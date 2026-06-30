愛知県内に100店舗以上を展開するトヨタ系ディーラーグループが、地域共創企業へ　Gホールディングス、「Go Too! Group」へ2026年7月より社名変更

Go Too Group株式会社

1965年の創業から60年以上、愛知県内に100店舗以上のネットワークを展開するGホールディングス株式会社（本社：愛知県、代表取締役社長：後藤 善午、以下当社）は、2026年7月より社名を「Go Too! Group（ゴー・トゥー!グループ）」に変更いたします。

当社はこれまで、愛知県を中心にトヨタカローラ名古屋・トヨタカローラ愛知・ネッツトヨタ中部の3社を核とするカーディーラーグループとして、地域の移動を支えてまいりました。今回の社名変更を機に、従来の自動車販売業の枠組みを超え、モビリティを起点とした「スポーツ・文化・食」の3領域へと事業を拡大。トヨタ系ディーラーグループが地域共創企業への転換を掲げ社名変更に踏み切るのは、業界内でも異例の挑戦です。カーライフを彩る多彩な体験価値を提供することで、地域の人々が新たな一歩を踏み出すきっかけをつくる「走り出す人を応援する会社」へと進化いたします。

「Go Too! Group」ロゴ

ブランドムービー：https://youtu.be/0sCnaUGoCSk

社名変更の背景

愛知県は自動車産業を基幹とする地域であり、新車販売の縮小や「所有から利用へ」の価値観シフト、電気自動車・自動運転の技術革新は、当社にとって他県のカーディーラー以上に切実な問題です。人口減少と地域コミュニティの希薄化も重なり、地域の暮らしに深く根ざした「接点」の再構築が急務であると判断いたしました。

当社は愛知県内に100店舗以上を展開しており、そのネットワークは、単なる販売拠点ではなく地域生活の「身近な接点」として機能してきました。当社が届けてきた真の価値は、クルマという「モノ」ではなく、人々の「走り出すきっかけ」そのものです。愛知の移動を支える中で築き上げた「40万人の顧客基盤」という、他にはない地域との深い信頼関係を活かし、今回の変革を決断いたしました。

「Go Too!」が体現する、私たちの存在意義

新社名「Go Too!」には、「あなたも、行こう」「私も、行く」を意味し、ともに挑戦し、ともに進む姿勢を示しています。企業単独ではなく、地域・行政・パートナー・市民など多様な仲間と「ともに進む」という共創の姿勢を表現しています。あわせて、新しい社名のもとで私たちの存在意義を改めて以下のとおり定義いたしました。

・ミッション：走り出す人を応援する。

モビリティを起点に、「やさしさ」で挑戦の一歩を支えるパートナーになる。

Go Too! Groupの使命は、「走り出す人」を応援することです。

・ビジョン：ワクワクで、まちをカラフルに。

当社は3つの自動車ディーラーグループを中心に、“まちの移動”を支えてきました。

私たちはこのまちの一員として、一人ひとりが「心がワクワクすること」に挑戦できる環境を育み、走り出す人を応援していきます。

・バリュー：やさしさが未来を紡ぐ。

やさしさとは、謙虚であること。自分自身を正しく認識し、自己を肯定し、相手を尊重すること。

やさしさとは、決して甘やかしではありません。やさしさとは、厳しさであり、覚悟です。

このビジョンは、新たなキービジュアルにも体現されています。カラフルなロゴマークそのものが一つのまちを賑やかに形成するキービジュアルは、そこに住まう方々や訪れる方が楽しい気分になるような、まち全体をワクワクさせていきたい想いを具現化したものです。Go Too! Groupがこれから自動車ディーラー業に限らず、様々な事業を展開し、まちを盛り上げていく存在であることをイメージさせます。

「Go Too! Group」キービジュアル

新ロゴマークについて

新ロゴマークは、□△○などの図形を組み合わせたカラフルなデザインを採用しました。自由な発想でさまざまな挑戦をしていく理念やワクワク感を表現しており、固定概念に捉われない配色で多様性への柔軟な対応力と、唯一無二の存在感を表しています。このマークを「ワクワクのシンボル」として世の中に発信してまいります。

今後の展望：モビリティを起点とした3つの事業領域

Go Too! Groupは、1965年の創業以来60年以上にわたり、愛知県内3ブランド・100店舗超のネットワークを通じて地域の移動を支えてきました。今回の社名変更はその歴史の上に立つ変革の第一歩です。今後は、これまで愛知の皆様と共に築き上げてきた「40万人の顧客基盤」という圧倒的な接点を強みに、モビリティを基盤としたスポーツ・文化・食の3領域へと事業を拡大。すでにスポーツ団体・不動産・エネルギー・食文化・教育・テクノロジーなど多様な分野でパートナーシップを構築しており、各領域の具体的な取り組みについては順次発表してまいります。

30年後も「この地域にGo Too! Groupがあって良かった」と言っていただける存在を目指し、愛知から新たな地域共創モデルを発信してまいります。

「スポーツ」 まちに感動と熱狂を生み出す交流の場を創出する

国際スポーツ団体との連携やアーバンスポーツイベントの開催を通じて、愛知に世界レベルのスポーツ体験を届けます。観る・やる・支えるが交差する場を地域に生み出し、挑戦する人の背中を押してまいります。

「文化」 文化で心をつなぎ、あらゆる人の生きるチカラを育む

地元の伝統文化や教育機関との連携を通じて、創造性と多様性に触れる機会をつくります。クルマのお店がアートや学びの入り口になる、そんな新しい接点を地域に広げてまいります。

「食」 人と人の出会いをつなぎ、より豊かで魅力的な地域へ

愛知の食文化や観光資源と連携し、人が集まり、出会い、この街の魅力を再発見できる体験を届けます。地域の暮らしに「おいしい」と「楽しい」を加える取り組みを展開してまいります。

「モビリティ」 安心・安全なカーライフで、暮らしを支え続ける

Go Too! Groupの原点であり基盤です。次世代ディーラーモデルの構築や新たなモビリティサービスの開発を通じて、安心・安全なカーライフを提供し続けるとともに、すべての領域をつなぐ起点としてまいります。

■会社概要

商号 ：Go Too Group株式会社

住所 ：〒460-0017 名古屋市中区松原1丁目6番2号

代表取締役社長 ：後藤 善午

設立 ：1965年7月 後藤本社株式会社として設立

2017年9月 Gホールディングス株式会社に商号変更

事業内容 ：愛知県のトヨタ自動車販売会社などを傘下に持つホールディングカンパニー

グループ会社 ：トヨタカローラ名古屋株式会社、トヨタカローラ愛知株式会社、

ネッツトヨタ中部株式会社、トヨタGo Tooサービス株式会社、

アイナレンタリース株式会社、株式会社モーセ

WEBサイト ：https://www.go-too-group.jp(https://www.go-too-group.jp)