キャスター、オンラインアシスタントをAIアシスタントへ刷新

株式会社キャスター

株式会社キャスター（本社：東京都千代田区、代表取締役 中川祥太、以下「キャスター」）は、オンラインアシスタント「CASTER BIZ」シリーズを、AIアシスタント「CASTER NEO」シリーズへ順次刷新します。その一環として、「CASTER NEO Assistant」を2026年7月1日より提供開始します。

「CASTER NEO Assistant」は、Slackで届いた業務依頼をAIフロントが24時間365日受け付け、人のAIコーディネーターが作業指示、進行管理、納品前チェックを担うAIアシスタントサービスです。AI専任人材がいない企業でも、日々の業務依頼を通じて、バックオフィス業務の効率化と対応スピードの向上を図れます。

サービスサイトはこちら

https://cast-er.com/neo-assistant/(https://cast-er.com/neo-assistant/?utm_campaign=neoecc_pr_release_260630&utm_medium=referral&utm_source=prtimes&utm_content=pr&utm_term=link)

AIアシスタントに刷新する背景

労働人口の減少や採用難が続くなか、バックオフィス業務を「人の時間と労働力」だけで維持することは難しくなっています。一方で、生成AIやAIエージェントへの関心は高まっているものの、AIツールを導入するだけでは実務活用は進みにくく、業務設計や運用、品質確認まで自社で整備するには専門知識と体制が必要です。

こうした課題に対し、キャスターは、累計6,300以上（※1）のアカウント支援で蓄積してきた多様な業界のワークフローデータ・業務知見と、 Claudeなどの最新AIを組み合わせ、 オンラインアシスタントをAIアシスタントへ刷新していきます。



今回提供開始する「CASTER NEO Assistant」は、さらなる利便性と品質向上を目指し、クライアントとの一次接点である依頼受付や業務手順の確認などを自社開発のAIエージェントが担う「AI共生型BPaaS」へと進化させるサービスです。

AIアシスタントと既存サービスの違い

従来のBPOやオンラインアシスタントは、人による業務代行・支援を中心に提供されてきました。一方、LLMやAIツールは、ユーザー自身がAIを操作し、業務に合わせて使いこなす必要があります。

AIアシスタント「CASTER NEO Assistant」は、BPOやオンラインアシスタントのように業務を依頼できる手軽さと、AIフロントによる受付・確認のスピードを組み合わせた、新しい業務支援の選択肢です。単なる汎用AIツールではなく、キャスターが蓄積してきたワークフローデータとベストプラクティスを活かし、バックオフィス業務の文脈に沿った支援を行える点が特徴です。

＜「CASTER NEO Assistant」の仕組み＞

「CASTER NEO Assistant」は、最新AIを活用した独自開発のAIエージェントをSlack上に配備し、クライアントの窓口をAIフロントに集約するサービスです。AIフロントが依頼受付や不足情報の確認、手順整理、進捗共有を担います。

そして、人のAIコーディネーターが作業指示、進行管理、納品前チェックを行い、品質を担保します。 AIだけで完結させるのではなく、人が最終的な判断・調整・品質担保を行うことで、スピーディーかつ安心して業務を依頼できる体制を提供します。

「CASTER NEO Assistant」の特徴

1. Slackで依頼するだけ。AIフロントが24時間365日受付

クライアントは、チャットツール「Slack」から、夜間・休日を含めていつでも依頼できます。AIフロントが24時間365日、依頼受付から必要事項の確認・整理まで担うことで、人の対応時間を待たずに受付後のコミュニケーションを進め、業務開始までの対応スピードを高めます。

※納品はキャスター営業日に行います。

2. 人のAIコーディネーターが品質と安全性を担保

AIフロントが整理した依頼内容をもとに、人のAIコーディネーターが作業指示、進行管理、納品前チェックを行います。AIだけでは判断しきれない内容や複雑な依頼については、人が確認・調整することで、過度な自動化に偏らない安心できる運用体制を提供します。

3. AIで対応可能な業務の提案・運用までキャスターが支援

AIで対応可能な業務については、AIコーディネーターが業務内容を確認した上で提案します。AIエージェントを活用する業務については、AIエージェントの管理、メンテナンス、運用改善など、AI活用に必要な対応をキャスターが支援します。クライアントがAIツールを直接選定・運用しなくても、日々の業務依頼を通じて、業務効率化や対応スピードの向上につなげられます。

対応業務

「CASTER NEO Assistant」では、バックオフィスで必要な幅広い業務をご委託いただけます。

主な対応業務は以下の通りです。

- 秘書、事務- 経理- 採用- 人事、労務- マーケティング- クリエイティブ- 外国語対応- オフライン業務- 電話業務

など

専門知識が必要な領域については、経理、労務、採用、ECコンサルティング、カスタマーサポートなど、キャスターが展開する専門サービスとも連携します。

料金プラン

「CASTER NEO Assistant」は、30時間／月から利用可能な月額プランで提供します。

Basicプラン

半年契約：30時間／月 月額145,200円（税込）

年間契約：30時間／月 月額132,000円（税込）

Trialプラン

1か月契約：30時間／月 月額145,200円（税込）

初期費用：なし

契約時間からは、LLMトークン使用量、AIエージェントツール利用料、AIコーディネーターによる作業指示工数、納品前チェック工数が時間換算で差し引かれます。

導入相談はこちら

https://cast-er.com/neo-assistant/(https://cast-er.com/neo-assistant/?utm_campaign=neoecc_pr_release_260630&utm_medium=referral&utm_source=prtimes&utm_content=pr&utm_term=link)

今後の展開

キャスターは、すでに提供を開始している「CASTER NEO Accounting」「CASTER NEO EC support」に続き、今回「CASTER NEO Assistant」を提供することで、AIアシスタントサービス「CASTER NEO」シリーズをさらに拡充します。

現行の「CASTER BIZ」シリーズで培ってきた業務支援のノウハウを土台に、「CASTER NEO」シリーズの機能拡張を進め、オンラインアシスタント領域をAIアシスタントへ刷新してまいります。

今後は、AIフロントが一次対応を担い、社内で活用するAIエージェントや人の専門チームと連携しながら、依頼・指示・実行・結果のデータを蓄積・循環させることで、クライアントの依頼体験をより滑らかにアップデートしていきます。あわせて、作業者のスキルと稼働可能時間のマッチング精度も高め、バックオフィス業務全体の品質と安心感を向上させてまいります。



キャスターは、これまでの膨大な蓄積データがあるからこそ実現できる、単なる汎用AIではない「プロのアシスタント」として機能するAIフロントを確立し、AIとヒトが共生する新たなBPaaSスタンダードを切り拓いてまいります。

展開中のNEOシリーズ

CASTER NEO Accounting

Slackでの指示を起点にAIが会計処理を自動実行する経理専門サービス

https://cast-er.com/neo-accounting/(https://cast-er.com/neo-accounting/?utm_campaign=neoacc_pr_cross_common&utm_medium=referral&utm_source=corporate&utm_content=pr&utm_term=link)

CASTER NEO EC support

AIと人によるEC運営支援サービス

https://cast-er.com/neo-ec-support/(https://cast-er.com/neo-ec-support/?utm_campaign=neoecc_pr_cross_common&utm_medium=referral&utm_source=corporate&utm_content=pr&utm_term=link)

キャスターについて

キャスターは、ミッション「創り変える。働くの全てを。」のもと、AI×BPaaSを通じて企業の生産性向上と持続的成長を支援しています。2014年の創業以来、全社フルリモートで事業を展開し、オンラインアシスタント「CASTER BIZ」シリーズ（導入企業数No.1（※2））などを通じて、累計6,300以上のアカウントを支援してきました。AI時代において、私たちは新しい働き方を先導し、AIとヒトの協働によって“働く世界”を創り変えていきます。

＜会社概要＞

会社名 ：株式会社キャスター

上場市場 ：東京証券取引所グロース市場 証券コード 9331

代表者 ：代表取締役 中川 祥太

本社所在地 ：東京都千代田区大手町1-5-1

大手町ファーストスクエア ウエストタワー1・2F LIFORK大手町 R06

設立 ：2014年9月

事業内容 ：AIアシスタントをはじめとした人材事業運営

URL ：https://caster.co.jp



※1:当社が運営する継続提供サービスにおいて、契約実績のあるアカウントの累計件数

※2:国内主要リモートアシスタントサービス・オンラインアシスタントサービス導入企業数比較による自社調べ（2026年4月）