住宅設備価格への関心高まるなか、リフォーム検討者を応援　アートリフォームが見積依頼キャンペーンを延長

株式会社アートリフォーム

株式会社アートリフォーム（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：大本哲也）は、現在実施中の「水回りリフォーム見積依頼キャンペーン」の実施期間を延長することを決定いたしました。より多くのお客様にキャンペーンをご活用いただき、住まいに関するご検討の機会としていただくことを目的としています。

キャンペーン期間延長の背景

近年、原材料価格やエネルギーコスト、物流コストなどの上昇に加え、中東情勢をはじめとする国際情勢の変化により、住宅設備価格への影響が懸念されています。

こうした状況を受け、キッチンや浴室、洗面化粧台、トイレなどの水回りリフォームについても、「将来的な価格変動の前に情報収集を進めたい」「まずは費用感を把握したい」と考える方が増えていると考えられます。

アートリフォームでは、リフォームをご検討中のお客様を少しでも応援したいとの想いから本キャンペーンを実施してまいりました。このたび、より多くのお客様にご利用いただく機会をご提供するため、キャンペーン期間の延長を決定いたしました。

アートリフォームの想い

住宅設備は日々の暮らしを支える重要な存在です。一方で、価格変動や社会情勢の影響によって、リフォームのタイミングに悩まれるお客様も少なくありません。

アートリフォームは、こうした状況だからこそ、お客様が納得して住まいづくりを進められる環境を提供したいと考えています。本キャンペーンを通じて、より多くのお客様に住まいの課題解決や快適な暮らしづくりのきっかけをご提供できれば幸いです。

キャンペーン概要

キャンペーン名

＼暮らし応援／水回りリフォーム見積依頼キャンペーン

当初期間

2026年5月28日（木）0:00～2026年6月30日（火）23:59

対象期間（延長後）

2026年7月31日（金）23:59まで

特典内容

・抽選で5名様に3万円分のAmazonギフトカードをプレゼント

・はずれでも先着70名様に1000円分のAmazonギフトカードをプレゼント

対象

・キャンペーン期間中に弊社ホームページよりお問い合わせいただき、キッチンもしくはお風呂を含むお見積依頼をいただいたご新規のお客様

キャンペーン詳細

https://www.artreform.com/lp_wetareas/

※対象条件・特典内容の詳細はキャンペーンページをご確認ください。

アートリフォームについて

アートリフォームは創業以来、住まいのリフォーム・リノベーションを通じて、お客様一人ひとりの暮らしに寄り添った住空間づくりを行ってまいりました。キッチンや浴室などの水回りリフォームをはじめ、部分リフォームからフルリノベーションまで幅広く対応しています。

今後も、お客様が安心して住まいづくりを検討できるよう、価値あるサービスや情報提供に努めてまいります。

■会社概要

創業73年、累計15万件以上のリフォームを施工し、関東、関西、東海、九州に展開するアートリフォーム。大手不動産仲介会社各社のパートナーとなり、中古物件購入時のリフォームを行うBtoB事業、WEBや折込チラシからの反響顧客に対するリフォーム提案のBtoC事業を手掛けます。利用者数No.1のリフォーム会社サイト「ホームプロ」においては15年連続で西日本第一位の表彰を頂いています。2017年から事業継承M＆Aにも取り組み、地域から愛される歴史ある企業群でグループを形成。グループとして売上高100億円以上となっています。ビジョンである『業界の先頭集団』に向けて成長を続けています。



■会社名 ：株式会社アートリフォーム https://www.artreform.com

■所在地 ： 大阪府吹田市千里万博公園6-3

■設立 ： 1985年11月（創業：1952年）

■代表者 ： 代表取締役社長 大本 哲也

■事業内容： 住空間を中心としたリフォーム・リノベーションの提案・設計・施工