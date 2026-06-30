株式会社ゲート代表 国井 美佐が空知信用金庫の非常勤理事に101年の歴史で初の女性理事 史上最年少

株式会社ゲート

空知信用金庫(本店：北海道岩見沢市、理事長：熊尾 憲昭)と国井 美佐(株式会社ゲート代表取締役 兼 一般社団法人フェムテック北海道 代表理事)は、2026年6月19日(金)に開催された空知信用金庫第101期通常総代会において、国井 美佐が非常勤理事に選任され、同日付で就任したことをお知らせいたします。

今回の国井の理事就任は、1925年の創立以来初の女性かつ史上最年少です。今後は広報・メディア・事業承継の知見や女性経営者としての視点を活かし、地域企業の魅力発信や事業承継など、あらゆる角度から地域企業の魅力発信や次世代への継承に向けて取り組んでまいります。

空知信用金庫 理事長 熊尾 憲昭 コメント

国井氏を当金庫初の女性・史上最年少の理事として迎えられたことを、大変心強く感じています。

情報発信や事業承継など、地域企業が抱える多様な課題に寄り添い、次の100年も地域の皆さまに必要とされる金融機関を目指してまいります。

株式会社ゲート 代表取締役 国井 美佐 コメント

このたび、空知信用金庫の非常勤理事という大変光栄な役目をお任せいただき、身の引き締まる思いです。

これまで培ってきた広報の視点と経営者としての経験を生かし、地域企業や地域の皆さまに寄り添いながら、地域に必要とされ、選ばれる信用金庫づくりに少しでも貢献できるよう努めてまいります。

空知信用金庫について

【本店所在地】 北海道岩見沢市3条西6丁目2番地1

【 理 事 長 】 熊尾 憲昭

【 設 立 】 1925年1月6日

【 店 舗 数 】 21店舗

2025年1月に創立100周年を迎え、持続可能な地域社会の実現に向け、地域課題の解決に

取り組んでいます。

新理事の国井 美佐について

元HTB北海道テレビ放送アナウンサー。12年間にわたり情報番組のMCや報道キャスターを務め、全道各地を取材。

2020年に株式会社ゲートへ入社、2022年4月に事業承継して代表取締役社長に就任。

「世界で一番、北海道の魅力をPRできる会社」を目指し、地域企業や自治体、団体の広報・ブランディングを支援。

2024年9月には一般社団法人フェムテック北海道を設立。代表理事として女性の健康課題への理解を広げる啓発活動や研修でも活動中。

取材のお申し込み・本プレスリリースに関するお問い合わせ

広報担当：山田(080-1165-8563(#))

株式会社ゲート

〒064-0824

北海道札幌市中央区北四条西25丁目2番8号-502

https://prtimes.jp/a/?f=d125576-13-e8cc2122f9514248a81a1bca3e7d2b84.pdf