女性最強世界で、男が頂点を目指す――！studio73のwebtoon新作漫画『Lv9999の劣等生～回帰した俺は女性最強世界を無双する～』情報解禁！

株式会社ウェイブ

株式会社ウェイブ（本社：東京都豊島区、代表：関口航太）が運営するwebtoon制作スタジオstudio73は、現代や異世界を舞台とした痛快ストーリーが楽しめる少年・一般男性・青年向けwebtoonレーベル「レベチア」より、新作『Lv9999の劣等生～回帰した俺は女性最強世界を無双する～』の作品情報を本日6月30日（火）に解禁いたしました。

配信予定作品のご紹介

Lv9999の劣等生～回帰した俺は女性最強世界を無双する～

＜あらすじ＞

女性だけがダンジョン探索者となり、富と名誉を得ている世界。

男でありながら探索者を目指していた鮎川ハルヒトは、落ちこぼれとしていじめを受けていた。

だがハルヒトはある日、自分が転生していたことに気づく。

記憶と共に前世で得ていた能力にも目覚め、底辺をさまようはずの人生が大きく変わっていく――

原 作：しば犬部隊

演 出：豆宇舵アイス

作 画：ゆっけ

ジャンル：少年ファンタジー

レーベル：レベチア

配信予定：2026年夏頃

配信先：LINEマンガ、ebookjapan、ComicFesta

webtoon制作スタジオ「studio73」概要

電子コミック市場において10年以上の実績を持つ株式会社ウェイブが設立したwebtoon制作スタジオ。ウェイブが持つ「作品の分業制作ノウハウ」や「映像化を見据えた制作環境」「海外配信実績」などを活用し、世界で拡大しているwebtoon市場に日本から新たな価値を届けてまいります。

オフィシャルページ：https://studio73.jp/

公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/studio73_info

協業について

studio73では、作品の協業制作やドラマ化などのメディアミックスのご相談を歓迎しております。

協業などのお申し出窓口：studio73@wwwave.jp

株式会社ウェイブ

株式会社ウェイブは「IT×コンテンツで世界にまだない感動を創る」「エンターテインメントだからできる世界・表現を追求する」をミッションに掲げる、デジタルエンターテインメント企業です。

電子コミックの製作と電子コミック配信サービス「ComicFesta」の運営を始め、アニメーションレーベル「デレギュラ」によるアニメ製作と、アニメ配信サービス「AnimeFesta」も展開。

さらに海外向け電子コミック配信サービス「Coolmic」やアニメ配信サービス「OceanVeil」によるグローバル展開に加え、新規事業にも積極的に参入し、エンターテインメントの可能性を追求しています。

企業名：株式会社ウェイブ（WWWave Corporation）

代表者：代表取締役 関口 航太

所在地：東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 15F

設 立：2010年4月9日

資本金：7,300万円

ＵＲＬ：https://wwwave.jp/