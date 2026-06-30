Zehitomo、freeeと連携し「請求書カード払い」のキャンペーンを開始

株式会社Zehitomo

くらしのマッチングサービス「ゼヒトモ」を運営する、株式会社Zehitomo（本社：東京都品川区、代表取締役：三浦雄一郎）は、2026年6月15日より、フリー株式会社（以下、freee）と連携し、事業者の資金繰り支援を目的とした「freee請求書カード払い」のキャンペーンを開始したことをお知らせいたします。

Zehitomoは、登録事業者向けの資金繰り支援の一環として、「freee請求書カード払い」のキャンペーンを開始しました。本サービスを通じて、資材費や外注費などの先行支出による負担を軽減し、事業者の円滑な事業運営を支援します。

本取り組みの背景

建設業で顕在化する資金繰り課題

Zehitomoでは、登録事業者1,227名（建設業866名、その他業種361名）を対象に、事業運営に関するアンケート調査を実施しました。

その結果、業種を問わず資金繰りに関する課題が見られたなかで、建設業事業者においては、他業種と比較して資金繰りに関する課題がより顕著であることが明らかになりました。

アンケートで見えた建設業の資金繰り課題

建設業事業者866名への調査結果では、57.5％が資金繰りに不安を感じていると回答しました。

また、33.6％が「大型案件の持出し」、32.4％が「入金が遅れる・未回収の管理が大変」と回答しており、資金繰りに関する課題が浮き彫りとなりました。

さらに、79.8％が支払い手段として銀行振込を利用しており、資材費や外注費などの支払いが先行する一方、売上の入金は施工完了後となる建設業特有の資金負担がうかがえる結果となりました。

これらの結果から、建設業事業者においては、受注後の資金繰りを支える仕組みへのニーズが高いことが明らかになりました。

建設業において資金繰り課題が顕著に見られた一方で、こうした課題は業種を問わず事業者共通のテーマでもあります。そこでZehitomoでは、全登録事業者向けに「freee請求書カード払い」の提供を開始いたしました。

Zehitomo×freee 「請求書カード払い」のキャンペーンについて

「freee請求書カード払い」は、銀行振込で支払う請求書をクレジットカード決済に切り替えられるサービスです。事業者が請求書情報を登録すると、取引先への支払いが代行され、利用者はクレジットカードの支払日に合わせて支払いを行うことができます。

これにより、支払いタイミングを最大60日延長できるほか、資材業者や外注先などカード非対応の取引先への支払いにも活用できます。また、専用カードの発行は不要で、最短当日から利用を開始することが可能です。

さらに、キャンペーン期間中は利用手数料相当額（3%）をZehitomo内で利用できるポイント「Zコイン」として還元するため、実質的な負担なくサービスを利用することができます。

■支払いを最大60日先送りできる

クレジットカードの支払日まで資金を手元に残せるため、資材費や外注費などの先行支出による負担を軽減できます。

■カード非対応の取引先にも利用可能

資材業者や外注先など、通常は銀行振込でしか支払えない取引先にも利用できます。

■最短当日から利用開始

カード発行は不要です。現在利用しているクレジットカードで手軽に利用できます。

■キャンペーン期間中は実質手数料無料

キャンペーン期間中は、利用手数料相当額（3%）が、Zehitomo内で利用できるポイント「Zコイン」として付与されます。

※キャンペーン期間：2026年6月15日～8月14日

今後の展望

Zehitomoは、「freee請求書カード払い」のキャンペーンを通じて、事業者がより柔軟に資金を活用できる環境づくりを支援してまいります。

今後も集客支援に加え、事業運営を支えるサービスの拡充を進めることで、事業者の持続的な成長に貢献していきます。

■全職種で積極採用中

ゼヒトモでは、一緒に働く仲間を探しています！

私たちと一緒に、Dream Team を実現しませんか？？

募集詳細はこちら：https://www.zehitomo.com/recruiting



■ゼヒトモについて

「やりたい」を実現するプロと出会う。

ゼヒトモは、仕事をお願いしたい依頼者と、リフォームや工事事業者、カメラマン、ヨガ講師など、さまざまな「プロ」をつなぐプラットフォームです。プロの仕事の幅や可能性を広げ、日本のローカルサービス、そして働き方を変えていきます。仕事をお願いしたい依頼者が条件を指定すると、AIがオーダーに合った事業者とマッチング。ゼヒトモのプラットフォーム上でのチャットだけでなく、事業者と直接電話やEメールなどを使って連絡を取ることもできます。

(1) 従来の決済手数料がかからない！応募課金モデルで、依頼者もプロもお得

依頼者もプロも、手数料はゼロ。プロは報酬の全額を受け取ることができ、依頼者も余計な手数料を負担する必要はありません。ゼヒトモのビジネスモデルは従来の決済手数料モデルではなく、プロが依頼に対して見積もりを送る際に応募課金する仕組みです。 応募費用は職種によって決められており、プロにとって最小限のコストで新規顧客を獲得できます。

(2) AIを使った『スピードマッチ』

AIがゼヒトモのデータベースの中から依頼条件（地域や納期、予算や頻度など）にぴったり合う事業者を判断し、依頼主に最適な提案を送る機能（スピードマッチ）を2019年に開発しました。事業者と依頼者の双方からご好評いただいている機能のひとつです。

(3)データ・ドリブンな顧客獲得支援

8年間の蓄積されたデータをもとにプロのブランディングから顧客獲得を専属でサポートします。初めてWeb集客・営業をするプロに真摯に寄り添いながらも、データ・ドリブンなコンサルティングを行い、顧客獲得の成功まで導きます。

■ 会社概要

会社名：株式会社Zehitomo

URL：https://www.zehitomo.com/

事業内容：顧客獲得プラットフォーム「ゼヒトモ」の企画・開発・運営

所在地：東京都品川区西五反田7丁目22-17 五反田TOCビル 11階

代表者名：三浦 雄一郎

設立：2015年8月



■ 本件に関する問い合わせ先

広報担当：西川真友

E-mail：media@zehitomo.com