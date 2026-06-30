ハンコの常識を覆した「もっとネコハラ印鑑」に犬版が登場！名前の上で愛らしく寝ころぶ「犬のへそ天印鑑」が7/10よりMakuakeで先行割引販売開始

株式会社 城山博文堂

株式会社 城山博文堂では、「犬のへそ天印鑑」を7月10日（金）より応援購入サービス「Makuake」にて、先行割引販売いたします。

ハンコの常識を覆すデザインとしてヒットした前作「もっとネコハラ印鑑」の犬版として、愛犬がおなかを見せて寝そべる「へそ天」姿を再現した印鑑です。

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■開発経緯：前作「もっとネコハラ印鑑」のヒットを受けて

本年5月15日から1ヶ月半の期間限定で発売した「もっとネコハラ印鑑」は、発売初日に目標金額を達成し、最終的に150名ほどの方から応援購入いたたきました。

猫が名前の一部を隠すという、従来のハンコの常識にとらわれないデザインですが、その意外性や遊び心が多くの支持につながったと考えております。

発売期間中、SNSなどで「犬版はできないのか？」という要望をいただきました。

当初、犬種を描き分ける細かなデザインは、小さなハンコでは再現性が難しいと考えていました。

しかし改めて検討を進める中で「へそ天」という言葉に着目しました。

検討を重ねた結果、このポーズであればシンプルなデザインで犬種の特徴を表現でき、「もっとネコハラ印鑑」同様のコンセプトが実現可能と判断し、商品化を進めました。

■へそ天とは？

犬が、安心感や信頼、愛情を伝えるとき、仰向けに寝転がっておなかを見せるポーズです。

ハンコ（名前）の上でそうしている姿は、まさにご主人様への気持ちを表現したデザインで、押すたび癒される、愛情のあかしとなるハンコです。

印影サンプル

■商品内容

〇名称：犬のへそ天印鑑

・おなかを見せて寝転んだ犬のデザインを名前の上に配置

・選択可能な犬種のデザインは全12種類

・名前が隠れていても十分な判読性を維持できるよう、犬のレイアウトを選択可能

・その他、書体やハンコ本体の種類等を選択

・フルオーダーメイドで製作

デザイン一覧書体一覧

■使用例

〇認印・銀行印として

日常での使用や銀行印（※1）として、防犯対策や個性を演出

〇ギフトとして

犬好きの方や犬を飼われている方への誕生日や結婚祝いなどのプレゼントとして

〇コミュニケーションツールとして

犬好きの方同士はもちろんビジネスシーンでも、会話のきっかけとして、活用いただけます

（※1）銀行印としての登録は基本的に可能ですが、例外もあるため、対象窓口で確認することをお勧めいたします。

なお実印としての印鑑証明を取得できる可能性は低いと考えられます。

使用例

■価格・仕様など

○価格（「Makuake」プロジェクトでの超早割価格）

・浸透印タイプ（シャチハタ社製・9.5ミリ丸～、補充インク付き）：3,600円～

・印鑑タイプ（本柘製・13.5ミリ丸～、ケース付き）：5,839円～

（共に消費税・送料込み）

〇割引率

正式発売時の予定販売価格から、ハンコのタイプ別に15%OFF～（各本数制限あり）

〇販売期間

2026年7月10日（12：00）～2026年8月23日（22：00）（早期終了の可能性あり）

○納期

プロジェクト終了後、10日～2ヶ月

○販売方法

詳細はアタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」プロジェクトページをご覧ください。

https://www.makuake.com/project/heso/

※上記リンク先にて受注・製作販売を実施します。

〇プロジェクト終了後、当社直販サイト「おもしろMY印鑑」にて販売予定。

■商品見本に関して

実際の商品見本につきましては、数点ご用意がございます。新規制作に関しても対応可能ですが、数日のお時間をいただきます。

制作現場の撮影（デザイン・加工作業など）も当社内にて可能です。

【会社概要】

会社名：株式会社 城山博文堂（シロヤマハクブンドウ）

住所：〒554-0013 大阪市此花区梅香3-27-9 （定休日：第2・4土＆日・祝 営業時間：9:15～18:00）

TEL：06-6463-3331 FAX：06-6463-3332

E-mail：admin@inkan.name

URL：https://www.inkan.name/ (おもしろMY印鑑)