岩手県、「いわて推しフェスタ」を7月11日（土）、12日（日）の2日間、六本木ヒルズアリーナにて開催

岩手県

岩手県は、岩手の多彩な観光・食・文化・暮らしの魅力を一体的に体感できる「いわて推しフェスタ」を7月11日（土）、12日（日）に開催します。

特設サイトは6月29日（月）12:00公開を予定していますので、「いわて推しフェスタ」で検索ください。

●詳細

・さんさ踊りや泣き相撲大会、虎舞といったいわての伝統芸能・文化を披露するステージイベントを

実施。

・会場にはキッチンカー（ぴょんぴょん舎、現役漁師のキッチンカー・ひので庵 弥栄）が出店し、

盛岡冷麺や三陸の海の幸が味わえるほか、クラフトビール販売や日本酒試飲といった大人が楽しめるコーナーをご用意。

・その他、岩手の県産品販売や観光情報のPR等も実施。

・いわて応援ポケモン「イシツブテ」たちもやってきます。

●実施の背景

県政150周年を迎える岩手県では、県政150周年記念事業として、三陸復興15年の歩みと国内外からの支援に対する感謝の思いや、岩手の多彩な観光・食・文化・暮らしの魅力を一体的に発信するため、本イベントを実施します。

●プログラム

詳細なスケジュールは、特設サイト（6月29日（月）12:00公開予定、「いわて推しフェスタ」で検索）にて公開します。

●実施概要

イベント名：いわて推しフェスタ

開催日：令和８年７月11日（土）11:00～17:00

令和８年７月12日（日）11:00～16:00

会場名：六本木ヒルズアリーナ

アクセス：東京都港区六本木６-１０-１

都営地下鉄 大江戸線「六本木駅」3出口より徒歩4分

都営地下鉄 大江戸線「麻布十番駅」7出口より徒歩5分

東京メトロ 南北線「麻布十番駅」4出口より徒歩8分

東京メトロ 千代田線「乃木坂駅」5出口より徒歩10分

申し込み方法：申込不要（一部イベントは事前申込制）

参加費：入場無料

●問い合わせ先

岩手県政策企画部部広聴広報課

TEL：019-629-5283

e-mail：f_m@pref.iwate.jp