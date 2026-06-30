不動産DXを牽引し、業界特化のDX支援サービスを展開する株式会社いえらぶGROUP（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩名泰介、以下「いえらぶGROUP」）は、提供する不動産業界向けバーティカルSaaS「いえらぶCLOUD」「いえらぶBB」の利用社数が、2026年5月に50,000社を突破したことをお知らせいたします。

これもひとえに、日頃より弊社サービスをご利用いただいている不動産会社様、ならびに関係者の皆様の多大なるご支援の賜物と、心より感謝申し上げます。

■背景・概要

市場規模50兆円超えの巨大産業である不動産業界は、電話やFAXによる物件確認や紙面での契約手続きなど、アナログな業務習慣が長く残ってきました。 少子高齢化による労働力不足や働き方改革の影響を受け、業界全体で業務効率化と生産性向上が急務となっています。 エンドユーザーの住まい探しにおける行動も大きく変化しており、情報収集はポータルサイトやSNS活用となり、最近ではAI利用の拡大により新たなニーズも高まってきています。 こうした背景から、不動産DXは単なる業務のデジタル化にとどまらず、現場の負担軽減とサービス品質の向上を両立し、誰もが安心してスムーズに住まいを選べる環境の実現に不可欠な取り組みとなっています。 このたび、いえらぶGROUPが提供する「いえらぶCLOUD」および「いえらぶBB」の利用社数が50,000社を突破いたしました。 いえらぶGROUPでは、「AIエージェント」などの最新技術も活用しながら、不動産業界全体のDXを引き続き推進してまいります。

■「いえらぶCLOUD」とは

「いえらぶCLOUD」は、賃貸・売買・管理業務に対応したオールインワンの不動産業務支援システムです。ポータルサイトとのリアルタイム連動や、LINE・チャットによる自動追客、インボイス制度への対応などの機能を備えています。 幅広い業務を一気通貫でオンライン化できる使いやすさと継続的な機能アップデートにより、全国の不動産会社に導入されています。 サービスサイト：https://ielove-cloud.jp/

■「いえらぶBB」とは

「いえらぶBB」は、賃貸管理会社と賃貸仲介会社をつなぐ業者間物件流通プラットフォームです。双方の基幹システムとリアルタイムに連携し、従来は電話やFAXで行われていた空室確認をオンライン化します。さらに、物件の取込みから内見予約、Web申込み、保証審査、電子契約までの一連の手続きをWeb上で完結できます。 月間の物件取込み数は75万件を突破し、物件流通を支える基盤として導入が拡大しています。 サービスサイト：https://bb.ielove.jp/ ▽本リリースに関する問い合わせ https://ielove-cloud.jp/news/entry-1391#mail

■セキュリティに関する取り組みと業界への貢献

個人情報や取引データといった情報を取り扱う不動産サービスの特性を踏まえ、セキュリティ対策を最重要の経営課題と位置づけております。 先般発生いたしました当社のクラウドサービスへの不正アクセス事案（※）におきましては、皆様に多大なるご心配をおかけしましたことを、重く受け止める次第です。 本事案を受け、当社では「いえらぶCLOUD」および「いえらぶBB」のセキュリティ体制を抜本的に見直し、より高度な安全性の確保に取り組んでいます。 ゼロトラストアーキテクチャに基づいたアクセス制御の強化や認証プロセスの厳格化など、セキュリティ基盤の刷新を進めるとともに、運用体制の見直しや監視体制の強化を通じ、継続的なリスク低減に努めてまいります。 さらに、当社自身のセキュリティ強化にとどまらず、本事案対応を通じて得た知見やノウハウについては、必要に応じて業界内での共有を行い、不動産業界全体の情報セキュリティ水準の底上げに貢献していく所存です。 今後も「安全・安心」を大前提としたサービス開発・運用を徹底し、すべての皆様が安心して利用できる公正な不動産プラットフォームの提供に邁進してまいります。 ※【第二報】当社のクラウドサービスへの不正アクセスに関する調査状況および今後の対応について｜いえらぶGROUP https://www.ielove-group.jp/news/detail-1379

■いえらぶGROUPについて

いえらぶGROUPは、「いい家選ぶ、いえらぶ。」のミッションステートメントをもとに、誰もが安心した住まい選びができる明日をつくります。 不動産業界向けのバーティカルSaaS「いえらぶCLOUD」「いえらぶBB」は全国50,000社以上で利用されており、利用企業のDXを推進しています。 中立な立場から価値ある情報とサービスを届けるため、今後も不動産取引業には参入せず、公正な不動産プラットフォームの実現を目指してまいります。 会社名：株式会社いえらぶGROUP 代表者：代表取締役 岩名泰介 設立 ：2008年1月 資本金：3,825万円 所在地：東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル50階 コーポレートサイト：https://www.ielove-group.jp/ 不動産事業者向けサービス紹介サイト：https://ielove-cloud.jp/ 不動産ポータルサイト：https://www.ielove.co.jp/ ＊グループ各社で「家賃保証」「ライフライン取次」「駐車場運営管理」「SNS・動画マーケティング」「賃貸管理業務BPO」「AI間取り」など幅広い業務支援も事業展開中

▼本リリースに関する取材のお問い合わせについては、以下のフォームからご連絡ください

https://www.ielove-group.jp/contact/ 株式会社いえらぶGROUP 広報課 担当：小玉、秋吉 TEL：03-6911-3955 メール：pr@ielove-group.jp