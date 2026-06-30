【焼き菓子Taka×神戸蒸溜所】神戸の濃厚ガトーショコラとクラフトジンのコラボセットが新登場!

焼き菓子Taka

焼き菓子Taka（所在地：兵庫県神戸市）は、クラフトスピリッツの旗手である「神戸蒸溜所」とのコラボ商品「濃厚ガトーショコラ×KOBE GIN YAMA ペアリングセット」を、2026年7月13日より販売開始いたします。これに伴い、6月30日よりオンラインショップにて先行予約の受付を開始いたします。

▲濃厚ガトーショコラ×KOBE GIN YAMA ペアリングセット

■神戸から発信する「スイーツ×クラフトジン」の新しい体験

神戸で「お酒と楽しむ口福（こうふく）な焼き菓子」を届ける「焼き菓子Taka」と、地元の素材を活かしたジン造りを行う「神戸蒸溜所」が出会い、今回のコラボセットが実現しました。

■商品のこだわり

【焼き菓子Taka】＼“甘さ”と“お酒”が出会う夜へ／ 静かな余韻に寄り添う、大人のためのガトーショコラ

一日の終わりの「夜の時間」を贅沢に味わうためのガトーショコラです。贅沢な素材選びと、素材本来の味を真っ直ぐに届けるための製法にこだわりました。

使用するのは、「カルピスバター」。濃厚なコクがありながら、後味は軽やか。このバターだからこそ、重すぎない「大人の味」を実現しました。 もちろん、保存料は一切不使用。素材本来の味わいをまっすぐにお届けします。

世界中のパティシエに愛されるヴァローナ社のチョコレートを使用。カカオの香りが豊かで、甘さの中に深いコクと奥行きがあります。

▲フランス・ヴァローナ社チョコレート

【神戸蒸溜所】豊かな神戸の自然を凝縮。やさしさとキレを愉しむ「KOBE GIN YAMA」

兵庫県産の柚子をメインに、神戸の山の恵みをボタニカル（風味付けの素材）として丁寧に仕込んだ、やさしさとキレの両方を堪能できる逸品です。

＜厳選された兵庫・神戸のボタニカル＞

神戸市北区の青紫蘇（JA兵庫六甲協力）、神戸市北区の有馬山椒（有馬観光協会協力）、神戸市灘区の緑茶茶葉（静香園協力）、そして神戸市垂水区海釣り公園の楠木の枝（神戸農政公社協力）を使用しています。

▲「KOBE GIN YAMA」使用ボタニカル

＜口の中で変化する香りのストーリー＞

グラスに注いだ瞬間、まずは爽やかな柚子の香りが一番に立ち上ります。口に含めば、華やかな青紫蘇の香りと緑茶のやさしい甘みが広がり、最後には有馬山椒とジュニパーベリーのスパイシーさがキレを生み出し、楠木の芳醇な香りが重なります。

地元の自然とはぐくまれたこの奥深いジンが、ガトーショコラが持つカカオの苦味と出会うことで、お互いを引き立て合います。

■ 商品概要

〇商品名：濃厚ガトーショコラ×KOBE GIN YAMA ペアリングセット

〇価格： 5,650円（税込）

〇セット内容：ガトーショコラ（ショコラ） 1本

KOBE GIN YAMA（200ml） 1本

〇賞味期限

・ガトーショコラ：発送日より10日以上

・クラフトジン： なし（長期保存が可能です）

〇保存方法

・ガトーショコラ：要冷蔵（１０℃以下）

・クラフトジン： 常温

〇ギフト（のし）対応：無料

お中元用として「のし」をお付けできます。ギフトボックスに直接貼る「短冊のしシール（名入れなし）」となります。

〇販売場所： 焼き菓子Taka 公式オンラインストア

〇URL：https://yakigashi-taka.com/products/chocolat-gin-yama-set

■神戸蒸溜所について

2022年に開所した蒸溜所。

阪神淡路大震災の影響で製造が止まってしまった神戸ワイナリーの施設を復活させ、蒸留酒の製造を開始。神戸の素材を使用したお酒を製造し、地元地域と連携した商品づくりに取り組んでいます。

また30年前に神戸ブランデーを製造していた直火蒸留釜「アランビック・シャラント」でウイスキーを蒸留し、葡萄香るウイスキーの製造をおこなうなど新たな挑戦もしています。

公式HP▷https://www.kobe-distillery.com/

X(旧Twitter)：@kobe_distillery

Instagram：@kobe_distillery

Facebook：@kobedistillery

■ 焼き菓子Taka について

＼“甘さ”と“お酒”が出会う夜へ／

神戸を拠点に、一日の終わりの静かな余韻に寄り添う「大人のための焼き菓子」を提案しています。 大切にしているのは、素材本来の力を信じること。保存料や着色料は一切使用せず、厳選したチョコレートなど、本物の素材だけを使って丁寧に焼き上げています。 お酒と共に味わう夜の贅沢として、あるいは大切な人へのギフトとして。心ほどけるひとときをお届けします。

屋号： 焼き菓子Taka

代表： 鈴木 崇史

URL： https://yakigashi-taka.com/

Instagram： https://www.instagram.com/_yakigashitaka/