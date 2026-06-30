王道スマホRPG『グランブルーファンタジー』 新規録り下ろしボイス搭載ワイヤレスイヤホンを期間限定で受注販売 ～ 「AOW01 MARKII」 ～
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、最新機種の完全ワイヤレスイヤホン『AOW01 MARKII』との 『グランブルーファンタジー※1』コラボレーションモデルを受注販売致します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352471/images/bodyimage1】
本機種『AOW01 MARKII』は、サブカルチャーとHi-Fiイヤホンの融合による独自の世界観を提案するANIMAとオンキヨーのダブルネームによって誕生した「AOW01」の後継新機種となります。「AOW01」にて高評価頂きました基本性能をブラッシュアップし、アクティブノイズキャンセリング（ANC）機能を新たに搭載。没入感のあるリスニング体験を実現します。ワイヤレス充電や専用アプリ「ANIMA Studio」との連携によるボイスガイダンスの切り替え・イコライザー設定にも対応しています。機能性とデザイン性を兼ね備え、日常使いにもこだわりを求めるユーザーに向けた完全ワイヤレスイヤホンです。
本コラボレーションモデルは「オロロジャイア男性態」「オロロジャイア女性態」の2モデル。作品タイトルと各キャラクターをイメージしたモチーフデザインやアイコンを左右ハウジングと充電ケース天面に配置し、作品の世界観を表現したオリジナルデザインとなっております。音声ガイダンスは「オロロジャイア男性態」「オロロジャイア女性態」それぞれの新規録り下ろしボイスを搭載。電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音、ノイズキャンセリングモード時等、それぞれ計24ワードのボイスを楽しめます。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて7月1日（水）11:00より（受注受付＆試聴開始は11:30より）実機展示を実施致します。音質・ボイスの確認が可能で、店頭設置の専用QRコードにて受注受付致します。尚、オリジナルデザインの「ワイヤレス充電器」を通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ1号店」ともに、7月1日（水）11:30より販売開始いたします。
※1 『グランブルーファンタジー』
2014年にリリースされ、累計登録者数3,900万人を突破する王道スマホRPGです。プレイヤーは主人公として騎空士
(きくうし) となり、 騎空艇 (きくうてい) に乗って空に浮かぶ島々を旅します。キャラクター、星晶獣 (せいしょうじゅう) などの美麗イラストが冒険を彩ります。属性、アビリティ、奥義、 チェインバーストなどを盛り込んだコマンドバトルシステムが爽快で、各種マルチバトルでは他騎空士とともにリアルタイムバトルを楽しむことができます。また、70種類以上の多彩なジョブ、キャラクターや武器の育成システムは奥深く、 やりこみ要素も数多く用意されています。
■公式サイト：https://granbluefantasy.com/ja/
■公式X（@granbluefantasy）：https://x.com/granbluefantasy
■App Store： https://itunes.apple.com/jp/app/guranburufantaji/id852882903?mt=8
■Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.mbga.a12016007.lite&hl=ja
■AndApp：https://granbluefantasy.jp/download/index.php
■ブラウザ：https://game.granbluefantasy.jp/
(C) Cygames, Inc.
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352471/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352471/images/bodyimage3】
【ワイヤレスイヤホン受注販売詳細】
■通販サイト 「ONKYO DIRECT」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352471/images/bodyimage1】
本機種『AOW01 MARKII』は、サブカルチャーとHi-Fiイヤホンの融合による独自の世界観を提案するANIMAとオンキヨーのダブルネームによって誕生した「AOW01」の後継新機種となります。「AOW01」にて高評価頂きました基本性能をブラッシュアップし、アクティブノイズキャンセリング（ANC）機能を新たに搭載。没入感のあるリスニング体験を実現します。ワイヤレス充電や専用アプリ「ANIMA Studio」との連携によるボイスガイダンスの切り替え・イコライザー設定にも対応しています。機能性とデザイン性を兼ね備え、日常使いにもこだわりを求めるユーザーに向けた完全ワイヤレスイヤホンです。
本コラボレーションモデルは「オロロジャイア男性態」「オロロジャイア女性態」の2モデル。作品タイトルと各キャラクターをイメージしたモチーフデザインやアイコンを左右ハウジングと充電ケース天面に配置し、作品の世界観を表現したオリジナルデザインとなっております。音声ガイダンスは「オロロジャイア男性態」「オロロジャイア女性態」それぞれの新規録り下ろしボイスを搭載。電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音、ノイズキャンセリングモード時等、それぞれ計24ワードのボイスを楽しめます。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて7月1日（水）11:00より（受注受付＆試聴開始は11:30より）実機展示を実施致します。音質・ボイスの確認が可能で、店頭設置の専用QRコードにて受注受付致します。尚、オリジナルデザインの「ワイヤレス充電器」を通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ1号店」ともに、7月1日（水）11:30より販売開始いたします。
※1 『グランブルーファンタジー』
2014年にリリースされ、累計登録者数3,900万人を突破する王道スマホRPGです。プレイヤーは主人公として騎空士
(きくうし) となり、 騎空艇 (きくうてい) に乗って空に浮かぶ島々を旅します。キャラクター、星晶獣 (せいしょうじゅう) などの美麗イラストが冒険を彩ります。属性、アビリティ、奥義、 チェインバーストなどを盛り込んだコマンドバトルシステムが爽快で、各種マルチバトルでは他騎空士とともにリアルタイムバトルを楽しむことができます。また、70種類以上の多彩なジョブ、キャラクターや武器の育成システムは奥深く、 やりこみ要素も数多く用意されています。
■公式サイト：https://granbluefantasy.com/ja/
■公式X（@granbluefantasy）：https://x.com/granbluefantasy
■App Store： https://itunes.apple.com/jp/app/guranburufantaji/id852882903?mt=8
■Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.mbga.a12016007.lite&hl=ja
■AndApp：https://granbluefantasy.jp/download/index.php
■ブラウザ：https://game.granbluefantasy.jp/
(C) Cygames, Inc.
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352471/images/bodyimage2】
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【ワイヤレスイヤホン受注販売詳細】
■通販サイト 「ONKYO DIRECT」