ジャパン・フード・セレクション グランプリをトリプル受賞 横浜髙島屋で「米の娘餃子」＆味噌漬け販売 実演販売「焼餃子」も好評 リピーター続出
総合食肉業の株式会社大商金山牧場（本社：山形県酒田市山居町、代表取締役社長：小野木 重弥）は、横浜髙島屋で5月27日(水)～6月2日(火)に開催された「第25回 紅花の山形路 物産と観光展」に出店。昨年に続き多くのリピーターが訪れ、自社ブランド豚のPRにつながりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354040/images/bodyimage1】
当社は、横浜髙島屋で7日間開催された「第25回 紅花の山形路 物産と観光展」にて、当社ブランド豚「米の娘ぶた」をはじめ、「米の娘餃子」や「米の娘ぶたロース味噌漬け」の加工商品、自社農場で肥育された山形牛を販売いたしました。
また、「米の娘餃子」の実演販売も実施。「焼き餃子が美味しくて冷凍餃子も買いに来た」「昨年買って美味しかったので今年も来ました！」「焼売は今回ないの？」など、昨年の出店に続きたくさんの嬉しいお声をいただきました。参加した当社取締役は「これからもファンづくりの一環として継続し、米の娘ぶたのファンを増やしていきたい」と今後の展望を述べました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354040/images/bodyimage2】
■実演販売で大好評 グランプリ受賞の「米の娘餃子」
実演販売した「米の娘餃子」は、自社ブランド豚「米の娘ぶた」と地元山形県金山町の特産品のニラを使用した、素材のうまみが際立つ肉汁たっぷりの冷凍餃子です。
2024年7月の第77回ジャパン・フード・セレクションで最高賞のグランプリを受賞し、審査ではタレがなくても楽しめるしっかりとした味付けや、ジューシーな肉汁のうまみなどが高く評価されました。
（受賞ページ：https://www.japan-foodselection.com/prize/r6ma1fwpop）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354040/images/bodyimage3】
■2026年 3月にも「米の娘ぶたロース味噌漬け」グランプリ受賞
餃子に引き続き、2026年3月の第97回ジャパン・フード・セレクションにて、「米の娘ぶたロース大吟醸酒粕味噌漬け」「米の娘ぶたロース赤ワイン味噌漬け」が最高賞のグランプリを受賞。「米の娘ぶた」ロースの脂の甘みとやわらかい肉質、特製味噌だれの香りや味付けが高く評価されました。
（受賞ページ：https://www.japan-foodselection.com/prize/u_80q0wt_4
https://www.japan-foodselection.com/prize/y_w_ekf2t）
■自然豊かな山形県金山町で元氣に育つ 「米の娘ぶた」
「米の娘ぶた」は、山形県金山町の自社農場「米の娘ファーム」で育てられるブランド豚です。
2010年に開催された「銘柄ポーク好感度コンテスト」で最優秀賞を受賞し、さらに2013年には過去10年間の最優秀賞銘柄で競った「グランドチャンピオン大会」で最高賞の初代グランドチャンピオンに輝きました。肉質がやわらかく、かむたびにうまみがあふれる、あっさりとした甘みのある脂身が特長の豚肉です。
【イベント概要】
催事名称：第25回 紅花の山形路 物産と観光展
会期：2026年5月27日(水)～6月2日(火)の7日間
8階催事会場営業時間：連日午前10時～午後8時（最終日午後5時閉場）
催事場所：髙島屋 横浜店 8階催会場
【会社概要】
社名 ：株式会社大商金山牧場（たいしょうかねやまぼくじょう）
代表 ：代表取締役社長 小野木 重弥
本社所在地 ：山形県酒田市山居町2-3-8 庄内JAビル
TEL ：0234-43-8629
URL ：https://www.taisho-meat.co.jp/
設立 ：1979 年（昭和 54 年）7 月
資本金 ：10,000 万円
事業内容：豚・生産飼育業務、豚肉脱骨・整形及び部分肉製造業務、業務用食肉アウトパック業務、食肉・加工食品卸売業務、生鮮食品・米穀の販売、食肉加工品製造販売・飲食販売業・バイオガス発電事業
配信元企業：株式会社大商金山牧場
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当社は、横浜髙島屋で7日間開催された「第25回 紅花の山形路 物産と観光展」にて、当社ブランド豚「米の娘ぶた」をはじめ、「米の娘餃子」や「米の娘ぶたロース味噌漬け」の加工商品、自社農場で肥育された山形牛を販売いたしました。
また、「米の娘餃子」の実演販売も実施。「焼き餃子が美味しくて冷凍餃子も買いに来た」「昨年買って美味しかったので今年も来ました！」「焼売は今回ないの？」など、昨年の出店に続きたくさんの嬉しいお声をいただきました。参加した当社取締役は「これからもファンづくりの一環として継続し、米の娘ぶたのファンを増やしていきたい」と今後の展望を述べました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354040/images/bodyimage2】
■実演販売で大好評 グランプリ受賞の「米の娘餃子」
実演販売した「米の娘餃子」は、自社ブランド豚「米の娘ぶた」と地元山形県金山町の特産品のニラを使用した、素材のうまみが際立つ肉汁たっぷりの冷凍餃子です。
2024年7月の第77回ジャパン・フード・セレクションで最高賞のグランプリを受賞し、審査ではタレがなくても楽しめるしっかりとした味付けや、ジューシーな肉汁のうまみなどが高く評価されました。
（受賞ページ：https://www.japan-foodselection.com/prize/r6ma1fwpop）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354040/images/bodyimage3】
■2026年 3月にも「米の娘ぶたロース味噌漬け」グランプリ受賞
餃子に引き続き、2026年3月の第97回ジャパン・フード・セレクションにて、「米の娘ぶたロース大吟醸酒粕味噌漬け」「米の娘ぶたロース赤ワイン味噌漬け」が最高賞のグランプリを受賞。「米の娘ぶた」ロースの脂の甘みとやわらかい肉質、特製味噌だれの香りや味付けが高く評価されました。
（受賞ページ：https://www.japan-foodselection.com/prize/u_80q0wt_4
https://www.japan-foodselection.com/prize/y_w_ekf2t）
■自然豊かな山形県金山町で元氣に育つ 「米の娘ぶた」
「米の娘ぶた」は、山形県金山町の自社農場「米の娘ファーム」で育てられるブランド豚です。
2010年に開催された「銘柄ポーク好感度コンテスト」で最優秀賞を受賞し、さらに2013年には過去10年間の最優秀賞銘柄で競った「グランドチャンピオン大会」で最高賞の初代グランドチャンピオンに輝きました。肉質がやわらかく、かむたびにうまみがあふれる、あっさりとした甘みのある脂身が特長の豚肉です。
【イベント概要】
催事名称：第25回 紅花の山形路 物産と観光展
会期：2026年5月27日(水)～6月2日(火)の7日間
8階催事会場営業時間：連日午前10時～午後8時（最終日午後5時閉場）
催事場所：髙島屋 横浜店 8階催会場
【会社概要】
社名 ：株式会社大商金山牧場（たいしょうかねやまぼくじょう）
代表 ：代表取締役社長 小野木 重弥
本社所在地 ：山形県酒田市山居町2-3-8 庄内JAビル
TEL ：0234-43-8629
URL ：https://www.taisho-meat.co.jp/
設立 ：1979 年（昭和 54 年）7 月
資本金 ：10,000 万円
事業内容：豚・生産飼育業務、豚肉脱骨・整形及び部分肉製造業務、業務用食肉アウトパック業務、食肉・加工食品卸売業務、生鮮食品・米穀の販売、食肉加工品製造販売・飲食販売業・バイオガス発電事業
配信元企業：株式会社大商金山牧場
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