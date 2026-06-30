株式会社トムス・エンタテインメント(本社：東京都中野区、代表取締役社長：竹崎忠)は、ばなにゃアニメ化10周年を記念した配信アニメ『ばなにゃ あっとほーむぱーてぃー』のキービジュアル、PV、キャスト情報、主題歌情報およびAnime Expo 2026での世界最速上映を発表しました。





『ばなにゃ あっとほーむぱーてぃ―』ロゴ





目覚めると、不思議な生き物“ばなにゃ”になっちゃった！？

シリーズ初！“ばなにゃ”役の豪華ゲスト声優陣が登場

アニメ化10周年記念アニメ、7月10日(金)より配信開始！









★タイトル＆メインビジュアル＆メインPVを解禁!!★

2026年7月10日からの配信に先駆け、本作のメインビジュアルを公開しました。ばなにゃとベイビースイート、そしてこれまでのアニメシリーズで登場したたくさんのばなにゃたちが集まったにぎやかなビジュアルとなっています。さらに初登場となるぬいぐるみを抱え不安そうな “チビばなにゃ”と、その様子を見守る “ノラばなにゃ”と“ノッポばなにゃ”の姿も描かれています。





キービジュアルとあわせて解禁となったメインPVは、ノラばなにゃの衝撃的な叫びからはじまり、ばなにゃと仲間たちが元気な主題歌に合わせて次々と登場。

おなじみの個性豊かな“ばなにゃ”たちに加えて、見たことのないサイズのばなにゃも……!?





不思議でかわいい生き物・ばなにゃと新しい仲間たちのおはなしをどうぞお楽しみに！





『ばなにゃ あっとほーむぱーてぃ―』メインビジュアル





●メインPV配信URL https://youtu.be/_QwsN_IFE9Y

場面写(1)

場面写(2)

場面写(3)





★今作も続投！ ばなにゃ役：梶裕貴 ベイビースイート役：村瀬歩★

『ばなにゃ あっとほーむぱーてぃ』でも ばなにゃ役の梶裕貴さんとベイビースイート役の村瀬歩さんが続投！おなじみのばなにゃとベイビースイートはもちろん、たくさんのばなにゃたちの声も担当します。梶さんと村瀬さんより、アニメ『ばなにゃ』の10年を振り返るコメントをいただきました！





【梶裕貴 オフィシャルコメント】

「『ばなにゃ』10周年、おめでとうございます！

あんなにかわいくて不思議な生き物が誕生してから、もう10年も経つんですね！そろそろ喋りだすのでは？あと5年もすれば声変わりするのでは？と、ワクワクドキドキしています(笑)。なにはともあれ、僕のライフワークのつもりで生涯、ばなにゃを演じていければと思っておりますので、どうか今後とも、よろしくお願いいたします！

今回の記念作品は、またこれまでとは違った角度から本作の世界を描いた単発ストーリー。新しく興味をお持ちくださった方にも、ハードルなくご覧いただけるかと思います。騙されたと思って、まずは観てみてくださいね！(笑)

にゃー！」





梶裕貴さん

ばなにゃ_CV梶裕貴





【村瀬歩 オフィシャルコメント】

「アニメ『ばなにゃ』が10周年を迎えたとは！最初の収録を迎えた際に役の多さと演じ分けにアタフタしていたことがつい昨日のことのように思い出せます。

今まで演じてきた様々なばなにゃ達に加えて今回からの新たな顔ぶれが加わり更にパワーアップしたばなにゃワールドが広がっております！

今回の新作も僕と梶さんの頑張りを感じながら(笑)、何度でも観て楽しんでいただけると嬉しいです。」





村瀬歩さん

ベイビースイート_CV村瀬歩





★アニメ『ばなにゃ』シリーズ初！！“ばなにゃ”役の豪華ゲスト声優陣★

アニメ『ばなにゃ』シリーズでは初！となる梶さん、村瀬さん以外のばなにゃ役ゲスト声優が3名登場！

ばなにゃ以外の存在からばなにゃになったノラばなにゃ役の種崎敦美さん、チビばなにゃ役に伊藤ゆいなさん、チビばなにゃを心配そうに見守るノッポばなにゃ役の森川智之さんより、初参加となるアニメ「ばなにゃ」へのコメントをいただきました！





【種崎敦美 オフィシャルコメント】

「アニメ『ばなにゃ』10周年おめでとうございます！！そんな記念すべきタイミングでノラばなにゃという、なかなか特別な役で参加させていただけてとても光栄です。どう特別なのかは是非アニメでチェックしてみてくださいね。かわいくて、優しくて、あったかくて、…シュールで(笑)、いろんな想いが詰まったお話になっておりますので、是非たくさんの方に見ていただけたら嬉しいです。配信まで楽しみに待っていてくださいね。」





種崎敦美さん

ノラばなにゃ_CV種崎敦美





【伊藤ゆいな オフィシャルコメント】

「アニメ『ばなにゃ』10周年、おめでとうございます！

10周年という節目に『ばなにゃ』に携わることができ、とても嬉しく思います！

収録では、森川さんの温かく安心感のあるお芝居や、優しいスタッフのみなさまに囲まれ、「にゃー」が飛び交う和やかな時間を過ごしました。少しぎこちない関係の中にある愛情や、大切な存在を想う気持ちを感じながら演じさせていただきました。

長く愛される『ばなにゃ』の魅力を、現場の温かな空気から感じることができました。これからもたくさんの方に愛され続けますように！にゃー！」





伊藤ゆいなさん

チビばなにゃ_CV伊藤ゆいな





【森川智之 オフィシャルコメント】

「みなさんこんにちは。ノッポばなにゃ役の森川智之です。

このたびは『ばなにゃ』10周年おめでとうございます！

10年という時間の中で、たくさんの人の日常に寄り添い、笑顔や癒やしを届け続けてきた作品って、実はすごいことなんですよね。そんな節目に参加できたことを、とても嬉しく思っています。収録では、ばなにゃたちの可愛さにおじさん心を打ちぬかれました(笑)。そした、ゆるくて心地いい空気に、僕も自然とゆるみっぱなしになりました。きっとみなさんも、肩の力を抜いて楽しんでもらえるはずです。」





森川智之さん

ノッポばなにゃ_CV森川智之





★主題歌はTAMAchan「にゃんだふる☆にゃんだ～らんど」に決定！★

『ばなにゃ あっとほーむぱーてぃー』の主題歌情報も解禁となりました！

猫耳ヘッドホンがトレードマークの大人気ゲーム実況者・TAMAchanが歌う「にゃんだふる☆にゃんだ～らんど」が本作の主題歌に決定！アニメ化10周年でますます広がる『ばなにゃ』ワールドにぴったりのキュートで元気な楽曲が、ばなにゃ(CV：梶裕貴)の合いの手つきアニメタイアップ特別バージョンとなりました。

TAMAchanよりアニメ化10周年へのお祝いと主題歌決定の喜びのコメント動画が届きました！





【TAMAchan コメント動画】

●コメント動画配信URL https://youtu.be/Aap9G6HK7Bc





主題歌_TAMAchanさん





＜プロフィール＞

YouTubeを中心に活動する顔出しゲーム実況クリエイター。

Minecraftなどのゲーム実況動画やホラーゲーム実況動画で人気を集める。明るく親しみやすいキャラクターと、ファンとの距離の近い活動スタイルが特徴。イベント出演や楽曲リリースなど活動の幅を広げながら、幅広い世代へ向けて動画を発信している。









★ロサンゼルス「Anime Expo 2026」にて世界最速上映が決定！！★

本作『ばなにゃ あっとほーむぱーてぃー』は、2026年7月2日(木)～5日(日)にアメリカ・ロサンゼルスで開催の「Anime Expo 2026」にてクランチロールが世界最速上映することが決定しました！









10周年を迎え、ますますワールドワイドに広がるアニメ「ばなにゃ」ワールド！

最新作『ばなにゃ あっとほーむぱーてぃー』配信開始をどうぞお楽しみに！









■ばなにゃアニメ化10周年記念アニメ『ばなにゃ あっとほーむぱーてぃー』作品概要





2026年7月10日(金)あさ9時より各配信サービスにて順次配信スタート！





＜あらすじ＞

目が覚めると、そこは見慣れない世界。

目の前にはバナナから顔を出したにゃんこ、「ばなにゃ」

目を疑った。なぜか私の体もバナナで……





「私、ばなにゃになってる！？」





私はばなにゃ達といっしょに、森を抜け山を越え、あちこち巡る旅に出ます。





小さなあの子が無くした、キラキラを探す旅に―――





＜STAFF＞

原作 ：クーリア

監督 ：矢立きょう

脚本 ：たかたまさひろ

アニメーション制作：トムス・エンタテインメント／レスプリ

製作 ：ばなにゃらばーず





＜CAST＞

ばなにゃ ほか ：梶裕貴

ベイビースイート ほか：村瀬歩

ノラばなにゃ ：種崎敦美

チビばなにゃ ：伊藤ゆいな

ノッポばなにゃ ：森川智之





＜主題歌＞

TAMAchan「にゃんだふる☆にゃんだ～らんど」(UUUM RECORDS)





＜配信＞

dアニメストア／DMMTV／U-NEXT／アニメ放題／バンダイチャンネル ほか





※種崎敦美の「崎」は、正式にはたつさきの字となります









■アニメ『ばなにゃ』作品概要

●第1期「ばなにゃ バナナにひそむにゃんこ」

●第2期「ばなにゃ ふしぎななかまたち」

●第3期「ばなにゃ あらうんど ざ わーるど」

各配信サービスにて配信中





＜公式サイト＞ https://bananya.jp/

＜公式X＞ https://x.com/bananya_anime

＜公式lnstagram＞ https://www.instagram.com/bananya_official/





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(C)ばなにゃらばーず