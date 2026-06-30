株式会社ローソン（本社：東京都品川区）は、手作りのスムージーやスペシャルドリンクを提供する「MACHI café＋（マチカフェプラス）」において、夏にぴったりのドリンク『ハーバルレモネードトニック』（税込390円）を2026年6月30日（火）より販売開始いたします。 北海道・東北・関東・北陸を中心に展開している「MACHI café＋」は、2026年6月26日（金）より新たに長野県での展開を開始し、これによりサービス導入店は全国約80店舗へと拡大しました。 ▶MACHI café＋サイト： https://www.lawson.co.jp/lab/tsuushin/art/1467026_4659.html

今年も登場、ハーブ香る爽快ドリンク！

『ハーバルレモネードトニック』は、エルダーフラワーの甘く優しい香りとレモンの爽やかな酸味、トニックウォーターの心地よい刺激を楽しめる夏にぴったりのドリンクです。 毎年販売を心待ちにするファンも多い人気商品で、「甘すぎず酸味とのバランスが良い」「爽快感があって暑い日にぴったり」といった声をいただいています。

夏にぴったりの爽快な味わい

エルダーフラワーは、ヨーロッパを中心に親しまれているハーブの一種で、マスカットを思わせる甘く上品な香りが特徴です。 『ハーバルレモネードトニック』では、このエルダーフラワーシロップにトニックウォーターを合わせ、仕上げに凍らせたレモンスライスをトッピングしています。 飲み進めるにつれて凍ったレモンが徐々に溶け出し、レモンの酸味や香りが変化。時間とともに異なる味わいを楽しめるのも特徴です。 暑さが本格化するこれからの季節に、爽やかな香りと炭酸の刺激でリフレッシュできる一杯です。

【商品概要】

商品名：ハーバルレモネードトニック 価格：390円（税込） 発売日：2026年6月30日（火） 販売店舗：MACHI café＋導入店舗 ※季節限定商品です

「MACHI café＋」長野県へ初進出

ローソンは、店内厨房スペースを活用し、お客様の注文を受けてから一杯一杯手作りで提供する「MACHI café＋」を、2022年9月より展開しています。お客様とのコミュニケーションを大切にしたサービスが支持され、導入エリアを順次拡大しています。 2026年5月に東北エリアへ初進出し20店舗にサービスを導入。6月26日（金）には長野県で初となるローソン長野三輪六丁目店にてサービスを開始し、全国約80店舗へと拡大しました。 今後も地域のお客様に寄り添いながら、「MACHI café＋」ならではの新たなカフェ体験を提案してまいります。

【2026年6月・7月の新規導入店舗及び導入日】

ローソン長野三輪六丁目店 長野県長野市三輪６‐１７‐１５ 6月26日（金）導入 ローソン江東潮見一丁目店 東京都江東区潮見１‐２８‐８ 7月7日（火）導入予定 ローソン横浜樽町三丁目店 神奈川県横浜市港北区樽町３‐９‐４１ 7月9日（木）導入予定 ▶MACHI café＋導入全店舗はこちらからご確認いただけます https://www.lawson.co.jp/lab/tsuushin/art/1467026_4659.html

「手作り」は、時代に逆行？いいえ、今の時代だからこそ！「MACHI café＋」について

ローソンは、店内厨房スペースを活用し、お客様の注文を受けてから一杯一杯手作りで提供する「MACHI café＋」を、2022年9月より本格展開しています。「MACHI café＋」における「一杯一杯、手作り」というサービスは、「もっとお客様と会話をしたい」という店舗のクルーさん（アルバイト・パート）の声から始まりました。このサービスを通じて、クルーさんとお客様とのコミュニケーションを活性化させ、「あなたに会いに来た」「あなたから買いたい」と感じていただけるような関係性を築くことを目指しています。 サービス導入にあたっては、店舗で働くクルーさんの接客スキルや人財育成体制も重要な判断基準となります。クルーさんの知識やスキルに応じて社内認定される「ファンタジスタ」の中でも、特に優れたスタッフを「グランドファンタジスタ（※）」として認定しています。この認定制度は、スタッフの自己研鑽を促し、モチベーションの向上にもつながっています。 ローソンには、毎日のように訪れるお客様も多いため、いつご来店いただいても新鮮な発見があるようにと心がけています。生のバナナを使用したスムージーやこだわりのコーヒーなど、定番商品とシーズナル商品を合わせて常時6～10種類をラインナップしています。 ※ローソンでは、2012年から、コーヒーに関する知識や接客などのスキルが優秀なスタッフを認定し、接客や店舗業務の向上につなげる「ファンタジスタ制度」を設けています。現在では、「MACHI café」の他、「接客」「まちかど厨房」「ファーストフード」の4つの分野別で20,000人を超えるクルーさんが認定を受けています。「ファンタジスタ」の中から、さらに選ばれた上位ランクのクルーさんが「グランドファンタジスタ」となります。