡県榛原郡川根本町の川根地域で育まれた、「日本茶AWARD」でプロダクトファイン賞を受賞した浅蒸し茶です。

品種「はるみどり」は、上品な旨みとやわらかな甘みが特徴の希少品種です。渋みが穏やかで、口に含むと昆布出汁を思わせるようなリッチな旨みと、ミルキーな余韻が広がります。

浅蒸し茶ならではの透明感のある水色、繊細な香り、すっきりとした飲み口も魅力です。川根茶らしい清らかな味わいと、品種の個性をじっくり感じていただけます。

川根の浅蒸し茶「いなぐち」

静岡県川根地域で育まれた、「山のお茶百選」で特別賞を受賞した浅蒸し茶です。

品種「いなぐち」は、香りの個性が際立つ希少品種です。川根の中でも標高の高いエリアで栽培され、山のお茶らしい清涼感と、すっきりとしたキレのある飲み口が特徴です。

栗を思わせるような甘く香ばしいニュアンスや、ハーブのような爽やかな香りがあり、余韻まで楽しめるお茶です。角のないやさしい味わいながら、香りの立ち方に個性があり、静岡茶の奥深さを感じていただけます。

販売について

上記の商品は、IVSの会場にて各商品、先着5名様限定で販売予定です。数量限定のため、なくなり次第終了となります。朝比奈、川根という静岡を代表するプレミアムなお茶産地の個性と、品種ごとの香り・旨みの違いを、ぜひ会場でお楽しみください。

希少な高品質なお茶を取り扱っているため、会場によって、品種や生産地域は異なります。

■ ウェルネスとしてのお茶を、静岡から世界へ

近年、抹茶をはじめとする日本茶は、海外でも健康的で洗練されたライフスタイルを象徴する飲料として注目を集めています。

Shizuoka Matcha Therapyでは、日本茶を“ただ飲むもの”ではなく、香り、時間、体験、ストーリーを含めたウェルネス体験として捉え、国内外へ発信していきます。

今後は、静岡茶を中心とした商品展開に加え、AIによるパーソナライズ提案を組み合わせた「Tea Counseling AI」のアップデートを進め、BtoCだけでなく、企業向けウェルネスプログラム、イベント、海外展開などにも取り組んでまいります。

2026年9月には、長野県でリトリートを意識したコラボレーションイベントも開催予定です。

さらには「Tea Counseling AI」は現在アップデート中ですので、今後の発表をぜひ楽しみにお待ちください。

■ 会社概要

会社名：ファンピッキング株式会社

所在地：静岡県浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館 B1F

代表取締役：夏目 環

設立：2024年10月

事業内容：PR・マーケティング支援、静岡茶を活用したウェルネスブランド「Shizuoka Matcha Therapy」の企画・開発・販売

Shizuoka Matcha Therapy 公式サイト：https://shizuokamatchatherapy.com/

会社HP：https://funpicking.com/