【7月1日(水)スタート】夏感じる新作5種、「アイスは別腹」が全国18店舗で『フルーツサマーフェア』を開催

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株式会社UNI

フルーツサマーフェアで販売する5種のメニュー

ーフルーツサマーフェアの見どころー

・全国18店舗の「アイスは別腹」で、夏季限定『フルーツサマーフェア』を7月1日(水)～8月31日(月)に開催


・ユズソルベ・イチゴソルベ・サクランボ・シャインマスカット・オレンジを使った新作5種を販売（税込680円～1,280円）


・リボンや花のチョコレートをあしらった、写真映えするビジュアルにもこだわった夏限定メニュー



「アイスは別腹」を展開する株式会社UNI（本社：兵庫県姫路市、代表取締役：岡本 直也）は、夏季限定メニューが楽しめる「フルーツサマーフェア」を、2026年7月1日（水）より全国18店舗で展開いたします。


ユズソルベ、イチゴソルベ、サクランボ、シャインマスカット、オレンジの5つのフルーツ・ソルベを主役にした新作ソフトクリームを、リボンや花のチョコレートで仕立てた華やかな見た目で提供。


販売期間は8月31日（月）までの夏季限定です。


※販売期間や商品は店舗によって異なります。


■ 夏を彩る、新作フルーツメニュー5種


【ユズレモンソルベ】680円（税込）

上品な香りが楽しめるユズソルベと酸味がアクセントのレモンソースをソフトクリームの上にたっぷりとトッピングした夏らしい爽やかな一杯。






【イチゴミルキーソルベ】680円（税込）

甘酸っぱいイチゴのソルベと練乳の相性が抜群の一杯。果肉感のあるソルベがひと口ごとに夏の甘さを届けます。







【サクランボベリー】1,280円（税込）

ラズベリーソースとサクランボを贅沢に盛り付けたスペシャルメニュー。白いリボンを添えた見た目は、思わず写真に収めたくなる仕上がりです。






【シャインマスカットハニー】980円（税込）

シャインマスカットを贅沢にトッピングし、はちみつの優しい甘さを纏わせた一品。リボン仕立ての特別な見た目で、贈り物のような一杯に。






【オレンジフラワー】780円（税込）

果肉感たっぷりのオレンジに、花をかたどったホワイトチョコレートを添えた、爽やかで可愛らしい一杯。





■ 開催概要

・期間：2026年7月1日（水）～8月31日（月）


・対象店舗：全国18店舗　※店舗一覧は公式サイト(https://ice-betsubara.com/)をご確認ください


・価格：680円～1,280円（税込）


・公式Instagram：アイスは別腹(https://www.instagram.com/ice_betsubara?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)



■ 会社概要

・運営会社：株式会社UNI


・代表取締役社長：岡本　直也


・事業内容：飲食事業・FC本部事業


・電話番号：079-280-8005


・問い合わせ先：info@ice-betsubara.com


ホームページはこちら :
https://ice-betsubara.com/