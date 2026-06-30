デザート、ヨーグルト、チルド飲料の3つの事業を展開している安曇野食品工房株式会社(本部：東京都中央区、代表取締役社長：大谷 俊介)は、「モンチッチ」とコラボしたデザインの「SWEET CAFE のむ珈琲ゼリー」を、数量限定で2026年7月1日(水)より全国で順次発売します。(※「SWEET CAFE」最後の「E」は正式にはアクサン・テギュ付き)

あわせて、2026年7月1日(水)から2026年9月15日(火)までの2ヶ月間、対象者から抽選で200名様にオリジナルコラボグッズをプレゼントする「モンチッチ＆カフェ太のちゅ～ちゅ～ブレイクキャンペーン」を開催いたします。





キャンペーン応募サイト： https://www.azuminofood.jp/sweetcafe/cafe-cp/26sm





ちゅ～ちゅ～ブレイクキャンペーン





■「のむ珈琲ゼリー」開発背景および商品特徴

近年、“新食感”のドリンクやスイーツが人気を集めております。「SWEET CAFE のむ珈琲ゼリー」は北海道産生クリーム入りソースとほろ苦珈琲ゼリーが絡み合う、新食感のむ珈琲ゼリーです。ストローから吸った際に「とぅるとぅる食感」を楽しめるように試行錯誤を重ねて現在の食感にたどり着きました。

ゼリーの満足感とコーヒーのすっきり感、ミルクのほどよい甘さが一つになった新食感ドリンクは、小腹が空いたときや目覚めたいときにぴったりです。また、片手で手軽に楽しめるので、お仕事中の休憩タイムにも最適です。





EMIAL のむ珈琲ゼリー





■「モンチッチ」×「のむ珈琲ゼリー」

今回、「のむ珈琲ゼリー」のパッケージに「モンチッチ」と「ベビチッチ」が遊びに来てくれました。「とぅるとぅる」とした楽しい食感が特徴の「のむ珈琲ゼリー」に、発売から50年以上愛され続ける「モンチッチ」の世界観が合わさることで、親世代は懐かしさを、子世代は新鮮なときめきを感じる“世代シェア”ドリンクとなっております。家族や友人とご一緒でも、一人でも思わず笑みがこぼれるような「笑みある時間」をお届けします。





モンチッチ×ベビチッチ×カフェ太





■コラボパッケージの特徴

「モンチッチ」とSWEET CAFEブランドのキャラクター「カフェ太」が仲良く遊んでいるシーンをイメージした、4種類のデザインとなっています。

商品パッケージにもぐり込んでみたり、「のむ珈琲ゼリー」を一緒に飲んだり、モンチッチがカフェ太になりきったりしており、思わず全種類集めたくなるデザインです。

一部デザインにはベビチッチにも登場してもらいました。





モンチッチ×商品画像4種





■「モンチッチ＆カフェ太のちゅ～ちゅ～ブレイクキャンペーン」について

対象商品を購入したレシートを登録することで、ここでしか手に入らない「モンチッチ」と「カフェ太」のコラボオリジナルグッズ(ぬいぐるみ・タンブラー・QUOカード)が合計200名様に当たるキャンペーンを2026年7月1日(水)より実施いたします。





＜キャンペーン概要＞

応募期間 ： 2026年7月1日(水) 0：00～9月15日(火) 23：59

対象レシート期間 ： 2026年6月20日(土) 0：00～9月15日(火) 23：59

応募対象商品 ： (1)EMIAL SWEET CAFE のむ珈琲ゼリー

(2)EMIAL TAPIOCA TIME タピオカミルクティー

(3)EMIAL TAPIOCA TIME タピオカ黒糖ミルク

※コラボパッケージ以外でもご応募いただけます。

申込み方法 ： 応募対象商品を購入したレシートを

キャンペーン応募サイトより登録し応募。

キャンペーン応募サイト： https://www.azuminofood.jp/sweetcafe/cafe-cp/26sm





EMIAL のむ珈琲ゼリー





EMIALタピオカミルクティー





EMIALタピオカ黒糖ミルク





＜賞品紹介＞

A賞 カフェ太コラボモンチッチ／40名

カフェ太の着ぐるみを被ったここでしか手に入らないモンチッチです。

カフェ太の特徴であるもふもふのしっぽがこだわりポイントです。

対象商品3本分のレシートでご応募いただけます。





＜A賞＞カフェ太コラボモンチッチ





B賞 ちゅ～ちゅ～ブレイクタンブラー／60名

のむ珈琲ゼリーがすっぽり入るサイズのタンブラーです。

モンチッチ、ベビチッチ、カフェ太の絵柄がシンプルなのでシーンを選ばずにお使いいただけます。

対象商品2本分のレシートでご応募いただけます。





＜B賞＞ちゅ～ちゅ～ブレイクタンブラー





C賞 モンチッチ×カフェ太 QUOカード500円分／100名

パッケージデザインにも登場している、モンチッチがのむ珈琲ゼリーのカップに入っているオリジナル絵柄のQUOカードです。

対象商品1本分のレシートでご応募いただけます。





＜C賞＞モンチッチ×カフェ太 QUOカード





＜注意点＞

※ご応募いただけるのは日本国内にお住まいの方のみです。

※国籍、性別、年齢を問いませんが、20歳未満の方は保護者の同意を得た上でご応募ください。20歳未満の方がご応募された場合は、保護者の同意を得た上でご応募されたものとみなします。

※本キャンペーンのご応募はスマートフォン、タブレット、パソコンからのご応募のみとなっております。

※内容が応募規約に反すると主催者が判断した場合には、主催者は何ら通知などを行わずに、審査の対象外とすることができるものとします。









■商品概要

商品名 ： SWEET CAFE のむ珈琲ゼリー

発売日 ： コラボデザインは2026年7月より順次発売

価格 ： オープン価格

内容量 ： 200g

保存方法： 要冷蔵

販売場所： 量販店・ドラッグストアなど





EMIAL のむ珈琲ゼリーコラボパッケージ4種





■カフェ太とは？

おいしい「SWEET CAFE」をつくるため、日々修行中のパティシエ見習いのリスです。

かき混ぜたクリームが鼻についちゃったり、つまみ食いをしちゃったり、ちょっとドジで、マイペースだけれども、なんだか憎めない性格です。

＜カフェ太について詳しくはこちら＞

https://www.azuminofood.jp/sweetcafe/index.html





カフェ太





■モンチッチとは？

世界中で愛される「モンチッチ」はおしゃぶりポーズとそばかすが可愛らしい、ぬいぐるみ発のキャラクターです。

時代にあわせて変化をしながら、たくさんのファンに愛され続け、2024年に誕生50周年を迎えました。





モンチッチ

©2026 Sekiguchi Co.,Ltd.









■会社概要

商号 ： 安曇野食品工房株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 大谷 俊介

本部 ： 〒104-0045 東京都中央区築地4丁目7番5号 築地KYビル7階

設立 ： 1998年

URL ： https://www.azuminofood.jp/