Insight Maskingを活用した自治体向けデータマスキングサービスを、システムエグゼが提供開始

株式会社インサイトテクノロジー

株式会社インサイトテクノロジー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 CEO：森田俊哉、以下 インサイトテクノロジー）は、株式会社システムエグゼ（本社：東京都中央区、代表取締役 社長執行役員：大場康次、以下 システムエグゼ）が、当社の高精度データマスキングソリューション「Insight Masking」を活用した「データマスキングサービス」の提供を開始したことをお知らせします。

本サービスは、システムエグゼのクラウドプラットフォームサービス「EXE-Cloud」とInsight Maskingを組み合わせることで、自治体の資料開示業務における個人情報や機密情報の検知からマスキングまでを一貫して支援するものです。

AIを活用してPDF内の個人情報や機密情報を自動抽出し、黒塗りや墨消しを効率化することで、開示対応業務の負荷軽減、作業品質の平準化、判断基準の標準化に貢献します。

背景

近年、自治体における情報公開請求への対応件数は増加傾向にあり、資料開示業務に伴う個人情報や機密情報のマスキング作業は、担当者にとって大きな負担となっています。

一見単純に見える黒塗りや墨消し作業も、実際には条例や法令に基づく判断、確認作業、記録管理などが求められるため、多くの工数を要します。

また、手作業に依存することで、判断基準のばらつきや作業品質の差異、ヒューマンエラーの発生といった課題も生じています。

こうした課題を解決するため、システムエグゼは、Oracle Cloudをベースとした「EXE-Cloud」とInsight Maskingを組み合わせた「データマスキングサービス」の提供を開始しました。

Insight Maskingが実現する「手作業」から「AI活用」への転換

自治体の資料開示業務では、個人情報や機密情報の黒塗りや墨消し作業が担当者の大きな負担となっています。

Insight Maskingは、AIによる情報検知機能と豊富なマスキングアルゴリズムを組み合わせることで、従来は人手に依存していた作業の効率化を支援します。

これにより、作業時間の短縮作業品質の平準化判断基準の標準化ノウハウ共有を実現し、担当者が本来注力すべき業務に集中できる環境づくりに貢献します。

システムエグゼの新サービスについて

システムエグゼが提供する「データマスキングサービス」は、PDFに含まれる個人情報や機密情報をAIによって自動検知し、黒塗りや墨消しを施したPDFを生成します。

さらに、ルール設定やメモ機能により、非開示箇所の判断基準の標準化とノウハウ共有を進めることができます。

また、文字置換機能にも対応しており、単なる墨消しだけでなく、テキストの置換処理まで一連で実施することが可能です。

クラウド環境の運用や管理についてもシステムエグゼが一貫して対応するため、自治体のお客様は安心して利用できます。

▽データマスキングサービス

https://solutions.system-exe.co.jp/oracle-cloud/service#tab_4

パートナー連携による自治体DX支援

インサイトテクノロジーは、システムエグゼとの協業を通じて、公共分野におけるデジタル化と業務効率化を支援しています。

今回のサービス提供開始は、システムエグゼが有する公共領域における豊富な知見とクラウド基盤技術、そしてインサイトテクノロジーのデータ保護技術を組み合わせることで実現したものです。

両社は今後も連携を強化し、自治体をはじめとする公共分野において、安全かつ効率的なデータ活用環境の実現を支援してまいります。

Insight Maskingについて

Insight Maskingは、個人情報や営業秘密などの機密情報を保護しながら、分析・開発・テスト・生成AI活用などに利用可能な形でデータを安全化する高精度データマスキングソリューションです。

データの特性や整合性を維持したまま機密情報を保護できるため、金融、保険、製造、通信、公共機関など幅広い業界で採用されています。

・Insight Masking 墨消しEdition 製品ページ URL：https://www.insight-tec.com/products/masking/redaction/

インサイトテクノロジーについて

インサイトテクノロジーは、1995年の創業時から一貫してデータベース技術を追究し、企業自らが良質なインサイトを得るためのデータ活用基盤「インサイト・インフラ」関連の製品をプロフェッショナルサービスとともに提供しています。

現在では、企業におけるデータの価値を最大化できるよう、データ利活用の統制を図り、データ活用推進を支える攻めと守りの両面のメリットをもたらすデータガバナンスソリューションを提供しています。

また、インサイトテクノロジーが主催するデータ技術者向けカンファレンス「db tech showcase」には、世界中からデータ技術のエキスパートが講師として登壇し、毎年1,000名規模のエンジニアが参加しています。

・株式会社インサイトテクノロジー URL：https://www.insight-tec.com/

・db tech showcase URL：https://www.db-tech-showcase.com/

※記載されている企業名、商品名、サービス名は、株式会社インサイトテクノロジーならびに各社の商標または登録商標です。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社インサイトテクノロジー

マーケティング本部

担当：双木、遠藤

TEL：03-5475-1450

E-mail：insight-mktg@insight-tec.co.jp