2026年6月30日（火）

一般財団法人高度技術社会推進協会

（TEPIA）

TEPIA先端技術館 2026年夏イベント キラキラ★サマーフェス ～ふしぎと発見がいっぱい！～

一般財団法人高度技術社会推進協会（略称TEPIA、所在地：東京都港区）は、2026年7月14日（火）～8月30日（日）までの期間、「TEPIA先端技術館」で夏イベントを開催いたします。

今年の夏は、体験する楽しさがいっぱい。子どもたちの「なんだろう？」「やってみたい！」「もっと知りたい！」を引き出す、夏だけのスペシャルプログラムをお届けします。

期間中は、飛行艇型ドローンの実機やAIを活用した体験型展示など先端技術を体感できる期間限定の特別展示に加え、ドローンや球型ロボットの操作体験や持ち帰り可能な工作などの特別プログラムを多数実施。TEPIAオリジナルシールを集める体験ラリーも実施します。外部協力団体・企業およびTEPIA先端技術館スタッフによる事前申し込み制の様々な特別講座も開催します。親子で一緒に楽しめる内容も充実しており、夏休みの思い出づくりにも最適です。

入場料・参加費はすべて無料です。期間中は毎日開館いたしますので、ぜひTEPIA先端技術館公式Webサイトよりご登録のうえ、ご来館ください。

【夏イベントWebサイト】https://www.tepia.jp/exhibition/event/2026summer

▮ 夏イベント特別展示

○ HAMADORI 3000（飛行艇型ドローン）

水上での観測や人命救助に活躍する、水上離発着対応の無人飛行艇型ドローン「HAMADORI（ハマドリ）3000」を展示します。実機展示とあわせて、実際に飛行している様子の動画もご覧いただけます。

出展協力：株式会社ハマ

○ AIものがたりブック ～写真で見つける海とわたしたちのつながり～

写真を選ぶと、AIがその選択をもとにオリジナルの物語を生成する「AIものがたりブック」を

体験いただけます。

ページをめくりながら、自分だけのストーリーをお楽しみください。

出展協力：東京大学大学院 学際情報学府 渡邉英徳研究室（柳智娟、イソジョン、村山美耶子）

○ The You You Are ～別世界の自分と話せる公衆電話～

別世界の"もうひとりの自分"と会話できる公衆電話を展示します。

音声AIとボイスクローニング技術により自分の声を素材に生成された音声を通じて、

新たなコミュニケーション体験をお楽しみいただけます。

出展協力：東京大学大学院 学際情報学府 （薛博文、小野源太、姚思簱、吉田翼、王文鶴）

○ Scramble JRT 製作競技用ロボット展示

TEPIA先端技術館を拠点に活動する、小中学生のジュニアロボットチームが製作した

競技用ロボットを展示します。

実機と説明パネル等で、ロボットのしくみや工夫をご覧いただけます。

出展協力：一般社団法人 次世代ロボットエンジニア支援機構

▮ 夏イベント特別体験プログラム

○ 「てぴあん」とめぐる！夏の体験ラリー

館内をめぐりながら様々な体験をしてスタンプをあつめると、

TEPIA先端技術館オリジナルキャラクターたちのシールと交換！

シールをあつめながら、先端技術の世界を楽しく探検できます。

★体験ラリーシート ★体験キラキラシール

○ 球体型ロボットプログラミング キラキラver. BOLTで宝探し！

球体型ロボット『BOLT』に色や動きをプログラミングし、

操作して宝箱に当てる体験をお楽しみいただけます。

見事命中したら、宝箱を開けて宝石カードを集めよう！

○ ドローン体験 ～ポーズでドローンを動かそう～

参加者がポーズをとると、ドローンのカメラがその動きを認識して、

宙返り・レインボー発光など多彩に飛行する様子をお楽しみいただけます。

※期間中は毎日実施。当日1F受付にて予約を承ります。※開催時間などの詳細は【夏イベントWebサイト】よりご確認ください。

○ 自分で描いた魚を泳がせてみよう！

紙に魚の絵を描いてスキャンすると、その魚がモニターに映し出されている海の中を泳ぎ出します。

自分だけのオリジナルの魚が動き出す、不思議な体験をお楽しみいただけます。

○ 魚釣りに挑戦！釣った魚の情報を「てぴあん」に聞いてみよう！

釣った「魚のイラスト」をスキャンすると、TEPIAオリジナルキャラクター「てぴあん」が、

その魚の名前や特徴を音声で紹介します。

○ 工作一覧 ※詳細は【夏イベントWebサイト】よりご確認ください。

「リール付き釣りざお」

「レインボースティック」

「紙飛行機」

「蛇腹折で作るうちわ」

「UVビーズストラップ」 ※開催日：7月14日（火）～8月9日（日）限定

「風に向かって進む車」 ※開催日：8月10日（月）～8月30日（日）限定

〇 夏イベント開始にあわせて、ワークショップエリアに新しく

プログラミンツ教材「テイルボット プロセット」が仲間入りします。

▮ 夏イベント特別講座の開催

※事前応募制です。応募者多数の場合は抽選となります。

○ イライラ棒をつくろう！ ＜講師：東京科学大学 Science Techno＞

針金を曲げたコースにフックが触れないようにゴールを目指す「イライラ棒」をつくる特別講座です。

フックが針金に触れると電気回路がつながりLEDライトが光るしくみを通じて、電気の性質や回路のしくみをわかりやすく学べます。

[開催日時] 7月18日（土） ①11:00～12:15 ②13:30～14:45

※対象：小学1年生～小学6年生 各回定員：16名

○ かんたん3Dモデリング～光るネームタグをつくろう！～ ＜講師：TEPIA先端技術館スタッフ＞

モデリングソフト「Tinkercad（ティンカーキャド）」を使って、3Dモデリングの基礎を学びながらオリジナルのネームタグをつくる特別講座です。蓄光PLAフィラメントを使用するため、十分な光を吸収すると暗闇の中でやさしく持続的に光ります。

作成したデータは3Dプリンターで出力し、後日郵送いたします。

[開催日時] 7月22日（水）①10:00～11:30 ②13:30～15:00

※対象：小学4年生～中学3年生 各回定員：8名

○ 親子で参加！ロボットを組み立て、走らせてみよう！ ＜講師：日本機械学会 関東支部シニア会＞

用意されたキットを使ってロボットを製作しながら、機械のしくみを学ぶ特別講座です。

親子で協力・工夫しながら組み立て・走行させることで、ものづくりの達成感と機械メカニズムへの理解を深めることができます。

[開催日時] 7月27日（月）14:00～16:40

※対象：小学3年生～小学6年生 定員：8組

○ パステルミシンでつくろう！オリジナルきんちゃく ＜講師：株式会社アックスヤマザキ＞

キッズデザイン賞TEPIA特別賞受賞「パステルミシン」でオリジナルのきんちゃくをつくる講座です。

実際にミシンに触れ、しくみを学びながら楽しくものづくりができます。

[開催日時] 8月4日（火）①10:00～11:00 ②13:30～14:30 ③15:30～16:30

※対象：小学5年生～中学3年生 各回定員：8名

○ 「通信」を学ぼう！ ＜講師：東京大学 サイエンスコミュニケーションサークルCAST＞

通信の歴史から技術の基礎まで段階的に学べる特別講座です。

通信の歴史やQRコードのしくみ、インターネットのしくみを学び、「情報のやり取り」を理解したうえで、音の信号を光に変えて、光ファイバーを通じてスピーカーで鳴らす「光通信装置」の制作に挑戦します。

[開催日時] 8月8日（土）①10:00～11:30 ②13:30～15:00

※対象：小学3年生～小学6年生 各回定員：16名

○ 牛乳パックカメラをつくろう！

＜講師：お茶の水女子大学 サイエンスコミュニケーション団体 おちゃっこLab.＞

虫メガネをレンズとして使用し、牛乳パックで簡易カメラをつくる特別講座です。レンズを通した光でスクリーンに上下逆さまの像が映る様子を観察しながら、箱の長さを調整してピントを合わせることで、像の見え方と距離の関係を体験的に学べます。

[開催日時] 8月18日（火）①10:00～11:30 ②13:30～15:00

※対象：小学3年生～小学6年生 各回定員：16名

○ 実験ショー「Let’s 指紋採取！」 実験工作「くるくるステンドグラス」

＜講師：東海大学 ToCoチャレ サイエンスコミュニケーター＞

▮ 実験ショー「Let’s指紋採取！」

アルミホイルと瞬間接着剤、蓄光粉とブラックライトを用いて、実際に指紋を観察する実験をお楽しみいただけます。

▮ 実験工作「くるくるステンドグラス」

偏光板とセロハンテープを使って、様々な色の光が生まれるステンドグラスをつくります。

[開催日時] 8月22日（土）①10:00～11:10 ②13:30～14:40

※対象：小学1年生～小学6年生 各回定員：16名

○ レーザー加工機でオリジナル行燈をつくろう！ ＜講師：TEPIA先端技術館スタッフ＞

モデリングソフト「Tinkercad（ティンカーキャド）」を使ってレーザー加工機用のデータを作成し、

材料をカットしてその場で組み立てる特別講座です。

設計から加工・製作までのものづくりプロセスを一貫して体験できます。

[開催日時] 8月24日（月）①10:00～11:30 ②13:30～15:00

※対象：小学4年生～中学3年生 各回定員：6名

[特別講座参加方法]

事前応募制（参加費無料）

※講座でつくった作品は、お持ち帰りいただけます。

※特別講座へのご参加は、入館とは別に事前のお申し込みが必要です。応募者多数の場合は抽選となります。

※詳細及びお申し込みは、【夏イベントWebサイト】をご確認ください。（https://www.tepia.jp/exhibition/event/2026summer）

【施設概要】

〈TEPIA先端技術館とは〉

TEPIA先端技術館は、解決が必要な様々な社会的課題とその解決に役立つ先端技術を、次世代を担う若者等多くの方に分かりやすく紹介する展示施設です。

・住所：〒107-0061 東京都港区北青山 2-8-44

・アクセス：東京メトロ銀座線「外苑前」駅 2ｂ出口から徒歩４分

・休館日：毎週月曜日（但し、月曜日が祝日の場合には翌平日に休館）、年末年始

※夏イベント期間中は月曜も開館

・入場無料 入場登録制（1日3部制 ①9:30-11:30 ②13:00-15:00 ③15:00-17:00）

※ご来館の際は、TEPIA先端技術館Webサイト（https://www.tepia.jp/exhibition）からご登録ください。

□□□本件に関するお問い合わせ□□□

TEPIA先端技術館（一般財団法人高度技術社会推進協会）

プレスの方向けお問合せフォーム：https://form.run/@tepia-press