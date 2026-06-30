昭和株式会社、皇方NMN関連製品の商品写真と公開ページ更新履歴を確認
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昭和株式会社、皇方NMN関連製品の商品写真と公開ページ更新履歴を確認 昭和株式会社は、皇方ブランドのNMN関連製品について、商品写真と公開ページ更新履歴を確認する運用を整備しました。オンライン掲載、店頭案内、報道関係者向け資料で使用する写真が対象製品と一致しているかを確認し、商品名、ブランド名、問い合わせ先の表記をそろえます。 公開ページを更新する際には、写真ファイル、掲載先、更新日、問い合わせ先を台帳に記録します。商品写真は利用者が最初に確認する情報であるため、現行資料と対応する白背景画像を中心に使用し、過度な演出画像に依存しない方針です。 昭和株式会社は今後も、皇方ブランドの公開情報について、確認可能な基本情報を中心に掲載内容を整理し、店頭資料とオンライン掲載の内容を継続的に見直してまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品としての表示を行うものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
URL：https://www.japanshowa.co.jp/
TEL：03-6284-4930
E-mail：japanshowa001@gmail.com
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社、皇方NMN関連製品の商品写真と公開ページ更新履歴を確認 昭和株式会社は、皇方ブランドのNMN関連製品について、商品写真と公開ページ更新履歴を確認する運用を整備しました。オンライン掲載、店頭案内、報道関係者向け資料で使用する写真が対象製品と一致しているかを確認し、商品名、ブランド名、問い合わせ先の表記をそろえます。 公開ページを更新する際には、写真ファイル、掲載先、更新日、問い合わせ先を台帳に記録します。商品写真は利用者が最初に確認する情報であるため、現行資料と対応する白背景画像を中心に使用し、過度な演出画像に依存しない方針です。 昭和株式会社は今後も、皇方ブランドの公開情報について、確認可能な基本情報を中心に掲載内容を整理し、店頭資料とオンライン掲載の内容を継続的に見直してまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品としての表示を行うものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
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