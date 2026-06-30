Q.ENESTホールディングス株式会社

Q.ENESTホールディングス株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役：張 熙載 ）の電力小売り事業を展開するQ.ENESTでんき株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役：星野 佑介、以下 当社）は、ヒューリックリート投資法人（所在地：東京都千代田区）が保有するHULIC &New SHINBASHIおよびHULIC &New SHIBUYAに対し、コーポレートPPA（オフサイト・フィジカル方式）による再生可能エネルギーおよび高圧電力の供給を2026年6月より開始いたします。

■本取り組みの背景と目的

近年、エネルギー価格の高騰が不動産運営における大きな課題となっています。本プロジェクトみでは、高圧受電の商業施設および複合施設に対し、1次エネルギーの輸入に依存しない安定した再生可能エネルギーを導入することで、不動産運用コストの安定化を図るとともに、環境価値（非化石価値）の付加による不動産価値の向上を目指します。

本取り組みは、当社がこれまでに組成した、総設備容量約80MW の低圧太陽光発電所を対象とするインフラファンドの電力を活用しています。自社グループの開発・運営体制を活かし、発電から供給までを一貫して管理することで、信頼性の高いクリーンエネルギーの提供を実現しました。

■供給スキームと各社の役割

本プロジェクトでは、アセットマネジメント（AM）オーナーが連携し、戦略的な資産運用の一環として脱炭素化を推進しています。

・電力供給者（高圧電力・PPA）：Q.ENESTでんき株式会社

・オーナー（契約者）：ヒューリックリート投資法人

・アセットマネジメント（AM）：ヒューリックリートマネジメント株式会社



■独自プラットフォーム「ENEBRIDGE」による拡張性

当社が提供する「ENEBRIDGE」は、複数の発電所から複数の需要場所への電力供給を可能とする柔軟な仕組みを備えています。これにより、今後ヒューリックリート投資法人が保有する他の不動産物件への追加供給についても、迅速かつスムーズに対応可能な体制を整えています。

■導入実績（想定数値）

今回の導入により、以下の環境貢献を見込んでいます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/126341/table/30_1_bf70554840944d37da44fd415491c5cc.jpg?v=202606301052 ]

■今後の展開

Q.ENESTグループは、再生可能エネルギーの開発・運用と電力小売機能を一体的に活用する「発販一体」のビジネスモデルを強みとしています 。今後も、不動産業界をはじめとする多様なパートナーとの連携を深め、独自のグリーンテクノロジーを通じて、誰もが適切な価格でクリーンなエネルギーを利用できる脱炭素社会の実現に貢献してまいります 。



【Q.ENESTホールディングス株式会社について】

ハンファジャパン株式会社の日本法人の電力事業として設立され、2023年に独立。グリーンテクノロジー事業を主軸にVPP事業・蓄電池事業・太陽光発電事業・電力小売事業など、再生可能エネルギー分野における多角的な事業を展開している。日本におけるグリーントランスフォーメーション（GX）を推進すべく、自社の発電・小売ノウハウに基づいた独自のグリーンテクノロジーを活用し、誰もが適切な価格で再生可能エネルギーを利用できる発販一体ビジネスモデルの構築を目指す。

Q.ENESTホールディングス公式ウェブサイト：https://www.qenest.com/



【Q.ENESTでんき株式会社について】

2017年6月に電力小売事業者として設立。現在は、Q.ENESTホールディングス傘下にて、脱炭素社会実現に向けて一般のご家庭と法人のお客様に再生可能エネルギーを安定して供給すべく、太陽光発電事業、電力小売事業、GX（グリーン・トランスフォーメーション）事業を柱に、再生可能エネルギーにおける新たなソリューションの開発に取り組んでいる。2025年度、経済産業省「省エネコミュニケーション・ランキング制度」小売電気事業者部門において最高評価の五つ星を獲得。

Q.ENESTでんき公式ウェブサイト：https://www.corp.qenest-denki.com/

【本件に関する報道関係からのお問い合わせ先】

Q.ENESTホールディングス株式会社（お問い合わせフォーム）：https://form.run/@qehdcontact