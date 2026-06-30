「d払い」・「dカード」のお買い物で、USJ 25周年の特別な体験を「d払い・dカードで行こう！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 25周年を遊びつくそうキャンペーン」を開催！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、2026年7月1日（水）から2026年8月31日（月）まで、「d払い・dカードで行こう！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 25周年を遊びつくそうキャンペーン」を開催（※1）します。本キャンペーンでは、キャンペーン期間中に各種「dカード(R)」（※2）およびキャンペーン対象の「d払い(R)」加盟店（※3）で「d払い」をご利用いただくと、抽選で「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン1デイ・スタジオ・パス（ペア）」（※4）やユニバーサル・スタジオ・ジャパンの25周年グッズなどが当たります。

キャンペーン期間中、キャンペーンサイト（※5）からエントリー（※6）（※7）のうえ、各種「dカード」（※2）およびキャンペーン対象の「d払い」加盟店（※3）で「d払い」をご利用いただくと、各月の各種「dカード」（※2）および「d払い」の合計ご利用金額2,000円（税込み）ごとに、抽選への応募口数が1口たまります（※8）。さらに、「ドコモ MAX」および「ドコモ ポイ活 MAX」をご契約中のお客さまは、応募口数が2倍となります（※9）。

応募口数をお持ちのお客さまの中から各月抽選で、A賞として「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン1デイ・スタジオ・パス（ペア）」（※4）が100組200名さまに、B賞として「25周年のUSJで楽しむためのグッズ 詰め合わせ」が200名さまに、C賞として1,000ポイントのdポイント（期間・用途限定）が2,000名さまに当たります（※10）。

本キャンペーンの詳細はキャンペーン概要およびキャンペーンサイトをご確認ください。

≪キャンペーン概要≫

[表: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/848_1_8e6d3c74b41ed9da1946e2207122ca8d.jpg?v=202606301052 ]

ドコモは、dポイントの利便性向上を通じ、お客さまの毎日がおトクで、楽しく、便利な生活になるよう努めてまいります。

※1 本キャンペーンは予告なく変更・終了する場合がございます。

※2 各種「dカード」とは、「dカード PLATINUM」、「dカード GOLD(R)」、「dカード GOLD U」、 「d カード」を指します。

※3 キャンペーン対象の「d払い」加盟店はキャンペーンサイトをご確認ください。

（https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/campaign/dpay_usj-list_260701_7500/index.html）

※4 チケットの有効期限は、2027年4月30日（金）までです。

※5 キャンペーンサイトはこちら。

（https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/campaign/dpay_usj-list_260701_7500/index.html）

※6 エントリーの際にA賞、B賞、C賞のいずれかをご選択のうえご応募いただけます。期間中のエントリーはおひとり様につき1回のみで、景品もいずれかひとつにしか応募することはできません。

※7 キャンペーン期間中のエントリーと各種「dカード」および「d払い」での決済の順番は問いません。抽選は7月と8月の2回実施されます。ただし、8月にエントリーを行ったお客さまは7月の抽選は対象外となりますのでご注意ください。

※8 応募口数は、7月と8月の各月ごとの判定となります。「d払い」のお支払い方法を「dカード PLATINUM」、「dカード GOLD」、「dカード GOLD U」、 「d カード」に設定のうえでお支払いを行った場合、ご利用金額は各種「dカード」および「d払い」両方のご利用として計上されます。

例）「d払い」のお支払い設定を「dカード」に設定のうえで2,000円（税込み）のお支払いを行った場合、合計ご利用金額は4,000円（税込み）となります。また、各種「ｄカード」と「ｄ払い」それぞれのキャンペーン対象となるご利用金額の上限は各月300,000円（税込み）です。

※9 7月の抽選では2026年8月1日（土）時点、8月の抽選では2026年9月1日（火）時点でご契約している方が対象です。

※10 当選の発表は、A賞およびＢ賞は景品の発送、C賞はポイントの進呈をもって代えさせていただきます。A賞およびＢ賞の7月当選の景品発送は2026年10月初旬頃、8月当選の景品発送は2026年11月初旬頃を予定しております。Ｃ賞のポイント進呈時期は2026年11月初旬の予定です。ポイントの有効期間は、進呈日の翌々月末までです。

＊ 「dカード」、「dカード GOLD」、「d払い」は､株式会社NTTドコモの登録商標です｡