～地域・年齢・ライフステージにとらわれない「パラレルキャリア」という生き方を提言～

エール株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役：美宝れいこ）は、2026年7月11日（土）に宮城県大崎市で開催される、宮城県大崎倫理法人会 女性委員会主催「特別講演会＆ワールドカフェ」において、当社代表取締役の美宝れいこが登壇することをお知らせいたします。 本講演のテーマは、「女性が地域・年齢・ライフステージにとらわれず、自分らしく活躍できる社会へ ～パラレルキャリアという生き方～」です。 人口減少、地域の担い手不足、若年女性の都市部への流出、子育て・介護等によるキャリアの中断、固定的な性別役割分担意識など、地域社会を取り巻く課題は複雑化しています。こうした中で、女性が一つの肩書きや働き方に限定されることなく、家庭・仕事・地域活動・学び・社会貢献などを重ねながら、自分らしい役割を見出していくことは、個人の自己実現にとどまらず、地域の持続可能性や企業・団体の人材活用にもつながる重要なテーマです。 今回の講演では、国内外3,000名超の女性が所属する「パラレルキャリア推進委員会」を主宰し、女性活躍推進、複業推進、地域創生、コミュニティ形成に取り組んできた美宝れいこが、これからの時代に求められる「パラレルキャリア」という生き方と、地域における女性の可能性についてお話しします。 また、講演後には参加者同士が対話を深める「ワールドカフェ」を実施します。単なる知識提供型の講演会ではなく、参加者一人ひとりが「自分はどう在りたいか」「地域の中でどのように関わり、活躍していけるか」を考える対話型の場として開催されます。

登壇背景

近年、女性活躍や男女共同参画は、都市部の企業だけでなく、地方自治体、地域企業、経済団体、教育機関、地域コミュニティにとっても重要な経営・地域課題となっています。 特に地方においては、進学や就職を機に若い世代が都市部へ移動し、その後地域に戻らない傾向が課題とされています。背景には、仕事の選択肢、キャリアアップ機会、賃金、働き方、地域慣習、家庭内役割への期待など、複数の要因があります。 一方で、デジタル化や副業・複業の広がり、オンラインコミュニティの発展により、地域に暮らしながら複数の役割を持ち、学び直しや社会参加を通じてキャリアを広げる選択肢も生まれています。 美宝れいこは、女性が「母」「妻」「娘」「地域や社会の一員」といった単一の役割に縛られるのではなく、複数の役割を持ちながら、自分らしいキャリアと社会との接点をつくることが、これからの地域社会に必要な視点であると考えています。 本講演では、女性自身の一歩を後押しするとともに、地域企業・団体・行政・教育関係者に向けても、女性の声や経験を地域の資源として活かす視点をお伝えいたします。

講演の主な内容

・パラレルキャリアとは何か ・年齢やライフステージに左右されないキャリアの考え方 ・女性が「地域にいながら活躍する」ために必要な視点 ・家庭、仕事、地域活動を分断せずにつなぐ考え方 ・女性の声や経験を地域の価値創出につなげる方法 ・一人ひとりが「自分の在り方」を見直すためのヒント

美宝れいこメッセージ

女性のキャリアは、結婚、出産、子育て、介護、転居、地域との関わりなど、ライフステージの影響を受けやすい現実があります。しかし、それは可能性が狭まるということではありません。むしろ、さまざまな経験を重ねてきた女性だからこそ、地域や企業、社会に還元できる価値があります。 パラレルキャリアは、特別な人だけの働き方ではありません。今いる場所で、自分の経験や関心を少しずつ社会とつなげていく生き方です。今回の講演が、参加される皆さまにとって、自分らしい一歩を考える時間になれば幸いです。

開催概要

名称：私たちの「在り方」を問う時間 特別講演会＆ワールドカフェ 講演テーマ：女性が地域・年齢・ライフステージにとらわれず、自分らしく活躍できる社会へ ～パラレルキャリアという生き方～ 開催日：2026年7月11日（土） 時間：13:30開場／14:00開演／16:00閉会 会場：グランド平成 2F 所在地：宮城県大崎市古川駅前大通5-3-2 参加費：1,000円 定員：50名 対象：どなたでも参加可能。お子様との参加可。大崎市内外からの参加も可能。 申込締切：2026年7月3日（金） 主催：宮城県大崎倫理法人会 女性委員会

当日のタイムスケジュール 14:00 開会 14:05 美宝れいこ氏 特別講演会 14:50 休憩 15:00 ワールドカフェ 15:50 美宝れいこ氏 総評 16:00 閉会

登壇者プロフィール

美宝れいこ エール株式会社 代表取締役。パラレルキャリア推進委員会 代表。一般社団法人ウーマンエコシステム 官民学共創連盟 代表理事。 国内外3,000名超の女性が所属する「パラレルキャリア推進委員会」を主宰。働く女性の可能性を広げるプラットフォームを運営し、「女性活躍推進」「複業推進」「地域創生」を軸に、コミュニティ形成、リスキリング、複業マッチング等を展開している。 2026年の国際女性デーに、一般社団法人ウーマンエコシステム 官民学共創連盟を設立。行政、企業、大学等との連携により、女性活躍を起点としたエコシステム構築に取り組んでいる。 著書に『人生を変える最強のコミュニティづくり』がある。

参加申込・お問い合わせ

参加申込は、主催者が案内する申込フォームよりお願いいたします。 https://x.gd/PeFFq