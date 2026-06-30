【7月1日(水)スタート】夏感じる新作5種、「アイスは別腹」が全国18店舗で『フルーツサマーフェア』を開催

ーフルーツサマーフェアの見どころー

株式会社UNIフルーツサマーフェアで販売する5種のメニュー

・全国18店舗の「アイスは別腹」で、夏季限定『フルーツサマーフェア』を7月1日(水)～8月31日(月)に開催

・ユズソルベ・イチゴソルベ・サクランボ・シャインマスカット・オレンジを使った新作5種を販売（税込680円～1,280円）

・リボンや花のチョコレートをあしらった、写真映えするビジュアルにもこだわった夏限定メニュー

「アイスは別腹」を展開する株式会社UNI（本社：兵庫県姫路市、代表取締役：岡本 直也）は、夏季限定メニューが楽しめる「フルーツサマーフェア」を、2026年7月1日（水）より全国18店舗で展開いたします。

ユズソルベ、イチゴソルベ、サクランボ、シャインマスカット、オレンジの5つのフルーツ・ソルベを主役にした新作ソフトクリームを、リボンや花のチョコレートで仕立てた華やかな見た目で提供。

販売期間は8月31日（月）までの夏季限定です。

※販売期間や商品は店舗によって異なります。

■ 夏を彩る、新作フルーツメニュー5種

【ユズレモンソルベ】680円（税込）

上品な香りが楽しめるユズソルベと酸味がアクセントのレモンソースをソフトクリームの上にたっぷりとトッピングした夏らしい爽やかな一杯。

【イチゴミルキーソルベ】680円（税込）

甘酸っぱいイチゴのソルベと練乳の相性が抜群の一杯。果肉感のあるソルベがひと口ごとに夏の甘さを届けます。

【サクランボベリー】1,280円（税込）

ラズベリーソースとサクランボを贅沢に盛り付けたスペシャルメニュー。白いリボンを添えた見た目は、思わず写真に収めたくなる仕上がりです。

【シャインマスカットハニー】980円（税込）

シャインマスカットを贅沢にトッピングし、はちみつの優しい甘さを纏わせた一品。リボン仕立ての特別な見た目で、贈り物のような一杯に。

【オレンジフラワー】780円（税込）

果肉感たっぷりのオレンジに、花をかたどったホワイトチョコレートを添えた、爽やかで可愛らしい一杯。

■ 開催概要

・期間：2026年7月1日（水）～8月31日（月）

・対象店舗：全国18店舗 ※店舗一覧は公式サイト(https://ice-betsubara.com/)をご確認ください

・価格：680円～1,280円（税込）

・公式Instagram：アイスは別腹(https://www.instagram.com/ice_betsubara?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

■ 会社概要

・運営会社：株式会社UNI

・代表取締役社長：岡本 直也

・事業内容：飲食事業・FC本部事業

・電話番号：079-280-8005

・問い合わせ先：info@ice-betsubara.com

ホームページはこちら :https://ice-betsubara.com/