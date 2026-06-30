HELLO KITTY × 3COINS　３つのコンセプトのコラボレーショングッズが7月18日（土）発売！

株式会社パルグループホールディングス

あなたの“ちょっと幸せ”をお手伝いする雑貨店「3COINS」（スリーコインズ）は、株式会社サンリオのハローキティとのコラボレーションアイテムを7月18日（土）より全国の3COINS・3COINS+plus・3COINS OOOPS!・3COINS stationならびに公式通販サイト「PAL CLOSET」にて販売開始します。

今回のコラボレーションでは、デビューから現在まで50年以上に渡り愛され続けているハローキティの魅力を詰め込んだ限定アイテムを３つのコンセプトでご用意しました。懐かしいデザインからトレンド感のあるデザインまで、あなたにとっての『あの頃』がギュッと詰まった思い出のハローキティグッズを、もう一度お楽しみいただけるラインナップです。

※発売日の7月18日（土）は事前抽選によるコラボアイテム売り場への入場制限を行います。

※1会計につき『各商品・各種1点まで』の購入個数制限を設定します。（ランダム商品のラバーコースターは1会計につき2点まで）

コラボレーション特設サイト：https://www.palcloset.jp/shared/pc_pal/event/3coins/2026/hellokitty/

商品ラインナップ（価格は税込）

・ハンカチ（3種/各330円）・ショッピングバッグ（3種/各330円）・コンパクトミラー（3種/各330円）・マルシェバッグ（3種/各880円）・巾着ポーチ（3種/各330円）・ビッグウォールポケット（3種/各1,980円）・リップチャーム（3種/各660円）・ヘアゴム（3種/各550円）・プラコップ（3種/各660円）・ミニジップバッグ（660円）・ジップバッグ（660円）・ストックバッグ（550円）・クリアファイルセット（550円）・ダストボックス（660円）・スクバ風キーホルダー（880円）・リュック風キーホルダー（1,100円）・カセットテープケース付きステッカーセット（550円）・CDケース付きステッカーセット（550円）・クリアケース付きステッカーセット（330円）・財布風付箋セット（550円）・ポケベル風メモパッド（330円）・スマホケース風付箋セット（330円）・筆箱風小物入れ（660円）・ガラケー風ミラーくしセット（880円）・ドアノブカバー（660円）・牛乳パック風ボトル（660円）・ペンスタンド付き卓上収納（880円）・ツールボックス（1,100円）・ヘアクリップ（550円）・ヘアクリップセット（330円）・アクセサリー収納（1,100円）・マルチケース（880円）・クリアパスケース（550円）・モバイルチャーム（660円）・コスメポーチ（880円）・保冷巾着（880円）・ヘアアイロンケース（880円）・ウォールポケット（880円）・ビニールポーチ（660円）・メッシュポーチ（660円）・クリアポーチ（660円）・リボンポーチ（660円）・ラバーコースター（330円 ※ランダム商品）

【公式通販サイト「PAL CLOSET」限定】

ラバーコースターコンプリートセット（1,980円）

【3COINSについて】

ベーシックな生活雑貨から空間を彩るインテリア雑貨など、いつ行っても新しい発見がある「3COINS」はあなたの“ちょっと幸せ”をお手伝いする雑貨店です。雑貨・インテリア雑貨・モバイルアイテム・キッズアイテムなど様々なアイテムを幅広く取り揃えています。

公式通販サイト「PAL CLOSET」：https://www.palcloset.jp/3coins/