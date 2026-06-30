TPCマーケティングリサーチ株式会社、2026年 インナービューティの実態とニーズ（第4弾）について調査結果を発表
この程、TPCマーケティングリサーチ株式会社（本社＝大阪市西区、代表取締役社長＝松本竜馬）は、「2026年 インナービューティの実態とニーズ（第4弾）」について調査を実施、その結果を発表した。
【調査結果】
◆今回、女性のインナービューティに対する意識や行動実態を探るべく、美容目的でサプリメント・美容ドリンク・美容ゼリー・OTC医薬品（漢方薬含む）を週に１回以上摂取している20代～60代の女性620人を対象にアンケート調査を実施した。
◆その結果、普段の食事の取り組みとしては「こまめに水を飲むようにする」、生活習慣面の取り組みとしては「腸内環境を整えるようにしている」がそれぞれトップとなった。
◆美容の情報源では、SNSやインフルエンサーの発信などのデジタルメディアに加え、店頭やドラッグストア・薬局の薬剤師・スタッフといったリアルな接点も前回調査から増加した。
◆美容食品ブランドの現在摂取率は前回調査に引き続き「DHCシリーズサプリメント」がトップとなった。また、「UHAグミサプリ」は摂取経験率、現在摂取率ともに前回調査時より大幅に増加した。
◆美容グミサプリユーザーの特徴として、主にサプリメントと併用しており、午後の食間におやつや気分転換できるものとして摂取していることが明らかとなった。また、美容グミサプリには「手軽さ」や「美味しさ」を求める傾向がみられ、インナービューティ市場において新たなポジションを確立しつつあるといえる。
◆美容と健康の重要度では、美容重視から健康重視に切り替わる年齢が前回調査時は27歳であったが、今回は24歳に下がったことが分かり、「健康重視」の考え方が若年層により浸透したといえる。また、「健康＝美」の考えをもつ20代のヘルシービューティ層の意識を深掘りしたところ、日頃から温活に取り組み、「冷えがない」ことを健康的な美しさと捉え、冷え性改善や血行促進を重要視する傾向がみられた。
◆当調査では、インナービューティに対する意識や美容のために行っている取り組み、美容食品の摂取実態、今後の意向などを調査。さらに年代別に加えて、「積極美容」「宅トレ美容」「健康美容」「年齢美容」「お悩み美容」「プチ美容」「食事美容」の7つのクラスターでも分析している。
【調査対象者】
美容目的でサプリメント、美容ドリンク、美容ゼリー、OTC医薬品（漢方含む）を週に1回以上摂取している20代～60代女性620人
【調査実査日】
2026年3月26日～27日
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353889/images/bodyimage1】
＜資料名＞
2026年 インナービューティの実態とニーズ（第4弾）
－手軽化する摂取行動と若年化する健康意識－
URL：https://www.tpc-osaka.com/c/health_food/cr220260528
発刊日：2026年6月24日 頒価：495,000円（税込）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよびコンサルティング、調査資料の作成・販売
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
【調査結果】
◆今回、女性のインナービューティに対する意識や行動実態を探るべく、美容目的でサプリメント・美容ドリンク・美容ゼリー・OTC医薬品（漢方薬含む）を週に１回以上摂取している20代～60代の女性620人を対象にアンケート調査を実施した。
◆その結果、普段の食事の取り組みとしては「こまめに水を飲むようにする」、生活習慣面の取り組みとしては「腸内環境を整えるようにしている」がそれぞれトップとなった。
◆美容の情報源では、SNSやインフルエンサーの発信などのデジタルメディアに加え、店頭やドラッグストア・薬局の薬剤師・スタッフといったリアルな接点も前回調査から増加した。
◆美容食品ブランドの現在摂取率は前回調査に引き続き「DHCシリーズサプリメント」がトップとなった。また、「UHAグミサプリ」は摂取経験率、現在摂取率ともに前回調査時より大幅に増加した。
◆美容グミサプリユーザーの特徴として、主にサプリメントと併用しており、午後の食間におやつや気分転換できるものとして摂取していることが明らかとなった。また、美容グミサプリには「手軽さ」や「美味しさ」を求める傾向がみられ、インナービューティ市場において新たなポジションを確立しつつあるといえる。
◆美容と健康の重要度では、美容重視から健康重視に切り替わる年齢が前回調査時は27歳であったが、今回は24歳に下がったことが分かり、「健康重視」の考え方が若年層により浸透したといえる。また、「健康＝美」の考えをもつ20代のヘルシービューティ層の意識を深掘りしたところ、日頃から温活に取り組み、「冷えがない」ことを健康的な美しさと捉え、冷え性改善や血行促進を重要視する傾向がみられた。
◆当調査では、インナービューティに対する意識や美容のために行っている取り組み、美容食品の摂取実態、今後の意向などを調査。さらに年代別に加えて、「積極美容」「宅トレ美容」「健康美容」「年齢美容」「お悩み美容」「プチ美容」「食事美容」の7つのクラスターでも分析している。
【調査対象者】
美容目的でサプリメント、美容ドリンク、美容ゼリー、OTC医薬品（漢方含む）を週に1回以上摂取している20代～60代女性620人
【調査実査日】
2026年3月26日～27日
＜資料名＞
2026年 インナービューティの実態とニーズ（第4弾）
－手軽化する摂取行動と若年化する健康意識－
URL：https://www.tpc-osaka.com/c/health_food/cr220260528
発刊日：2026年6月24日 頒価：495,000円（税込）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよびコンサルティング、調査資料の作成・販売
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
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