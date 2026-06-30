株式会社EPICは、日本初のコラーゲン・プラセンタ配合スティック型アルコールゼリー「あるちゅーる」(特許取得済み)の小売店向け20本入り化粧箱を発売いたします。

「あるちゅーる」は2024年の発売以来、全国2,000店舗以上の飲食店で取り扱われ、累計販売数100万本を突破しました。これまで主に飲食店向け商品として展開してまいりましたが、「自宅でも楽しみたい」「店頭で購入したい」というお客様からのご要望を受け、このたび小売店でそのまま販売可能な化粧箱仕様の商品を開発いたしました。





あるちゅーる 小売店向け20本入り化粧箱1





■ 小売店向け化粧箱開発の背景

「あるちゅーる」はこれまで、主に飲食店向け商品として袋入りの形態で販売してまいりました。全国2,000店舗以上の飲食店でご採用いただく中で、多くのお客様からご支持をいただき、累計販売数は100万本を突破しています。

一方で、小売店様からは「店頭で販売しやすいパッケージを用意してほしい」「そのまま陳列・販売できる商品形態が欲しい」といったご要望を数多くいただいておりました。従来の袋入り商品は業務用としては扱いやすい一方で、小売店でのバラ売りや陳列販売には適さないという課題がありました。

また、お客様からも「全てのフレーバーを少しずつ試してみたい」「飲食店だけでなく身近なお店でも購入したい」「自宅やパーティーでも楽しみたい」といった声が寄せられていました。

現在、「あるちゅーる」はマスカット、レモン、ピーチ、ブルーベリー、ストロベリーの5種類のフレーバーを展開しており、ラインナップの充実に伴い、複数の味を気軽に楽しみたいというニーズも高まっています。

こうした小売店様およびお客様からのご要望を受け、このたび店頭でそのまま販売できる20本入り化粧箱を開発いたしました。飲食店で培った人気商品を、より身近な販売チャネルでお楽しみいただけるようになります。









■ 飲食店で支持されてきた話題の商品が店頭へ

「あるちゅーる」は、スティックタイプのゼリー状アルコール飲料です。グラス不要で楽しめる手軽さと、ユニークな商品形態から、バー、キャバクラ、ガールズバー、ラウンジなどを中心に導入が拡大してきました。

現在はマスカット、レモン、ピーチ、ブルーベリー、ストロベリーの5種類のフレーバーを展開しています。









■ 小売店向け化粧箱の特長

・20本入り(単一フレーバーごと)でそのまま店頭販売が可能

・箱サイズ：142×65×55mm

・レジ横や酒類売場でも展開しやすいコンパクト設計

・話題性のあるアルコールゼリーという新カテゴリー









■ 小売店様におすすめする理由

(1) 発売以来、累計100万本を販売し、全国2,000店舗以上の飲食店で導入実績があります。

(2) ゼリー状アルコール飲料という珍しい商品形態のため、売場での差別化が期待できます。

(3) コンパクトサイズで省スペース展開が可能です。

(4) 5種類のフレーバー展開により、幅広いお客様に提案できます。









■ 今後の展開

当社では今後も「あるちゅーる」を通じて、これまでにないアルコール体験を提案してまいります。飲食店で培った実績を活かし、小売店での販売拡大を進めることで、より多くのお客様にお楽しみいただける環境づくりに取り組んでまいります。









■ 選べる2つの仕入れ方法

1.お取引のある卸業者・酒類販売店様へのお問い合わせ

現在お取引されている上記卸業者・酒類販売店様へ「あるちゅーる」の注文をご依頼ください。

普段の納品ルートで、他のお酒と一緒に発注が可能です。





2.公式オンラインストアへお問い合わせ

URL： https://alchuru.store/









■ 卸業者・酒類販売店様へ：新規お取引のお問い合わせ

現在、全国からのお問い合わせ増加に伴い、新規にお取り扱いを希望される卸業者・酒類販売店様を随時募集しております。お取引条件等の詳細については、本リリース下部の【本件に関するお問い合わせ先】までお気軽にご連絡ください。









■ イメージ動画

https://www.youtube.com/shorts/pFvStab7KPA









■ 商品情報

商品名 ：「あるちゅーる」

特長 ：・味はマスカット、レモン、ピーチ、ブルーベリーの4種類

・アルコール度数：マスカット・レモン 15％／

ピーチ・ブルーベリー・ストロベリー 10％

・コラーゲン、プラセンタも配合

発売日 ：2026年6月30日

希望小売価格：1箱20本入り：1本あたり231円(税込249円)

1箱4,620円(税込4,990円)





あるちゅーる 小売店向け20本入り化粧箱2

あるちゅーる マスカット味

あるちゅーる レモン味

あるちゅーる ピーチ味

あるちゅーる ブルーベリー味

あるちゅーる ストロベリー味





■会社概要

社名 ： 株式会社EPIC

代表者 ： 代表取締役 谷口 諒馬

所在地 ： 東京都新宿区西早稲田3-15-13 アジュール102

設立 ： 2019年9月

事業内容： 「あるちゅーる」製造・販売

資本金 ： 877,877円

URL ： https://alchuru.store/