「温泉地・リゾート地での結婚式」に憧れを感じる人は約32％。「自然のロケーションが美しい」「非日常感・特別感がある」「ゲストも旅行気分で楽しめる」の声も

株式会社NEXER

■温泉地・リゾート地での結婚式の実態調査

人生の節目となる、結婚式。

どこで、どんなふうに挙げるかは、二人にとって大きな選択です。

近年は、ホテルや専門式場だけでなく、温泉地やリゾート地で式を挙げるスタイルも注目されています。美しい景色のなか、ゲストとともに非日常を味わう。そんな一日に、人々はどれくらい憧れを抱いているのでしょうか。

ということで今回は岩手の結婚式場・ウエディングの花巻温泉ウエディングと共同で、事前調査で「結婚式を挙げたことがある、もしくは挙げたいと思っている」と回答した全国の男女300名を対象に「温泉・リゾートでの結婚式への関心」についてのアンケートをおこないました。





※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXER Groupと岩手の結婚式場・ウエディングの花巻温泉ウエディングによる調査」である旨の記載

・岩手の結婚式場・ウエディングの花巻温泉ウエディング（https://wedding.hanamakionsen.co.jp/）へのリンク設置





「温泉・リゾートでの結婚式への関心に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年6月17日 ～ 6月22日

調査対象者：事前調査で「結婚式を挙げたことがある、もしくは挙げたいと思っている」と回答した全国の男女

有効回答：300サンプル

質問内容：

質問1：「温泉地・リゾート地での結婚式」に憧れを感じますか？

質問2：その理由を教えてください。

質問3：温泉・リゾートでの結婚式に魅力を感じるポイントはどれですか？（複数選択可）

質問4：結婚式の会場選びにおいて、「自然の景観・ロケーション」はどの程度重要だと思いますか？

質問5：その理由を教えてください。

質問6：挙式・披露宴のあと、そのまま温泉やリゾートでゆっくり過ごせる環境は魅力に感じますか？

質問7：その理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■31.7％が、「温泉地・リゾート地での結婚式」に憧れを感じると回答

まずは、「温泉地・リゾート地での結婚式」に憧れを感じるかを聞いてみました。

その結果、「とても感じる」が9.0％、「やや感じる」が22.7％で、あわせて31.7％の人が温泉地・リゾート地での結婚式に憧れを感じていることがわかりました。

一方、「あまり感じない」は36.7％、「まったく感じない」は31.7％となっています。

それぞれの理由も聞いてみたので、一部紹介します。

憧れを感じた理由

・一生に一度だから贅沢な思い出を作りたいから。（20代・女性）

・インスタ映えするから。（20代・女性）

・ロケーションがいいところが多そう。（30代・女性）

・リフレッシュできそうなので。（30代・男性）

・新婚旅行も兼ねられちゃうから。（40代・女性）

・リゾート地は景色が綺麗だから。（40代・女性）

憧れを感じなかった理由

・大変そう。（30代・女性）

・人が多そうだし、遠くだから参列者も来るのが大変。（30代・女性）

・費用かかりそうなため。（30代・男性）

・移動が大変そうだから。（40代・女性）

・準備などが大変そうだから。（40代・女性）

理由としては、「景色が綺麗」「ロケーションがいいところが多そう」「インスタ映えするから」といった声が多く寄せられました。リゾートウェディングならではの美しい景観や非日常的な雰囲気に魅力を感じている人が多いようです。

近年では、写真だけの結婚式をロケーション撮影で行う夫婦も増えており、こうした結果にも納得できます。

一方で、憧れを感じなかった理由としては、主に準備の大変さや費用がかかることに懸念を感じる声が目立っていました。憧れを感じつつも、移動やその他準備のことを考えると、一歩踏み出せないという人もいるようです。

■40.0％が、魅力を感じるポイントは「自然のロケーションが美しい」と回答

続いて、温泉・リゾートでの結婚式に魅力を感じるポイントを聞いてみました。

最も多かったのは「自然のロケーションが美しい」で40.0％でした。

次いで「非日常感・特別感がある」が36.3％、「ゲストも旅行気分で楽しめる」が26.0％、「挙式後も温泉やリゾートでゆっくり過ごせる」が25.7％で続きます。

温泉・リゾート挙式の魅力として、美しい景観や非日常的な雰囲気を重視する人が多いことがわかります。普段とは異なる特別な環境のなかで結婚式を挙げられることに、魅力を感じている人が多いようです。

また、「ゲストも旅行気分で楽しめる」や「挙式後も温泉やリゾートでゆっくり過ごせる」といった回答も上位に挙がりました。新郎新婦だけでなく、ゲストにも特別な時間を過ごしてもらいたいという思いが、会場選びのポイントになっていることがうかがえます。

■46.3％が、会場選びで「自然の景観・ロケーション」を重要と回答

続いて、結婚式の会場選びにおいて、「自然の景観・ロケーション」をどの程度重要だと思うかを聞いてみました。

その結果、「とても重要」が10.3％、「やや重要」が36.0％と、あわせて46.3％の人がロケーションを重要だと考えていることがわかりました。

また、「あまり重要ではない」は39.3％、「まったく重要ではない」は14.3％でした。

そう考えた理由も聞いてみたので一部紹介します。

「自然の景観・ロケーション」は重要と回答した方

・一生の思い出になるから。（30代・女性）

・空気がいいと表情も和むので。（30代・男性）

・せっかくの晴れの日、住宅街よりも景色がいい場所を選びたい。（30代・女性）

・ロケーションは素敵だし思い出に残るから。（40代・女性）

・やはりハワイの海はたいへん素晴らしいから、写真映えするし思い出にぴったり。（40代・女性）

・非日常を味わいたいから。（50代・女性）

「自然の景観・ロケーション」は重要ではないと回答した方

・ロケーションより料理の質や演出を大事にしたいから。（30代・男性）

・式場そのものが重要だと思う。（30代・女性）

・高くなりそう。（30代・男性）

・結婚式は無駄。いらない。（30代・女性）

・結婚式を挙げる費用が一番重要だから。（40代・男性）

「自然の景観・ロケーション」を重要だと回答した人からは、「一生の思い出になるから」「非日常を味わいたいから」といった結婚式という日の特別感を大切にしている思いが見て取れました。

「思い出に残るから」「表情も和む」といった、写真や動画の残ることも考えた声も挙がっています。人生で何度もあるイベントではないからこそ、結婚式に特別な思いを持っている人も多いのでしょう。

一方「重要ではない」と回答した人からは、「ロケーションよりも料理の質や演出を大事にしたい」「高くなりそう」といった価値観の違いが挙げられていました。

結婚式で重視するポイントは人それぞれですが、美しい景観や非日常的な空間は、その日ならではの特別な思い出を演出する大きな魅力のひとつといえそうです。

■62.6％が、挙式後に温泉・リゾートでゆっくり過ごせる環境を「魅力的」と回答

最後に、「結婚式を挙げたことがある、もしくは挙げたいと思っている」と回答した人に、挙式・披露宴のあと、そのまま温泉やリゾートでゆっくり過ごせる環境に魅力を感じるかを聞いてみました。



その結果、「とても魅力的」が19.3％、「やや魅力的」が43.3％、あわせて62.6％の人が魅力を感じていました。また、「あまり魅力的ではない」は24.3％、「まったく魅力的ではない」は13.0％となっています。

理由も聞いてみたので、一部紹介します。

魅力的に感じると回答した理由

・非日常を感じられる。（30代・女性）

・旅気分が味わえるから。（40代・男性）

・結婚式は疲れるから癒されたい。（30代・女性）

・新婚旅行に行けずじまいで終わってしまったから憧れる。（40代・女性）

魅力的ではないと回答した理由

・結婚式後は参列者の帰宅のしやすさを優先したいから。（30代・男性）

・温泉があまり好きではないから。（40代・女性）

・目的がブレる。（40代・男性）

魅力的と答えた人からは、「結婚式は疲れるから癒されたい」や「新婚旅行に行けずじまいで終わってしまったから憧れる」といった声が寄せられました。結婚式だけでなく、その前後の時間も含めて特別な思い出にしたいと考えている人が多いようです。

一方で、「結婚式後は参列者の帰宅のしやすさを優先したいから。」「目的がブレる」といった意見も見られました。結婚式に何を求めるかによって、重視するポイントは異なることがわかります。

リゾート地での結婚式の魅力が否定されているというよりも、ゲストへの配慮や結婚式のあり方に対する考え方の違いが表れているといえそうです。

結婚式に非日常感や特別な体験を重視する人にとっては、温泉地やリゾート地は魅力的な選択肢のひとつといえるでしょう。

■まとめ

今回の調査では、「温泉地・リゾート地での結婚式」に憧れを感じる人は31.7％でした。魅力としては、「自然のロケーションが美しい」「非日常感・特別感がある」「ゲストも旅行気分で楽しめる」といった声が多く寄せられています。

また、挙式後にそのままゆっくり過ごせる環境に魅力を感じる人は62.6％にのぼり、結婚式だけでなく、その前後の時間も大切にしたいと考える人が多いことがわかりました。

美しい景色に囲まれながら大切な人たちと特別な時間を過ごせることは、温泉地・リゾート地での結婚式ならではの魅力といえるでしょう。

一生に一度の結婚式だからこそ、会場だけでなく、その場所で過ごす体験そのものを重視する人も増えているのかもしれません。







＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXER Groupと岩手の結婚式場・ウエディングの花巻温泉ウエディングによる調査」である旨の記載

・岩手の結婚式場・ウエディングの花巻温泉ウエディング（https://wedding.hanamakionsen.co.jp/）へのリンク設置





【花巻温泉ウエディングについて】

社名：花巻温泉株式会社

所在地：〒025-0304 岩手県花巻市湯本1-125

代表取締役社長：田辺 利也

Tel：0198-37-2244

URL：https://wedding.hanamakionsen.co.jp/

事業内容：1927年（昭和2年）創業の東北有数の総合リゾート企業。花巻温泉は敷地全体が岩手県立自然公園という風光明媚なロケーション。春は園内500本の桜並木が、初夏と秋には5,000坪の敷地に6,000株のバラが咲き誇る「バラ園」が人気です。

「花巻温泉ウエディング」では、東北有数の温泉リゾートを舞台に、家族やゲストと記念旅行のように過ごしながら晴れの日を迎えられるステイウエディングを提供しています。





【株式会社NEXER Groupについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

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