生駒山を、かき氷でいっぱいに「いこま氷フォトコン2026」を開催します

一般社団法人 東大阪観光協会

生駒山ブランド推進協議会では、生駒山エリアを舞台に展開している「いこま氷」プロジェクトの一環として、Instagram投稿型企画「いこま氷フォトコン2026」を開催します。

本企画では、生駒山で出会った景色や体験、思い出と「いこま氷」を掛け合わせた写真を募集します。参加者それぞれの視点で、生駒山の魅力や楽しみ方を発信していただくことで、生駒山エリアの新たな魅力発見や来訪促進、周遊につなげることを目指します。

■ 実施の背景

近年、観光分野では、SNS上で共有される体験や口コミが、行き先選びや旅行行動に大きな影響を与えています。今回のフォトコンテストでは、参加者自身が本プロジェクトを通して生駒山の魅力を発信することで、エリア全体の認知向上や継続的な情報発信につながる企画として実施します。

また、「いこま氷」は今シーズン、新聞、Web、広報媒体などで継続的に紹介され、関心が広がっています。こうした反響を受け、今回は“食べる・楽しむ”だけでなく、“発信する”参加型企画として展開するものです。

■ 企画概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/146065/table/61_1_e3303fd7501338a8aff7595886526dd9.jpg?v=202606301052 ]生駒山上遊園地とくとくチケット（のりもの券12回分）ペア

※イラストはイメージです

※イラストはイメージです

※賞および表彰内容は変更となる場合があります。

※詳細な応募方法・応募条件等は別添募集要項をご確認ください。

■ 次のような生駒山ならではの魅力や体験と掛け合わせた投稿を歓迎します

・景色 × いこま氷

・ハイキング × いこま氷

・ケーブルカー・乗り物 × いこま氷

・生駒山上遊園地 × いこま氷

・家族や友人との思い出 × いこま氷

「いこま氷」をきっかけに、生駒山で過ごした時間や景色、

思い出を共有していただける投稿をお待ちしています。

■ 【参考】各種メディアでも続々紹介 「いこま氷」への注目が広がっています

※写真はイメージです

「いこま氷」は今シーズン、新聞、Web、広報媒体等で継続的に紹介いただき、生駒山エリアの新たな周遊コンテンツとして注目を集めています。こうした反響を受け、今回は参加者自身が魅力を発信する企画として「いこま氷フォトコン2026」を実施します。

＜掲載済＞

・産経新聞

・朝日新聞

・読売新聞 ＜掲載予定・調整中＞

・毎日新聞 ・近鉄電車の沿線情報紙「近鉄ニュース」8月号

・東大阪経済新聞（Yahoo!ニュース掲載） ・新聞・Web等の報道媒体

・観光経済新聞 ・テレビ・ラジオ等の放送媒体

・東大阪市政だより6月号 ・その他情報発信媒体 等

・東大阪市広報番組 等 ・(生駒市)広報いこま「いこまち」7月号

※掲載状況は令和8年6月26日時点

■ 関連リンク

▶「いこま氷」公式サイト https://ikomayama-kakigori.jp

参加店舗、提供メニュー、最新情報はこちら

▶ 東大阪市公式YouTube「生駒山をひんやり巡る旅。～いこま氷～」

https://www.youtube.com/watch?v=9xVqRWxD71U

生駒山エリアの魅力や「いこま氷」の楽しみ方を動画で紹介しています。

■ 生駒山ブランド推進協議会について

生駒山ブランド推進協議会は、生駒市、東大阪市、生駒市観光協会、一般社団法人東大阪観光協会、近鉄グループホールディングス株式会社、近畿日本鉄道株式会社で構成しています。

広域連携による観光モデルの構築を進めながら、生駒山のブランド力向上と観光客の誘致・周遊促進を目的として、生駒山の自然や眺望、沿線のまちの魅力を掛け合わせた情報発信や観光施策に取り組んでいます。

現在は、「いこま氷」プロジェクトをはじめ、生駒山エリアならではの魅力を生かした取組みを通じて、訪れたくなる・滞在したくなる地域づくりを推進しています。

この件に関する報道関係からのお問い合せ（生駒山ブランド推進協議会事務局）

・生駒市 地域活力創生部商工観光課 （課長 岸本） 0743-74-1111(内線 2250)

・東大阪市 都市魅力産業スポーツ部国際観光室 （担当 朝倉）06-4309-3230(直通)