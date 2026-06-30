一般社団法人HOKKAIDO EVENTSは、2026年8月29日(土)に開催するサイクリングイベント「Niseko Discovery Cycling 2026」において、元プロロードレーサーでありジロ・デ・イタリア総合優勝2回を誇るイヴァン・バッソ(Ivan Basso)氏の参加が決定したことを発表いたします。





イヴァン(1)

イヴァン(2)





イヴァン・バッソ氏は、2000年代を代表するグランツールライダーの一人として知られ、2006年および2010年のジロ・デ・イタリア総合優勝、2005年ツール・ド・フランス総合2位など輝かしい実績を持つ世界的なレジェンドです。





今回、バッソ氏は「Niseko Discovery Cycling 2026」のゲストライダーとして参加し、世界中から集まるサイクリストとともに北海道・ニセコエリアの壮大な自然を走ります。





参加者は単にイベントへ参加するだけでなく、ジロ・デ・イタリア総合優勝の元プロロードレーサーとともに同じ時間を共有し、一緒に走り、交流できる貴重な期間を体験できます。









■イヴァン・バッソ氏 主な実績

・ジロ・デ・イタリア総合優勝(2006年・2010年)

・ツール・ド・フランス総合2位(2005年)

・ツール・ド・フランス新人賞(2002年)

・数々のグランツールで総合表彰台を獲得

・イタリアを代表するロードレース界のレジェンド









■世界選手権開催地・ニセコで実現する特別なサイクリング体験

「Niseko Discovery Cycling 2026」は、2026 UCIグランフォンドワールドチャンピオンシップス ニセコの開催期間中に実施される一般参加型サイクリングイベントです。





レースではなく、北海道・ニセコエリアの自然、文化、食を楽しみながら走るファンライド形式で開催され、初心者からベテランサイクリストまで幅広く参加できます。





世界選手権の熱気に包まれるニセコで、イヴァン・バッソ氏とともに走ることができる、特別な一日となります。





サイクリング(1)

サイクリング(2)

サイロ展望台からの風景





■コース概要

・65kmコース(留寿都コース)

ニセコ東急グラン・ヒラフをスタートし、留寿都エリアを巡るコース。羊蹄山を望む雄大な景観と北海道らしい農村風景を楽しめます。





・100kmコース(洞爺湖コース)

洞爺湖方面へ向かうロングコース。休憩ポイントでは、有珠山、昭和新山、洞爺湖の絶景を満喫できるサイクリングルートです。









■イベント概要

イベント名 ： Niseko Discovery Cycling 2026

開催日 ： 2026年8月29日(土)

開催地 ： 北海道ニセコエリア

主催 ： 一般社団法人 HOKKAIDO EVENTS

定員 ： 各コース300名

エントリー期間： 2026年4月15日(水)～2026年8月23日(日)

エントリー方法： 公式サイトより受付

公式サイト ： https://nisekodiscoverycycling.com/









■2026 UCIグランフォンドワールドチャンピオンシップス ニセコについて

2026年8月26日(水)から30日(日)まで開催される、UCI(国際自転車競技連合)主催のアマチュアロードレース世界選手権。グランフォンド世界選手権としては初のアジア開催となる歴史的な大会です。