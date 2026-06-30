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シールを「貼る」楽しさが広がる！お気に入りのシールをかわいくコレクションできるシールシート『はるコレ』が6月下旬より発売
サンスター文具株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：吉松 幸芳）は、お気に入りのシールをかわいくコレクションしながら、「貼る」楽しさも味わえるシールシート『はるコレ』（全8種・各330円 税込）を、2026年6月下旬より発売いたします。全国の文具取扱店・オンラインショップなどにて取り扱い予定です。
シールシート『はるコレ』商品ページ： https://www.sun-star-st.jp/items/260203054146/
【 商品特長 】
■「シールを貼る」時間を楽しめる、新しいシールシート
ベースは透明シートを採用し、それぞれ異なるダイカットデザインが特長。シートの形に合わせてシールをぎゅうぎゅうに貼ったり、お気に入りのシールをかわいくレイアウトしたりと、自分だけのコレクションを楽しめます。シールを「使う」だけでなく、「集める」「飾る」楽しさも広がる新しいシールシートです。
■シールもシートも一緒に集めたくなる、全8種のラインアップ
棚や箱、雲など、シールをかわいく飾れる全8種をラインアップ。シートはミニ6穴タイプなので、お気に入りのバインダーにセットして、自分だけのシール帳を作ることができます。シールだけではなく、シートもコレクションしたくなるアイテムです。
【 商品概要 】
https://digitalpr.jp/table_img/2953/138082/138082_web_1.png
本件に関するお問合わせ先
【一般のお客様 お問い合わせ先】
TEL：03-5835-0094 ※月〜金曜日（祝日を除く） 9：30〜17：00
【報道関係者 お問い合わせ先】
サンスター文具株式会社 マーケティング部 広報担当宛
TEL：03-5835-0302
関連リンク
シールシート『はるコレ』商品ページ
https://www.sun-star-st.jp/items/260203054146/
シールシート『はるコレ』商品ページ： https://www.sun-star-st.jp/items/260203054146/
【 商品特長 】
■「シールを貼る」時間を楽しめる、新しいシールシート
■シールもシートも一緒に集めたくなる、全8種のラインアップ
棚や箱、雲など、シールをかわいく飾れる全8種をラインアップ。シートはミニ6穴タイプなので、お気に入りのバインダーにセットして、自分だけのシール帳を作ることができます。シールだけではなく、シートもコレクションしたくなるアイテムです。
【 商品概要 】
https://digitalpr.jp/table_img/2953/138082/138082_web_1.png
本件に関するお問合わせ先
【一般のお客様 お問い合わせ先】
TEL：03-5835-0094 ※月〜金曜日（祝日を除く） 9：30〜17：00
【報道関係者 お問い合わせ先】
サンスター文具株式会社 マーケティング部 広報担当宛
TEL：03-5835-0302
関連リンク
シールシート『はるコレ』商品ページ
https://www.sun-star-st.jp/items/260203054146/